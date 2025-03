Familia lui Dan Șucu se mărește. Patronul Rapidului a primit vestea care l-a făcut fericit. Exclusiv

Dan Șucu va împlini 62 de ani luna viitoare și este un om împlinit. Are afaceri prospere și o viață de familie armonioasă, alături de Diana Șucu, și de cei doi băieți ai lor. Dan Matei are 18 ani, iar Petru Andrei 16 ani.

Relațiile cu fiicele din prima căsătorie s-au reabilitat

Șucu a mai fost căsătorit o dată, din mariajul cu fosta soție, Camelia, rezultând două fete. Deși o perioadă, relațiile dintre el și Ioana și Cristina au fost mai reci, lucrurile s-au reglat pe parcurs.

. Ioana deține funcția de manager al restaurantului ”The Library”, este dezvoltator al programului nutrițional ”Iconic Health” și event planner la propria firmă de organizări de evenimente. Ea are un băiețel, pe nume Marc, iar acum se pregătește să aducă pe lume o fetiță.

Astfel, Dan Șucu va fi bunic pentru a patra oară. Cristina are și ea două fete. În parteneriat cu soțul său, Vlad Alexandru, fiica patronului de la Rapid se ocupă de spațiile de joacă ”Kiddo Play Academy” din Capitală.

”Lucrurile se schimbă complet când nu mai locuiești împreună”

Ioana Șucu, care va deveni mamă peste trei luni, a fost cea care a deschis, cu ceva ani în urmă, subiectul relației cu tatăl ei.

”Nu petreceam foarte mult timp nici când era cu noi, însă o perioadă am întrerupt orice dialog. Oricum ar fi, un tată care e acasă, e acasă și unul care nu este, nu este. Se schimbă complet lucrurile atunci când nu mai locuiești împreună cu el și el are altă familie.

Tatăl meu are doi băieți. Nu am nicio problemă cu ei, ba dimportrivă. Cu soția lui nu voi fi niciodată prietenă. În schimb, relațiile cu tata au devenit mai apropiate”, spunea Ioana Șucu într-un interviu pentru Puterea.

Diana Șucu a acuzat o campanie împotriva ei

De curând, Diana Șucu a “rupt” tăcerea, după 20 de ani, în legătură cu divorțul soțului ei de Camelia Șucu. În cadrul podcastului realizat de Mihai Morar și intitulat “Fain&Simplu”, ea a dezvăluit că a fost victima unei campanii orchestrate împotriva ei.

“De-a lungul anilor, eu am prezentat Jurnalul ani de zile la TVR2, pot să-ți spun că am fost o prezență extrem de plăcută. Și aveam foarte mulți fani și primeam foarte multe scrisori și buchete de flori la televiziune. Și nu am avut articole negative în presă. Absolut deloc. În momentul în care l-am cunoscut pe Dan și în momentul în care am rămas, de fapt, însărcinată, acela a fost punctul culminant.

Au apărut articole mincinoase, defăimătoare și mizerii vizavi de mine. Și despre Dan a spus câteva lucruri urâte și neadevărate, cum că ar fi fost păcălită.

Pentru orice cunoscător… poate să-și imagineze că 45.000.000 de euro de atunci (atât i-a dat la divorț Dan Șucu, Cameliei – n.r. ), astăzi, dacă îi puneai la treabă, valorau 200.000.000, 300.000.000 de euro. Adică acum 20 de ani erau 45.000.000 de euro”, i-a mărturisit soția omului de afaceri la podcastul lui Mihai Morar.

. Era într-o seară de 14 ianuarie, în 2005, la ziua de naștere a fostului premier Călin Popescu Tăriceanu. Șucu nu mai era la acea vreme cu Camelia, ci cu o altă parteneră.