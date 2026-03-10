Familia lui Florinel Coman, blocată în Qatar din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a fost forțat să renunțe la antrenamente din cauza bombardamentelor din Orientul Mijlociu. Fotbalistul se află în țara noastră, însă familia lui a rămas blocată în Qatar, în urma conflictului.

Ce se întâmplă cu familia lui Florinel Coman, prinsă în Qatar

Războiul din Orientul Mijlociu a creat panică în rândul oamenilor. Unii au reușit să plece la timp, însă alții se confruntă cu mari neplăceri. În această situație delicată se află mai multe persoane apropiate lui Florinel Coman.

În timp ce fotbalistul era , de pe Arena Națională, soacra sa făcea un anunț neașteptat. Femeia este blocată alături de fiica sa, Ioana, nimeni alta decât soția sportivului.

Alături de cele două se află și fata jucătorului celor de la Al-Gharafa, Kasia. La ora actuală cele trei încearcă să găsească o soluție pentru a pleca din Qatar, unde ajunseseră pentru a-i fi aproape sportivului în vârstă de 27 de ani.

„Dragi prieteni, vrem să vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne purtați grija și ne sunteți alături în aceste momente. Situația noastră în Doha, Qatar, este imprevizibilă: zborul de repatriere programat pentru 11 martie a fost anulat.

Alertele apar constant. Noaptea trecută, la ora 3 dimineața, s-au auzit iar explozii și zgomote puternice în apropiere. Greu de dus… foarte greu de gestionat stresul”, a transmis soacra lui Florinel Coman, conform .

„Încercăm să rămânem calmi la exterior”

„Simțim că suntem prinși într-un spațiu periculos din care ne străduim să evadăm. Ne gândim și la posibilitatea de a pleca prin deșert până la Riyadh, însă, având un copil mic cu noi.

Ținând cont că acel drum este prin desert si se parcurge în 12-13 ore, încă căutăm soluții. Deși încercăm să rămânem calmi la exterior, stresul și tensiunea au crescut tot mai mult pe interior.

Incertitudinea zilnică ne-a obosit. Din acest motiv, ne este greu să răspundem fiecăruia în parte. Sunt foarte multe mesaje care ne emoționează și ne hrănesc sufletul.

Vă simțim grija și rugăciunile si suntem profund recunoscători pentru fiecare gând bun și sprijin pe care ni-l oferiți”, a completat soacra lui Florinel Coman, mai arată sursa menționată anterior.

Ioana Coman nu a făcut nicio declarație până acum. De asemenea, fostul jucător de la FCSB este foarte discret cu privire la această situație neplăcută. După ce , în ultimul meci în care a jucat, acum e obligat să-și ia vacanță pe termen nedefinit.