Familia unui profesor de matematică din Vâlcea, acuzată că l-ar fi omorât și i-a ascuns cadavrul. Bărbatul a dispărut de trei ani

Anchetatorii încearcă să dea de capăt unui caz privind dispariția misterioasă a unui profesor de matematică din Vâlcea, în urmă cu trei ani. Pe măsură ce ancheta a progresat, se conturează un scenariu sinistru: soția și copiii profesorilor sunt principalii suspecți în acest caz.

Nu mai răspundea la apeluri, dar scria SMS-uri

De trei ani de zile procurorii vâlceni încearcă să lămurească dispariția profesorului de matematică Marian Claudiu Bălan, după ce acesta a dispărut în circumstanțe neclare de la domiciliu. În aprilie 2021, verișoara profesorului de matematică a sesizat poliția din Rămnicu Vâlcea că nu mai știe nimic de acesta și a dispărut de un an de zile.

Un amănunt straniu le-a atras atenția anchetatorilor, anume că verișoara profesorului le-a spus că, de un an de zile, acesta nu mai răspunde la telefon la apeluri, deși răspundea până atunci, dar scrie mesaje text, potrivit

Aceste informații, coroborate cu altele, i-au determinat pe anchetatori să meargă pe o pistă sinistră: ca profesorul Bălan să fi fost ucis de propria familie, soția și cei doi copii.

Explicații confuze ale soției

Potrivit informațiilor furnizate de martori, căsnicia soților Bălan era una care nu mergea bine. Familia era una retrasă, nu era vizitată de prieteni și existau certuri din ce în ce mai dese în casă.

Suspiciunile anchetatorilor au crescut după ce soția profesorului a început să le dea celor cunoscuți acestuia explicații din ce în ce mai neclare și diferite de la caz la caz. Spre exemplu, mama lui Marian Claudiu Bălan a fost informată de soția acestuia că a părăsit-o cu altă femeie. Aceeași variantă a primit și sora profesorului.

Alte rude au fost informate de femeie că profesorul e plecat, de fapt, să muncească în străinătate, nu era clar unde, în sau în , unde ar fi lucrat la o spălătorie auto și de unde trimitea și bani.

Familia nu a anunțat dispariția la poliție

Mai mult, nici soția profesorului, nici copiii nu au declarat dispariția bărbatului la poliție. Potrivit sursei citate, ultima dată când s-a știut de Marian Claudiu Bălan a fost 10 aprilie 2020. Este vorba de o înregistrare a unei convorbiri telefonice cu mama sa. De atunci, nu se mai știe nimic de el.

„În perioada sărbătorilor pascale (19.04.2020 sărbătoarea Paștelui) părinţilor copiilor meditaţi la matematică au fost încunoştinţaţi fie telefonic de către soţia acestuia, fie prin mesaje, că o perioadă de timp domnul profesor, soţul său, va întrerupe meditaţiile, întrucât va pleca la cursuri, pentru ca, mai apoi, după terminarea vacanţei şcolare de primăvară, părinţii respectivi să fie încunoştinţaţi tot de către inculpată că meditaţiile la matematică vor continua, însă cu o altă doamnă profesoară”, potrivit anchetatorilor.

Divorț acordat în lipsă

La trei luni de când profesorul ar fi „plecat” de acasă, în luna iulie 2020, soția sa a mers la Judecătoria Râmnicu Vâlcea pentru a cere desfacerea căsătoriei. Marian Claudiu Bălan nu a venit la proces iar un an mai târziu instanța a acordat divorțul

„Stabileşte locuinţa minorilor la domiciliul mamei reclamante. Dispune ca autoritatea părintească asupra minorilor, să se exercite în mod exclusiv de către mama reclamantă. Obligă pârâtul la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorilor în cuantum de câte 350 lei/lunar pentru fiecare, ( în total 700 lei lunar)”, se arată în decizia Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Mesaj ciudat primit de mama profesorului

Înainte ca verișoara profesorului să sesizeze poliția privind dispariția acestuia, mama bărbatului a primit următorul mesaj, de pe telefonul acestuia: „…după ce citeşti mesajul, să-l ştergi şi să nu zici la nimeni ce îţi zic. Îţi zic ţie, că să ştii de mine. … Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund şi să ţin telefonul închis şi să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la nişte fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peştii au făcut filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”.

Ucis de propria familie

În cadru cercetărilor, soția profesorului a fost testată cu sistemul poligraf și nu a trecut testul. Cercetările la domiciliul profesorului, monitorizările și interceptările nu au dus la un rezultat, nu se știe dacă e mort sau viu și nici unde s-ar putea afla.În cele din urmă, anchetatorii au concluzionat că profesorul ar fi fost ucis de propria familie, în timpul unui conflict.

„În intervalul 10/11.04.2020, în timp ce se aflau în imobilul locuinţă de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între membri familiei, respectiv între tată, mamă şi fiu, în contextul în care fratele mai mic a sărit cu cuţitul la tată, inculpatul ( fiul cel mare) a intervenit exercitând, conjugat cu inculpata, acte de agresiune asupra victimei, producându-i leziuni ce au condus la decesul acesteia şi apoi i-au ascuns cadavrul care nu a mai fost găsit”.

La acea vreme copilul cel mic al profesorului avea 13 ani, cel mare mergea pe 16, era și pasionat de șah, ajungând medaliat cu argint la nivel national. După incident, a avut tentative suicidare, nu mai juca șah și a terminat cu greu clasa a șaptea. Anchetatorii au plasat-o pe soția profesorului Marian Claudiu Bălan și pe fiul cel mare sub control judiciar. Sunt acuzați de crimă, chiar și în lipsa cadavrului profesorului.