Familia Mititelu nu-l lasă pe Adi Mutu la națională: „Mai întâi să facă performanță la Craiova!”

Acesta a recunoscut însă că nu ia în calcul o astfel de situație, în condițiile în care Adrian Mutu este legat contractual de FC U Craiova 1948 pentru încă două sezoane.

Adrian Mititelu Jr. a recunoscut că este foarte mulțumit de cum evoluează echipa sub comanda lui Adrian Mutu și a anunțat că mai aduce încă doi jucători la formația tatălui său.

Famili Mititelu nu îl lasă pe Adrian Mutu la echipa națională

pentru naționala României este să îl aducă pe Adrian Mutu în locul lui Mirel Rădoi, însă Adrian Mititelu Jr. nu se gândește la o astfel de ipoteză, tehnicianul având contract cu oltenii pentru încă doi ani:

„O să ajungă doi fotbaliști la noi. E un jucător de 27 de ani, care a jucat până acum în Liga 2 din Franța și are peste 100 de meciuri în prima ligă olandeză. Trebuie să devină mâine liber de contract, de-asta nu pot spune numele, e extremă.

Cel de-al doilea are 24 de ani, vine de la Mouscron, are peste 100 de meciuri în prima ligă belgiană. Noi am căutat jucători care au jucat în ultimul sau în ultimele două sezoane”.

„Sunt foarte mulțumit de jocul echipei, puțin supărat că am pierdut nemeritat la Voluntari, ne așteaptă un meci greu la Clinceni, dar jocul echipei crește de la etapă la etapă.

Adi Mutu să facă mai întâi performanță la Craiova și după la națională. Adrian Mutu are contract cu noi pe doi ani de zile. Suntem ultra mulțumiți de ce a făcut Mutu la echipă. Avem niște jucători foarte importanți pentru Liga 1. Din păcate, Bauza e accidentat două săptămâni, are o entorsă”, a mai spus Adrian Mititelu Jr., la TV .

„Nu m-am uitat la meciul cu Laci!”

prea mult nici situația rivalilor din oraș, care au fost eliminați din turul II preliminar al Conference League, rezumându-se la meciul CFR-ului cu Young Boys:

„Nu m-am uitat la meciul cu Laci. E foarte păcat de CFR că a luat gol în ultimele minute de la Young Boys, pentru că avem nevoie de echipe românești care să facă puncte pentru țară.

Au trecut doar trei etape, am pierdut nemeritat la Voluntari, nici egalul nu era meritat, e greu să spun când avem trei puncte în trei etape ce ne propunem, dar după 10 etape ne putem prefigura ce putem face în continuare”.

„Nu mai aducem pe altcineva în afară de cei doi care au mai venit, poate în iarnă vom mai aduce. Mai avem și juniori foarte talentați la noi în lot, care trebuie să joace și ei.

Acum jucăm trei meciuri în deplasare, în patru etape. Am avut 12.000 de oameni la meciul cu Dinamo și știți că pandemia și testele COVID îngreunează venirea fanilor la stadion. Noi mai avem decât să demonstrăm pe teren”, a mai spus Adrian Mititelu Jr.