Familia tradițională vs. Prima Doamnă. Cine o critică pe Mirabela Grădinaru pentru absența de la Cotroceni. Sociolog: „E o doză de smerenie într-o lume avidă de imagine”

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a fost criticată pentru faptul că a lipsit de la ceremonia de învestire a președintelui, alegând în schimb să rămână acasă cu unul dintre copii, care era bolnav. O astfel de critică la adresa primei doamne a venit tocmai din zona ultra-conservatoare a societății, unde, în teorie, primează familia.

Mirabela Grădinaru, criticată pentru absența de la Cotroceni

Oana Moșoiu, fost consilier în cadrul Ministerului Educației până în urmă cu trei ani, a criticat într-o postare pe pagina sa de Facebook Dan. Aceasta susține, în forma unui dialog inventat între președinte și partenera sa de viață, că era de datoria Mirabelei Grădinaru să dea curs datoriilor de primă doamnă, și nu celei de mamă.

„Nicușor: Femeie, nu pot asta, mă investesc oamenii președinte. Președintele țării, gen. Și trebuia să fii acolo, o să fii prima doamnă”, scrie aceasta în dialogul imaginar postat. „Există ceva mai penibil în acest moment în țara asta? Să primești promisiunea unei prime doamne, dar să nu o duci până la capăt”, scrie în concluzie Oana Moșoiu, lector universitar și doctor în Științele Educației.

Ulterior, cel mai probabil după nenumărate comentarii negative, aceasta și-a șters postarea inițială și a revenit cu o nouă postare în care a susținut că ceea ce a vrut să sublinieze este faptul că Mirabela Grădinaru, ca soție/parteneră/mamă a fost nevoită să se sacrifice pentru binele familiei.

„Am făcut o ironie nepotrivită, într-un moment nepotrivit. Toată lumea era la ceremonie, entuziastă, se făceau selfie-uri, ascultam și apoi am sesizat că doamna Mirabela Grădinaru nu este acolo. Cineva a spus: e acasă cu copilul bolnav. Și chiar nu este deloc? Nu, nu este. Și atunci da, m-am întristat și în mine s-a trezit această instanță a femeii care este mereu sacrificată. Am greșit? Sigur că da, că am proiectat asta pe altcineva. Am vrut să fac rău? Deloc. Am crezut că îndreptățesc ceva profund nedrept.

Pentru doamna Mirabela Grădinaru, față de care îmi cer iertare, întrucât nu a fost în intenția mea niciun moment să denigrez statutul său de mamă, am avut acest gând: a fost lângă el în campanie, am văzut un cuplu și o imagine care a fost alimentată în campanie, cred că merita, ca femeie, ca parteneră, să fie acolo, la celebrare”, a scris miercuri

Dezbatere aprinsă în mediul online

Așa cum era de așteptat, dezbaterea aprinsă a continuat și pe marginea acestei postări ulterioare. Spre exemplu, cunoscuta influenceră și scriitoare Lorena Lupu, care se descrie pe Facebook ca fiind o „Sorosistă satanistă progresistă și globalistă”, i-a reproșat că partenera lui Nicușor Dan nu are nicio obligație față de cei care l-au votat pe acesta.

„Nu ți-a promis nimeni o primă doamnă. Pe buletinul de vot scria Nicușor Dan, nu Nicușor Dan + primă doamnă activă, perpetuu călare. (…) Mirabela are 5 ani de mandat să fie activă, ba chiar hiperactivă. Dar a fi mamă funcționează așa: când e ăla mic bolnav, nu vrei tu să fii la sindrofii. Că nu îți stă gândul la chit-chat, când știi că ăla mic are febră acasă. Sau dacă ție îți stă, problema e la tine”, i-a

O imixtiune în viața privată a cuplului Nicușor Dan+Mirabela Grădinaru

Sociologul Gelu Duminică este de părere că discuția și criticile la adresa Mirabelei Grădinaru

„Este o scară de valori a familiei domnului Dan pe care noi ceilalți trebuie s-o respectăm. Nu cred că a afectat cu absolut nimic exercitarea funcției domniei sale, nu cred că este relevant pentru omul politic Nicușor Dan. Cred că trebuie să facem o distincție între acțiunile politice ale domnului Dan și viața privata, familia domniei sale. Pentru mine, zona de familie este o zonă care ține de intimitatea persoanei respectivei, iar când ceea ce face este perfect legal eu mă abțin de la orice comentariu.

Nu văd de ce ne-ar interesa pe noi ce decizii iau și cum își cresc copiii, atâta timp cât ceea ce fac domniile lor se încadrează în normele legale, nu afectează dreptul superior al copilului, etc.. Ba chiar din contră, ar trebui să vedem cum niște oameni care sunt în vârful carierei politice, mai sus de atât nu au cum să ajungă, nu uită de familia lor. Pentru mine sunt de admirat”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Mai mult, sociologul este de părere că prin decizia luată în cadrul familiei lor, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ales să primeze interesele copilului, ceea ce ar trebui să facă orice părinte.

„Ceea ce familia Dan a decis are în vedere binele superior al copilului, punct. Adică, ce era mai important pentru copil? Funcțiile sunt trecătoare, însă statusul și rolul de părinte este veșnic. Ce era mai important pentru copilul ăla? Să fie lăsat, în momentul în care avea nevoie mai mult de un părinte, pentru binele țării? Adică ce se întâmpla pentru țară dacă doamna își lăsa copilul bolnav și venea alături de soț? Aveam noi factura mai mică? Creștea PIB-ul? În afară de niște orgolii a unor frustrați, nu e altceva. Dacă venea la ceremonie, ne spunea apoi că uite ce mamă e, și-a lăsat copilul bolnav…”, a mai precizat acesta.

Mai mult, sociologul este de părere că decizia Mirabelei este o dovadă de smerenie, că nu s-a dus la ceremonie pentru imaginea de acolo și că a preferat să facă ceea ce era mai bine pentru copii ei.

„E un conflict de rol între soție de om politic și mamă. Domnia sa, în numele domniilor lor și în urma unei discuții pe care au avut-o în familia lor au decis ca doamna Mirabela Grădinaru, e mai mare nevoie în familie decât pentru a face o poză alături de soțul său. Că doar asta făceau, o poză.

Eu personal am apreciat decizia asta. E o doză de smerenie într-o lume avidă de imagine. Pentru mine asta a fost. Doamna nu și-a dorit o poză, ci o îmbrățișare a copilului”, a mai spus Gelu Duminică.

Oana Moșoiu și legăturile cu zona ultra-conservatoare

Oana Moșoiu, cât și soțul acesteia, Romeo Moșoiu, sunt în prezent angajați consilieri în cadrul Ministerului Educației. În plus, Oana Moșoiu lucrează și în cadrul Universității București.

Romeo Moșoiu a fost consilier al președintelui Emil Constantinescu, însă numele său avea să ajungă în atenția publicului în anul 2015, atunci când, în calitate de vicepreședinte al Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR), , ca „cel mai bun lucru pentru sănătatea copiilor”.

Mai multe ONG-uri aveau să-i ceară atunci demisia din funcția de consilier al ministrului Sorin Cîmpeanu, însă acesta avea să plece doar din fruntea asociației. În campania electorală, Romeo Moșoiu a fost prezent la un eveniment public alături de liderul AUR, George Simion. În fapt, soții Moșoiu sunt cunoscuți în zona conexă a Ministerului Educației (organizații non-guvernamentale, traininguri, etc) pentru pozițiile ultra-conservatoare. Mai mult, presa a scris și despre și ideologii anti-UE.

Oana Moșoiu a făcut parte din echipa care a lucrat la programa unei materii opționale – Adolescență și autocunoaștere – menită să ofere alternativă la Educația pentru Sănătate. Materia, valabilă din 2018 după ce a fost adoptată de Ministerul Educațieieste, este recomandată chiar de Sfântul Sinod al BOR.

Potrivit presei, din echipa care a lucrat la programa opționalului au făcut parte cinci profesoare de religie, un inspector de religie, patru cadre universitare și un psihoterapeut. Opționalul își propune să-i ajute pe elevi să identifice rolul autocontrolului în plan biofizic și emoțional, adică să practice abstinența.

În anul 2017, cei de la scriau că Romeo Moșoiu și-a dus copiii de câțiva ani la marșurile anti-LGBT organizate de Noua Dreaptă, și că fetița sa afișa o pancartă cu mesajul „Vrem copii normali, nu homosexuali!”.

Cazul particular al doamnei Moșoiu

Revenind la dezbaterea online iscată de postarea doamnei Moșoiu, în urma postării sale, Lorena Lupu a publicat pe blogul ei un mesaj anonim primit de la o cititoare a sa. În mesaj, cititoarea povestește cum ea era angajată la firma soțului doamnei Moșoiu și cum aceasta din urmă venea la muncă și își lăsa cei doi copii în grija angajatelor fără nicio experiență în a avea grijă de un bebeluș.

„Știu că ea nu e doar mamă, e mama a patru copii! Soțul ei mi-a fost șef acum vreo 18 ani, la firma Zip Travel. Pe atunci, aveau doar doi copii. Era așa dedicată, încât venea la birou cu copilul de două luni și ni-l trântea pe masă, cu geanta de rigoare – pamperși și biberon – și ea pleca “cu treabă”. Ce să facă două fete sub 25 ani, care nu au fost niciodată mame? Înveți să schimbi pamperși, că mirosea. (lucram și cu publicul, atenție!) Publicul trebuia să ne înțeleagă pe noi că avem un copil care plânge, care cere de mâncare. Și nici măcar nu era al nostru.

Ei doi erau un fel de Ceaușescu și Ceaușeasca, pentru că atmosfera era extrem de toxică, atunci când ei se aflau la birou. Soțul era un tiran, țipa la noi, ne umilea. Am aflat ulterior că el a intrat în politică, și mă gândeam cu groază ce fel de oameni ne pot decide soarta”, e mesajul anonim, postat de

Într-un mesaj pe marginea acestei postări, Oana Moșoiu pare să confirme indirect cele afirmate la adresa ei. Aceasta nu doar că nu neagă povestea cu bebelușul de două luni, dar pare să susțină că a fost o situație în care „a fost obligată” să acționeze astfel.

Ipocrizia mișcării ultra-conservatoare

Sociologul Gelu Duminică este de părere că mișcarea ultra-conservatoare din țara noastră, asociată cu „familia tradițională” și mai nou cu partide precum AUR, practică de ani buni o ideologie bazată pe ură. Acesta susține că mesajul acestei mișcări este unul anti-creștin,

„Toți aceștia vorbesc de respect oferind injurii, vorbesc despre Dumnezeu luând în deșert numele Lui și făcând taman ce Dumnezeu ne spune că nu e pe placul lui. În Biblie ni se spune să ne iubim aproapele, punct. Nu mai urmează nimic după această poruncă. Iisus ne-a învățat să ne iubim aproapele și celui păcătos să-i dăm iubire, celui sărac să-i dăm ajutor, pentru că în momentul în care ne iubim aproapele, pe Iisus îl iubim. Mie îmi dați. Pe mine mă iubiți. Faptul că oamenii ăștia care vorbesc de familia tradițională nu au înțeles nimic din cuvântul lui Dumnezeu, să le dea sănătate…

Pentru mine sunt doar niște farisei. Am văzut atât dublu standard în zona familiei tradiționale, mustesc a superioritate, a pseudo-drept-credinciosul care ne dă nouă lecții. Omul care promovează ură, pentru mine nu are cum să fie omul lui Dumnezeu”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Gelu Duminică.

În opinia sa, faptul că liderul unei țări și partenera sa își prețuiesc cu adevărat copiii este un semn bun pentru societatea noastră.

„Un om care nu-și prețuiește copiii și nu este atent la proprii lui copii e foarte greu să-și prețuiască vecinii și societatea. Faptul că ei își prețuiesc copiii e un semn bun pentru societatea românească”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.