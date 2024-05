Familia Sterp o dă în judecată pe Mara Bănică! Mama Geta, furioasă: „O scuip”

Familia Sterp nu o iartă pe Mara Bănică pentru lucrurile dezvăluite despre băieții mamei Geta, amintind de un episod al unui cioban care s-a plâns, în trecut, la Acces direct că nu a fost deloc bine tratat la stâna de oi.

Mama Geta anunță că familia Sterp o dă în judecată pe Mara Bănică

Mara Bănică a postat în mediul virtual un text în care acuză familia Sterp că a schingiuit oameni, unul dintre foștii angajați, despre care mama Geta a spus, pentru FANATIK, că a murit între timp, reclamând în emisiunea de la Antena Stars că ar fi fost agresat de Culiță și ar fi fost păcălit la bani.

Mama Geta explică cu lux de amănunte episodul care urmărește în continuare familia Sterp. ”Patroana” familiei Sterp acuză emisiunea Acces direct că l-a plătit pe tânărul care a lucrat o perioadă scurtă pentru ei doar pentru a-i denigra feciorii.

Mai mult de atât, mama Geta ne-a spus că după apariția respectivului individ la Acces direct, băiatul i-a cerut iertare lui Iancu și a vrut să revină să muncească pentru ei. Femeia a declarat că fiul ei, o va da în judecată pe Mara Bănică, deoarece au suficienți martori care, în instanță, vor spune lucrurile așa cum au stat la stâna lor.

Geta ne-a mai spus că are și dovezi în sensul acesta. Cât despre Mara Bănică, mama Geta nici nu vrea să mai audă, considerând că face doar mahala, iar dacă ar vedea-o în fața ei nu știe cum ar sta lucrurile.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânărul de etnie rromă care lucra pentru familia Sterp. Geta, acuzații incredibile: „A fost plătit cu 700 de euro”

„Eu sunt omul care vorbesc adevărul și nu mă ascund. Acel om a mers la ei (n. red.: la Acces direct) și a fost plătit cu 700 de euro. Băiatul a fost la noi vreo zece ani la oi, era un țigan de la Rupea, din județul Brașov.

El nu stătea la noi, venea o săptămână, două, fugea, iar venea, iar pleca, fuma vreo trei pachete de țigări pe zi, nu era asta problema, dar nu-i plăcea munca. El pe la multă lume a fost numai să fure și să plece.

El tot suna acolo pe la Acces direct și ăștia i-au dat 700 de euro și i-au zis: `Vino aici și tu spune cum spunem noi`. Ca la Vulpița și Viorel. Știi de unde știu că l-au plătit? Păi după tot scandalul ăla de la televizor, păi noi am avut peste 100 de oameni care tot vin și pleacă. Unul stă un an, alții doi, stă fiecare cât vrea. De ce nu a apărut altul din atâția?

Țiganul ăla era foarte parșiv. Eu îmi asum, nu o zic cu răutate, că și eu sunt româncă, nu-s nemțoaică, nu-s nimic! Nu stătea la noi. I-a dat Culiță 1.000 de lei că avea nevoie, era iarnă și fătau oile.

Mulți oameni dădeau banii și pleca cu banii (n. red.: fără să mai muncească). Săracul, parcă a fost blestemat, că a și murit. Nu mai trăiește. A murit, ne-am interesat noi de el acuma, Iancu ne-a zis”, a mărturisit mama Geta, în exclusivitate pentru FANATIK, lămurind episodul cu angajatul care s-a plâns că a fost maltratat de băieții ei.

„Acum am aflat că a murit”

În continuare, mama Geta ne-a spus că a decedat recent, cel puțin așa a aflat fiul său,

„Noi avem dovezi clare cu el. Iancu l-a întrebat, după ce venise de la Survivor, de ce a făcut circul ăla la televizor, că noi am fost oameni cu el și nici n-a stat aici mult… I-a zis: `Iancu, te rog, iartă-mă! M-o plătit ăia de la Acces direct cu 700 de euro să mă duc să spui despre voi minciunile alea gogonate`. Na, gândește-te. Mara Bănică scrie asta că nu are cu ce să se ia de noi mahalagioaica.

El s-a rugat de Iancu să îl luăm înapoi. Iancu are și filmare, că a vorbit cu el pe video, deci el are filmare. Noi avem dovada. Săracul acum am aflat că a murit. Noi când i-am dat 1.000 de lei, a venit la noi, apoi a plecat la alții…

El umbla numai cu minciuni, așa era el construit, mno… Plus că atunci ne-au dispărut vreo 30 de oi, nu știu dacă cu știrea lui, mno… Noi avem martori și mergem în instanță cu martorii. O să meargă în instanță mai mulți. Noi nu le dăm bani aiurea, poftim, salariul, dacă sunt mulțumiți bine, dacă nu, nu”, ne-a mai spus mama Geta.

Întrebată cum vede împăcarea lui Jador cu Zanni, având în vedere că manelistul era destul de apropiat la un moment dat de Culiță, dat fiind că au și cântat împreună, mama Geta e la fel de fermă.

Mama Geta comentează și apropierea dintre Jador și Zanni: „Ei nu scot piesa până nu văd cine câștigă”

„Dar ce s-au înjurat Jador cu Zanni, ca la ușa cortului, acum ei s-au împăcat tot pentru voturi. Ei nu scot piesa până nu văd cine câștigă, ascultă-mă pe mine! Eu simt în inima mea de mamă că Iancu va câștiga. Noi nu suntem disperați după bani, chiar e o nimica pentru noi ăia 100.000 de euro.

Pe noi ne interesează să fim oameni. Noi nu ne-am bătut joc de nimeni. Așa să își bată joc Dumnezeu de mine și de copiii mei cum ne-am bătut noi joc de cineva”, a precizat Geta, pentru FANATIK.

Mama Geta o face cu ou și cu oțet pe Mara Bănică: „Nu poate sta cu mine de vorbă că o scuip pe gură”

Revenind la Mara Bănică, mama Geta a mai spus că niciodată nu s-a pus problema ca angajații ei să nu fie bine tratați, așa cum susține jurnalista, din contră. Familia Sterp, spune Geta, are grijă ca oamenii care lucrează la ei să aibă toate condițiile pe care le vor.

„Cât stau eu în picioare să fac mâncare la cioban, carne, piure, cartofi prăjiți, la piață în fiecare zi și numai mâncare gătită, plăcinte, clătite cu urdă, dar ce nu la fac eu? Noi le facem mâncare, dar țigări, dar bere, vai câte le dăm pe lângă salariu!

Da poate Mara Bănică să țină o turmă de oi? Mara Bănică, săraca, nicio pisică nu poate să țină! Nu poate sta cu mine de vorbă că o scuip pe gură! O mahalagioaică, a trăit numai din scandaluri… Merge Culiță să o dea în judecată. Păi Culiță a câștigat și cu România TV. Ăștia fac niște afirmații…”, a completat mama Geta.