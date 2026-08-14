Sport

Familia lui David Popovici, SHOW total la Paris! Steagurile României, la loc de cinste în timpul cursei pentru aur!

David Popovici a cucerit aurul european atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber la Paris. Sportivul a avut parte de susținerea constantă a familiei sale.
Marian Popovici
14.08.2026 | 20:15
Familia lui David Popovici SHOW total la Paris Steagurile Romaniei la loc de cinste in timpul cursei pentru aur
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici a avut familia alături de el și la triumful de la proba de 200 de metri liber. Foto: Antonio Vasile - Fanatik.
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Pe lângă suporterii români din tribune, David Popovici a fost încurajat la Campionatele Europene de la Paris de familie, iubită şi prietenii apropiaţi. Toți au făcut deplasarea pentru a fi alături de sportivul nostru, iar susținerea lor a contat din plin. Cum au fost surprinși în timpul finalei de 200 de metri liber.

David Popovici, susţinere importantă la Paris. Familia i-a fost aproape și la finala de 200 de metri liber

David Popovici a cucerit aurul și în proba de 200 de metri liber, cu un timp de 1.44.15. Sportivul român și-a lăsat adversarii din această probă fără nicio șansă, argintul fiind câștigat de lituanianul Tomas Navikonis, care a terminat cu 1.44.55.

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La Paris, David Popovici s-a bucurat de o susţinere uriaşă. Pe lângă fanii români din tribună, care l-au aclamat de fiecare dată, înotătorul care a reprezentat cu cinste România a avut alături de el și propria familie. Aceștia au avut cu ei mai multe steaguri naționale precum și un carton cu chipul sportivului. Concret, cei mai aprigi susținători ai săi au fost părinţii, Georgeta şi Mihai Popovici, dar şi Taisia Niţuleasa, iubita sa. Alături de ei au făcut deplasarea mai mulţi membri ai familiei, dar şi prietenii apropiaţi.

Părinţii şi iubita lui David Popovici sunt omniprezenți la concursurile importante ale campionului român. Ei au reprezentat mereu un element important în ceea ce priveşte performanţele atinse până acum de Popovici, care continuă să le ofere momente de mândrie.

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Câți bani a câștigat David Popovici, dublu medaliat cu aur la Paris

După ce a cucerit aurul european atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber la Paris, David Popovici a pus mâna pe o recompensă impresionantă. Pentru fiecare dintre aceste medalii, campionul român poate încasa un premiu de până la 35.000 de euro. Practic, suma totală pe care acesta ar putea să o câștige după o nouă competiție în care a scris istorie este de 70.000 de euro.

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Statul român, prin Agenția Națională pentru Sport, este autoritatea care îi va oferi cea mai mare parte din sumă. CS Dinamo, clubul unde este legitimat, l-ar putea recompensa de asemenea. El a trecut în tabăra „alb-roșilor” în toamna anului 2021, la vârsta de 17 ani, de la rivala CSA Steaua.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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