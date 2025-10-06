Familia lui Mitică Dragomir oferă burse de școlarizare copiilor defavorizați

După ce a reușit să facă milioane de euro după ce a ieșit din fotbal, cu afacerile în imobiliare, folosește banii obținuți pentru a ajuta și alți oameni.

Mitică Dragomir și familia sa, gest remarcabil: „Vrem să dăm niște burse!”

, a dezvăluit că a discutat cu membrii familiei sale și dorește să facă burse pentru tineri care sunt mai puțin privilegiați.

„Astăzi vorbeam cu copiii mei, cu nepoții, și îi spuneam: ‘Mă, tată, dacă ai bucățica asta, îmi e de ajuns, da? Dar dacă se mai adaugă două degete crezi că faci burta mai mare? Hai, mă, să mai ajutăm’. Fiul meu vrea să ofere niște burse, legal. Să dăm la cine vrem. Să dăm niște burse. Noi dăm la diferiți oameni, cu nevoi, ce ne dă legea voie, că avem conform legii…El discuta cu juriștii cum să facă asta pentru a nu avea probleme vreodată.

Că te bagă la pușcarie în ziua de azi și pentru lucrurile bune. Noi ajutăm peste 10 amărâți deja, dar a venit nepotul cel mare cu o idee, să facem și să ajutăm cu niște burse, să dăm 10 burse. La tineri amărâți, burse pentru școală, tineri amărâți”, a dezvăluit Mitică Dragomir la emisiunea ‘Profețiile lui Mitică’.

Ce avere ar avea Mitică Dragomir

Mitică Dragomir, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din fotbalul românesc, a acumulat de-a lungul anilor o avere impresionantă, estimată la câteva zeci de milioane de euro, ba chiar unele surse vorbesc că ar ajunge la 100 de milioane de euro. Cea mai mare parte a veniturilor sale provine din afaceri în domeniul imobiliar, unde a investit masiv în terenuri și proiecte rezidențiale, dar și din activități comerciale diverse. De asemenea, Dragomir a deținut mai multe proprietăți valoroase în București și în alte orașe importante, ceea ce i-a consolidat statutul de unul dintre cei mai înstăriți foști conducători din sportul românesc.

Pe lângă activitatea din afaceri, Mitică Dragomir a avut un rol important în fotbalul din România, fiind președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) timp de aproape două decenii. În perioada sa, campionatul intern a cunoscut o dezvoltare semnificativă, atât din punct de vedere financiar, cât și organizatoric. Înainte de a ajunge în fruntea LPF, Dragomir a fost implicat direct în conducerea mai multor cluburi de fotbal și a fost deputat în Parlamentul României. Toate aceste activități i-au adus nu doar notorietate, ci și o avere considerabilă, construită prin influența și relațiile acumulate în lumea sportului și a afacerilor.