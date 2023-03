Familia polițistului Bogdan Gigină, furioasă după achitarea lui Gabriel Oprea: ”Să se gândească acești inculpați că au și ei copii”

De pe 20 octombrie 2015, familia polițistului Bogdan Gigină trăiește un adevărat calvar. La acea dată, singurul lor fiu murea într-un grav accident produs pe o stradă din București. Acum, rudele agentului primesc o nouă lovitură.

Familia polițistului Bogdan Gigină, prima reacție după achitarea lui Gabriel Oprea

Luni, 6 martie 2023, fostul ministru de interne, în legătură cu accidentul rutier din anul 2015 care a dus la decesul polițistului Bogdan Gigină. De subliniat că decizia nu este una definitivă.

, care nu și-a mai găsit liniștea din acea zi fatidică de 20 octombrie 2015, de când polițistul și-a pierdut viața, primește, iată, o nouă lovitură cruntă. După sentința magistraților, părinții tânărului sunt nemulțumiți și cer să se facă dreptate.

Cornel Gigină, tatăl lui Bogdan Gigină, rememorează ultima zi în care fiul său s-a urcat pe motocicletă și susține că nu va renunța la luptă. În urma deciziei Tribunalului București, acesta a spus că va contesta decizia.

”Viaţa nu mai are niciun sens. Să se gândească toți aceşti inculpaţi. Să se gândească că au şi ei copii şi se bucură de copiii lor. Când vin sărbătorile, acum când vine Paştele toată lumea aşteaptă copiii. Eu pe cine să aştept? Nu am pe cine. Dumnezeu altcineva nu mai are cine să vină”, a spus bărbatul, potrivit .

Reacție de frustrare a tatălui polițistului Gigină: ”Suntem dezamăgiți. E inadmisibilă o asemenea decizie”

Extrem de afectat de măsura luată de judecătorii din Capitală, părintele lui Bogdan Gigină consideră profund nedreaptă sentința de luni. Bărbatul admite că a avut mare încredere în justiția din România.

”Suntem foarte dezamăgiți de această pronunțare a instanței, nu ne așteptam la acest lucru, unde ne-au răpit singurul copil al nostru, singurul copil care se numește Gigină Cosmin Bogdan.

Este inadmisibil câtă încredere am avut în această justiție ca să dea o asemenea sentință. În primul rând ca ministrul de interne să fie achitat folosind abuziv coloana, ca să nu vorvbim de ordinele care se dădeau. Firește că este nedreaptă. Măcar să fi fost această dreptate pentru acest copil tânăr”, mai precizează Cornel Gigină.

Tot luni, Tribunalul Bucureşti a mai stabilit ca părinţii şi fosta soţie a lui Bogdan Gigină să primească o serie de daune. Astfel, părinții lui Gigină vor primi despăgubiri materiale în valoare de 37.478,71 lei și morale de 100.000 de euro. De asemenea, văduva acestuia va primi 4.700 de lei, respectiv 250.000 de euro, de la Petre Mazilu și General MPM Impex. Decizia nu este definitivă.