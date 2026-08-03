Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat în accidentul de la Câmpulung?

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Situație incredibilă după moartea lui Constantin Covaciu, maseurul echipei FC Dinamo 2 care se afla în microbuzul intrat în copac pe 31 iulie, în timp ce jucătorii se îndreptau spre antrenamentele de la Câmpulung Muscel, unde fotbaliștii erau în cantonament.

Scandal pe locul de veci al lui Constantin Covaciu. De ce e revoltată familia pe clubul Dinamo

Familia lui Covaciu este nemulțumită de faptul că FC Dinamo 2 nu l-ar respecta suficient pe maseur, spunând că a oferit un loc de veci care nu îl onorează pe ex-fotbalist din varii motive. a oferit un loc de veci de 2.000 de euro, însă problema este că acolo unde ar fi trebuit să fie îngropat mai sunt alte trei persoane, ultima dintre ele înhumată în anul 2022.

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Familia nu e deloc de acord cu această ”ofertă” primită din partea clubului, solicitând un cavou ceva mai mare, căci locul respectiv e și destul de neîncăpător, doar că un loc mai bun înseamnă, inevitabil, mai mulți bani, de la 5.000 de euro în sus. Cei de la FC Dinamo 2 nu au acceptat să dea mai mulți bani, așa că acum familia trebuie să se gândească la alte soluții.

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Covaciu va fi înmormântat tot în Cimitirul Reînvierea, iar banii care lipsesc pentru achiziționarea unui cavou vor fi suportați în mare parte de unul din băieții maseurului. FANATIK a stat de vorbă cu Adrian, unul din copiii lui Covaciu, iar acesta arată cu degetul pentru tot ce s-a întâmplat și către cei de la Dinamo 2.

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„Nu a fost tocmai ok din partea celor de la Dinamo. Au spus că mi-au dat suma de 48.000 de lei pentru funerarii, dar la telefon au spus că mai mult de 2.000 de euro nu pot să ofere pentru cavou. Un cavou aici la cimitir pleacă de la 5.000 de euro în sus. Vinovați de tragedie nu sunt doar cei de la Câmpulung, de la firma de microbuz, ci și ei. Trebuia să fie un autocar corespunzător, nu unul unde scaunele sunt legate cu sârmă, iar asta a zis-o primărița Lasconi.

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În fiecare zi, cea mică mă întreabă de bunicul ei, unde este, de ce nu vine. El nu și-a pierdut viața pe plajă sau în vacanță, ci la locul de muncă și simt că nu este cu totul respectat. Din moment ce au ales acele microbuze, e clar că e o problemă financiară, nu?

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Eu sunt de la CS Dinamo, nu sunt de la FC Dinamo, până în 2024, până a venit domnul Kopic cu Nicolescu și n-a acceptat pe nimeni din vechiul staff. Au vrut să fie oameni de-ai lor și am decis să merg la clubul CS Dinamo, unde seriozitatea e mai mare. Noi am fost recent în Brașov la cantonament, unde am avut autocar la condiții standard. Am avut o șoferiță de calitate, iar asta denotă că sunt serioși, profesioniști.

Vom lua o decizie care va fi ok până mâine, la înmormântare. După ce se va termina totul, 100% voi face ceva și pe partea legală, pentru că și-a pierdut viața un om și nu vreau să își mai piardă alte persoane viața”, a declarat Adrian Covaciu, pentru FANATIK.