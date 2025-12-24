Sport

Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”

Oleksandr Romanchuk este un transfer excelent făcut de Universitatea Craiova. Fundașul central a vorbit despre familia sa care este prinsă în războiul din Ucraina.
Traian Terzian
24.12.2025 | 16:17
Familia lui Oleksandr Romanchuk a ramas in Ucraina dupa startul razboiului Am vorbit cu ei Nu este usor dar a fost decizia lor Visul meu este ca razboiul sa se incheie
EXCLUSIV FANATIK
De ce a rămas familia lui Oleksandr Romanchuk în Ucraina în ciuda războiului. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Desemnat cel mai bun fundaș din SuperLiga la Super Gala Ganatik 2025, Oleksandr Romanchuk a explicat motivul pentru care familia sa a decis să rămână în Ucraina, în ciuda războiul.

Oleksandr Romanchuk, discurs emoționat despre familie și despre războiul din Ucraina

Întrebat dacă a luat în considerare să-și aducă familia din Ucraina în România după transferul la Universitatea Craiova, fundașul a precizat că părinții săi se află într-o zonă mai sigură a Ucrainei și de aceea au decis să rămână acolo.

ADVERTISEMENT

”Dar, dar părinții mei muncesc acolo și le place casa noastră. Orașul meu e într-o zonă sigură, e aproape de granița cu România, iar ei consideră că e mai bine să rămână acasă”, a declarat Romanchuk, la Super Gala Fanatik 2025.

Ce obiective are Oleksandr Romanchuk pentru 2026

Cel mai bun fundaș al anului 2025 din SuperLiga a mărturisit că pentru 2026 își dorește ca războiul din țara sa natală să se încheie, iar în plan sportiv vrea să câștige un trofeu cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000...
Digi24.ro
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte

”În primul rând îmi doresc ca războiul să înceteze. Din punct de vedere fotbalistic, vreau să joc pentru echipa națională și să câștig un trofeu cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr

Pentru modul în care suporterii m-au primit și m-au făcut să mă simt, să câștig un trofeu pentru ei ar fi modul meu de a răsplăti bunătatea lor. Vreau să câștig un trofeu pentru ei și să îmi scriu numele în istoria Craiovei”, a spus Oleksandr Romanchuk, la Super Gala Fanatik 2025.

Romanchuk și-a pierdut prieteni în războiul din Ucraina

Și tot la marele eveniment FANATIK, stoperul Universității Craiova a mărturisit emoționat că a pierdut mai multe persoane dragi în războiul din Ucraina. ”Ce pot să spun? E o situație extrem de urâtă în țara mea. De patru ani, soldații noștri ne apără de teroriștii ruși și nu e ușor. În fiecare zi, oameni mor.

ADVERTISEMENT

Copii și civili își pierd viața. Zilnic văd știri de acest gen. Ne bombardează orașele. Nu e ușor. Familia mea este încă în Ucraina. Îmi este extrem de dor de părinții mei. Încerc să îi ajut. Am o mulțime de prieteni care s-au înrolat. Încerc să vorbesc cu ei zilnic.

Din păcate, mi-am pierdut prieteni care luptau pe front. Vorbesc zilnic cu cei de acolo și îmi spun să nu mă opresc și să prind naționala. Vrem să arătăm lumii întregi că suntem un neam care se va lupta. Sper să câștigăm și sper ca războiul acesta să se încheie”, a afirmat Oleksandr Romanchuk.

Ce se întâmplă în Ucraina cu părinții lui Romanchuk

S-a răzgândit în ultimul moment! Rebeca Necula a refuzat CSM București și semnează...
Fanatik
S-a răzgândit în ultimul moment! Rebeca Necula a refuzat CSM București și semnează cu noua forță din Liga Florilor. Exclusiv
Cadou deosebit de Crăciun pentru una dintre echipele de tradiție din România: „Este...
Fanatik
Cadou deosebit de Crăciun pentru una dintre echipele de tradiție din România: „Este chiar unul meritat!”
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea...
Fanatik
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale ocupații
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce...
iamsport.ro
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce afaceri 'de milioane de euro' cu statul ar avea: 'Folosește o firmă dintr-un sat din județul Galați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!