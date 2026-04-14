Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare emoționantă după moartea marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil: că nu suntem singuri”

La patru zile după ce Mircea Lucescu a fost înmormântat, familia antrenorului a emis o scrisoare deschisă de mulțumire către toate instituțiile publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare.

Scrisoare deschisă a familiei lui Mircea Lucescu

Decedat din cauza unor complicații apărute în perioada de spitalizare, Mircea Lucescu a fost , pe 10 aprilie, la Cimitirul Bellu. Au fost zile în care lumea fotbalului a plâns pierderea unui antrenor de excepție, iar familia a ținut să mulțumească tuturor celor care le-au fost aproape în această perioadă.

”Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esențial pentru familie și o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist.

În mod deosebit, dorim să aducem mulțumiri: Bisericii Ortodoxe Române și întâi-stătătorilor ei, Bisericii ‘Sfântul Elefterie’, precum și preoților și Corului Tronos, care au oficiat și au dat profunzime slujbei de înmormântare;

Guvernului României, prin instituțiile sale; Federației Române de Fotbal, care, prin președintele ei, domnul Răzvan Burleanu, și membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă și sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naționale;

Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum și Regimentului de Gardă și Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Comenduirii Garnizoanei București;

Poliției Române, precum și structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Rutiere București, pentru profesionalismul, promptitudinea și sprijinul esențial acordat în asigurarea bunei desfășurări a ceremoniei;

Jandarmeriei Române, prin Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, pentru sprijinul acordat și implicarea în asigurarea ordinii și desfășurării în condiții optime a ceremoniei;

Serviciului de Ambulanță privată Sanador, pentru sprijinul acordat și implicarea profesională în asigurarea asistenței medicale pe întreaga durată a ceremoniei; Primăriei Municipiului București, prin Direcția Generală de Investiții, pentru punerea la dispoziție a Stadionului Arena Națională și a tuturor facilităților necesare pe perioada desfășurării evenimentului;

Personalului Secției de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București; Administrației Cimitirului Bellu; Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securității; Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul și dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului”, se arată în scrisoare.

Valul de căldură sufletească a mai alinat dureroasa pierdere

În finalul mesajului, familia fostului selecționer al echipei naționale a României a mulțumit tuturor celor care i-au sprijinit în zilele teribil de grele de după moartea lui Mircea Lucescu și celor care au venit în număr mare la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun.

”Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu.

În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare.

Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu”, se încheie scrisoarea emoționantă a familiei lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, omagiat pe stadioane

Fotbalul românesc a pierdut unul dintre cei mai mari antrenori ai tuturor timpurilor, iar Federația Română de Fotbal a hotărât ca la toate meciurile care s-au desfășurat în weekend și la începutul acestei săptămâni să se țină un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Înainte de startul partidei Rapid – FC Argeș, cu poza lui Mircea Lucescu și cu mesajul: ”Respect etern, Mircea Lucescu 1945 – infinit”. Apoi, copii prezenți în tribune au afișat un alt banner pe care era scris: ”Fluier final, dar legenda nu dispare/ În cartea fotbalului ai loc de onoare”.

De asemenea, la întâlnirea dintre CFR Cluj și Dinamo, jucătorii celor două echipe au intrat pe teren . Mai mult, ”câinii” au creat un tricou de joc special pe care au imprimat chipul lui Mircea Lucescu în culorile roșu și alb.