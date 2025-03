Familie de români, implicată într-un accident în Serbia. O fetiță de 8 ani, campioană la dans, a murit alături de tatăl ei

O familie de români a fost , în Serbia. O fetiță de 8 ani, campioană la dans, care câștigase un concurs cu doar câteva ore înainte, a murit. Alături de copilă și-a pierdut viața și tatăl ei.

Accident cumplit în Serbia. O familie de români, implicată

din Craiova, în urma unui accident petrecut noaptea trecută în Serbia, la 10 kilometri de granița cu România. Trei mașini au fost implicate în evenimentul rutier, două înmatriculate în România și una în Serbia, arată .

Din nefericire, în urma coliziunii puternice, o fetiță de 8 ani și tatăl ei, în vârstă de 30 de ani, ambii români, au murit. Un alt bărbat, cetățean sârb, și-a pierdut viața.

În autoturismele din România se aflau două familii din Craiova. Oamenii se întorceau acasă de la un concurs de dans, unde copila de 8 ani câștigase primul loc.

Potrivit sursei citate, mama fetiței a sunat la 112, apelul fiind dat direct către dispeceratul din România. Femeia a solicitat intervenția echipajelor din Mehedinți, la fața locului deplasându-se două ambulanțe SAJ.

Vameșii sârbi nu au lăsat ambulanțele din România să treacă granița

Însă, cele două echipaje nu au fost lăsate să treacă granița odată ajunse la vama din Serbia, deoarece medicii nu aveau pașapoartele la ei. În cele din urmă, când vameșii sârbi au înțeles gravitatea situației, li s-a permis accesul în Serbia.

Cu toate acestea, medicii români au ajuns prea târziu. Aceștia susțin că dacă nu ar fi fost opriți la vamă, existau șanse să salveze viața victimelor. „La vama din Serbia, cele două ambulanțe nu au fost lăsate să treacă. Mi s-a cerut pașaportul. Nu l-am avut.

Le-am spus că le dau CNP-ul, dar nu au vrut să ne lase. Au oprit ambulanțele în vamă. În vama de la sârbi, am ajuns la 03.00, am plecat la 03.28 și, la locul accidentului, am ajuns la 03.35. Am ajuns prea târziu! Aceste 28 de minute puteau face diferența. Când am ajuns, fetița era pe carosabil (fusese declarat decesul).

Mama fetiței era în stare de șoc și îmi tot spunea: Salvați-mi fetița! Dacă nu întârziam, în vamă, poate era o șansă. Dacă pe mine nu m-au lăsat să trec vama poate am înțeles, pentru că nu aveam actele la mine; dar cei din vama din Serbia nu i-au lăsat nici pe ceilalți colegi ai mei, din cealaltă ambulanță. Există un protocol de colaborare în astfel de situații, între România și Serbia. Se pare că, în această situație, nu a fost respectat protocolul”, a transmis medicul Cornelia Bernardi, conform sursei citate.

Fetița de 8 ani și tatăl ei au fost declarați decedați de echipajul ambulanței Kladovo. Celelalte persoane implicate în accident se aflau în stare de șoc, primind îngrijiri medicale la fața locului.