Familie de campioni. Ce performanță a atins Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, la doar 15 ani!

Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, a scris istorie la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. Ce a reușit să facă tânăra sportivă de doar 15 ani și cum îi calcă pe urme fostei sportive.

Nepoata Simonei Halep a scris istorie la 15 ani

Familia Halep are motive de bucurie chiar și după retragerea Simonei Halep din tenis. Cristina Halep, nepoata Simonei, nu va uita niciodată Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. La doar 15 ani, ea a urcat de 4 ori pe podium.

Mai exact, Cristina Halep a câștigat medalia de aur la minge, medalia de argint la individual compus și la panglică și medalia de bronz la cerc. Performanța sportivei a fost lăudată imediat de CSS 1 Constanța, clubul unde este legitimată.

„Felicitări, Cristina, pentru performanțele extraordinare! Mult succes la Cupa României, competiție ce va avea loc la în data de 2 noiembrie, la București și la care vor participa cele mai bune 6 gimnaste la nivel național!”, a transmis CSS 1 Constanța, pe pagina de Facebook.

Ce au făcut celelalte echipe românești la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad

Pe lângă CSS 1 Constanța, la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad a mai participat și CSS Unirea Iași, care a câștigat 5 medalii (două de aur, una de argint, două de bronz).

La Campionatul Balcanic, echipele românești care au realizat performanțe au fost CSM Cluj-Napoca, care a câștigat 6 medalii (4 de aur, una de argint și una de bronz), CSM Arad, care a luat 3 (două de aur și una de argint) și CSS Unirea Iași 3 (două de argint și una de bronz).

Cine este, de fapt, Cristina Halep

În vârstă de 15 ani, Cristina Halep face gimnastică ritmică de la vârsta de 6 ani. Cea mai mare dorință a tinerei gimnaste este să ajungă campioană la Jocurile Olimpice: „Să ajung la Jocurile Olimpice. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place. La Cupa Irina Deleanu am luat două medalii de aur”, spunea ea.

A existat însă și un moment de cumpănă în cariera tinerei sportive. Mai exact, Maria Gîrbea, antrenoarea ei, a fost suspendată de Federația Română de Gimnastică Ritmică după ce ce au apărut imagini video în care o trăgea de păr pe gimnastă. Filmulețul în cauză a fost realizat în mai 2024.

Ce urmează acum pentru Cristina Halep? Ei bine nepoata Simonei Halep va participa, în noiembrie, la Cupa României, competiție care va fi organizată la București și va reuni cele mai bune gimnaste ale României.

Când și de ce s-a retras Simona Halep din tenis

Începutul lunii februarie din acest an a venit cu un adevărat șoc pentru ceea ce înseamnă sportul românesc.

Deși se întorsese pe terenul de tenis după mai bine de un an și jumătate, Simona Halep s-a confruntat cu tot mai multe probleme medicale imediat ce revenise în circuitul WTA. Ea s-a retras la 33 de ani, cu 2 titluri de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019).

Câți bani a câștigat Simona Halep din tenis

