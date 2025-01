Familia lui Helmut Duckadam, prezentă în peluză la FCSB – Manchester United! Eroul de la Sevilla va fi omagiat pe Arena Națională 

Familia regretatului Helmut Duckadam va fi prezentă pe Arena Națională, în Peluza Nord, . Partida se va desfășura joi, pe 30 ianuarie, începând cu ora 22:00.

Omagiul adus de suporterii roș-albaștrilor lui Helmut Duckadam la FCSB – Manchester United

Jurnalistul Gabi Safta a comunicat, la FANATIK SUPERLIGA, că văduva eroului de la Sevilla, Alexandra, a acceptat invitația lui Gheorghe Mustață. Alături de fanii roș-albaștrilor va fi și Julianne, fetița cea mai mică a legendarului portar.

”Familia lui Helmut Duckadam a confirmat. Soția Alexandra împreună cu fetița vor fi în peluză la invitația lui Gheorghe Mustață. Vor fi cei din familia lui Duckadam la meci în peluză”, a declarat Gabi Safta, .

Gheorghe Mustață a confirmat informația

Gheorghe Mustață a anunțat ulterior că suporterii din Peluza Nord a FCSB au pregătit un moment special în memoria lui Helmut Duckadam. El a dezvăluit că voia să îi ofere văduvei eroului de la Sevilla bilete la Tribuna 1, însă ea a fost cea care a insistat să fie alături de fani la Peluza Nord.

”Avem și o pregătire în memoria lui Helmut Duckadam și este un meci foarte important pentru noi și, în general, pentru români. Nu ne-am mai bucurat de mult de o echipă care să ajungă până aici în primele zece dintr-o competiție europeană.

Am vorbit cu doamna Alexandra. Am invitat-o, de fapt, și am rugat-o dacă poate să ia parte la acest spectacol. Am vrut să îi cumpăr bilete la Tribuna 1. A spus că nu! Ea vrea în galerie la noi, să stea împreună cu noi și m-a bucurat foarte mult lucru acesta.

M-am bucurat că și-a dorit să stea exact lângă noi, lângă suporteri. Vom avea o coregrafie specială pentru Helmut Duckadam. E cu noi acolo din ceruri”, a spus și Gheorghe Mustață, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sfârșitul tragic al lui Helmut Duckadam

Pe 2 decembrie, la ora 11:30, . Eroul de la Sevilla a fost internat de urgență, cu o zi în urmă, la Spitalul Militar din București.

Legendarul portar a fost dus, în stare gravă, direct la terapie intensivă. Decesul lui Helmut Duckadam a întristat o țară întreagă. Medicii, cu toate eforturile depuse, nu au putut să îl salveze.

