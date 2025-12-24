Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”

ADVERTISEMENT

Desemnat cel mai bun fundaș din SuperLiga la Super Gala Ganatik 2025, Oleksandr Romanchuk a explicat motivul pentru care familia sa a decis să rămână în Ucraina, în ciuda războiul.

Oleksandr Romanchuk, discurs emoționat despre familie și despre războiul din Ucraina

Întrebat dacă a luat în considerare să-și aducă familia din Ucraina în România după transferul la Universitatea Craiova, fundașul a precizat că părinții săi se află într-o zonă mai sigură a Ucrainei și de aceea au decis să rămână acolo.

”Dar, dar părinții mei muncesc acolo și le place casa noastră. Orașul meu e într-o zonă sigură, e aproape de granița cu România, iar ei consideră că e mai bine să rămână acasă”, a declarat Romanchuk, la .

Ce obiective are Oleksandr Romanchuk pentru 2026

Cel mai bun fundaș al anului 2025 din SuperLiga a mărturisit că pentru 2026 își dorește ca războiul din țara sa natală să se încheie, iar în plan sportiv vrea să câștige un trofeu cu Universitatea Craiova.

”În primul rând îmi doresc ca războiul să înceteze. Din punct de vedere fotbalistic, vreau să joc pentru echipa națională și să câștig un trofeu cu Universitatea Craiova.

Pentru modul în care suporterii m-au primit și m-au făcut să mă simt, să câștig un trofeu pentru ei ar fi modul meu de a răsplăti bunătatea lor. Vreau să câștig un trofeu pentru ei și să îmi scriu numele în istoria Craiovei”, a spus Oleksandr Romanchuk, la Super Gala Fanatik 2025.

Romanchuk și-a pierdut prieteni în războiul din Ucraina

Și tot la marele eveniment FANATIK, stoperul Universității Craiova a mărturisit emoționat că . ”Ce pot să spun? E o situație extrem de urâtă în țara mea. De patru ani, soldații noștri ne apără de teroriștii ruși și nu e ușor. În fiecare zi, oameni mor.

Copii și civili își pierd viața. Zilnic văd știri de acest gen. Ne bombardează orașele. Nu e ușor. Familia mea este încă în Ucraina. Îmi este extrem de dor de părinții mei. Încerc să îi ajut. Am o mulțime de prieteni care s-au înrolat. Încerc să vorbesc cu ei zilnic.

Din păcate, mi-am pierdut prieteni care luptau pe front. Vorbesc zilnic cu cei de acolo și îmi spun să nu mă opresc și să prind naționala. Vrem să arătăm lumii întregi că suntem un neam care se va lupta. Sper să câștigăm și sper ca războiul acesta să se încheie”, a afirmat Oleksandr Romanchuk.