Culiță și Iancu Sterp au primit o lovitură la care nu se așteptau. Ion “Șmecherul”, bărbatul pe care l-au ajutat să-și ridice o casă, s-a stins din viață.

Ion era foarte apropiat de cei doi frați și apărea constant în vlogurile acestora.

Frații Sterp au anunțat cine va locui de acum în casă.

Familia Sterp este în doliu. Bărbatul căruia i-au construit o casă a murit. Culiță și Iancu, mesaje emoționante

au primit o veste tristă. Culiță și Iancu Sterp au anunțat că un bărbat pe care îl considerau prieten a murit. În trecut, familia Sterp l-a ajutat să-și construiască o casă. În acel proiect au fost implicați și mulți admiratori ai familiei Sterp.

Toți au pus mână de la mână și l-au ajutat pe Ion. Iancu și Culiță l-au considerat un adevărat prieten și de-a lungul timpului acesta a părut în mai multe filmulețe alături de ei.

Frații Sterp au postat mesaje emoționante pe conturile de socializare când au aflat vestea tristă.

“Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința . Cu durere in suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața , haios și ne făcea sa zâmbim , Ion șmecherul, a încetat din viața !

Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați . Dumnezeu sa-l odihnească în pace ! O să ne lipsească Ion al nostru” , a scris Iancu Sterp.

Culiță a vorbit în mesajul postat și despre cei care vor rămâne în casa.

“Dumnezeu să-l odihnească în pace! 😔 Casa o să-i rămână fraților lui și nepoților”.

De ce a murit Ion “Șmecherul”

cauza morții prietenului lor. Acesta avea probleme grave cu băutura și a intrat în comă alcoolică. Chiar dacă prietenii l-au sfătuit să nu mai bea, Ion nu a vrut să-i asculte.

“Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu când ești dependent.

El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astăzi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul!”, a scris Culiță.