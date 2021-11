Ce obiceiuri neobișnuite au membrii familiei regale britanice de Crăciun? Regina se pregătește încă din timpul verii

Familia Regală britanică se pregătește de Crăciun încă din vară, pentru ca totul să fie gata la timp. Toți membrii familiei britanice au un rol foarte important de Crăciun, iar Regina Elisabeta a II-a se asigură, de fiecare dată, că toate tradițiile sunt respectate ca în fiecare an.

Regina Elisabeta a II-a semnează felicitările de iarnă încă din perioada verii

Pentru că își dorește ca totul să fie gata la timp încă din perioada verii. Suverana petrece câteva săptămâni, în fiecare vară, la reședința sa din Balmoral, acolo unde se ocupă de semnarea a peste 800 de felicitări de Crăciun.

Se spune că aceasta este una dintre cele mai vechi tradiții ale familiei regale, iar Regina Elisabeta se asigură, an de an, că toți politicienii, președinții, prietenii, dar și membrii familiei primesc felicitări de Crăciun semnate chiar de ea. Ba mai mult decât atât, Regina Elisabeta a II-a are grijă ca personalul de la palat să primească în fiecare an o primă considerabilă, precum și brazi sau decorațiuni pentru familie.

Ceaiul se bea întotdeauna în familie

O altă tradiție pe care toți membrii familiei regale britanice o respectă este servirea ceaiului. Unul dintre foștii angajați ai reginei, bucătarul Darren McGrady, a declarat, în urmă cu ceva vreme, că familia reginei obișnuiește să bea ceaiul împreună, în ajunul Crăciunului, în The White Drowing Room, din casa de la Sandringham.

Pe lângă ceai, membrii familiei regale obișnuiesc să consume gustări, mai exact sandwich-uri cu gem tăiate într-o formă circulară de mărimea unei monede mai vechi. În acest timp, copiii se pot bucura de decorațiunile de Crăciun și pot împodobi bradul, sub atenta supraveghere a angajaților.

Fotbalul merge mână în mână cu cidrul

Prințul William și Prințul Harry aveau obiceiul ca, în momentul în care se întâlneau de Crăciun, să aibă parte de un meci de fotbal alături de toți angajații. Cei doi frați se distrau de minune, iar Kate Middleton s-a alăturat și ea acestei activități în urmă cu câțiva ani.

Fiii prințului Charles se delectează la final cu câte un pahar de cidru Sandringham. Această băutură este făcută încă din perioada regelui George al VI-lea, care deținea o livadă de peste 170 de hectare cu meri. Alți membrii ai familiei regale optează pentru băuturi precum brandy de cireșe sau cocktail-uri care conțin gin.

Deschiderea cadourilor în familia regală britanică

Așa cum era de așteptat, Familia Regală a Marii Britanii are un întreg ritual pentru deschiderea cadourilor de Crăciun. Toată lumea trebuie să deschidă cadourile în același timp, după momentul de relaxare în care servesc ceaiul în Ajun.

Un lucru la care foarte multă lume nu s-a gândit este că Familia Regală ar putea avea un simț al umorului foarte bine dezvoltat, însă, aceasta a demonstrat contrariul. Cadourile amuzante, precum covorașele de baie sau căștile de duș cu inscripții haioase, sunt doar câteva exemple din darurile la care membrii familiei regale apelează an de an.

Familia Regală participă la două slujbe de Crăciun

Familia Regală are grijă ca în fiecare dimineață din Ajunul Crăciunului să se trezească destul de devreme pentru a participa la slujba de la ora 9, ce se ține, de obicei, la biserica St Mary Magdalene. Această slujbă este dedicată exclusiv membrilor familiei regale brtanice, fiind interzisă prezența altor persoane.

După finalizarea slujbei de la 9, familia regală britanică se grăbește să ajungă acasă, pentru a se pregăti pentru slujba de la ora 11 la care pot participa și alți oameni. William și Harry obișnuiau să cânte colinde de Crăciun, alături de cei care își doreau să îi acompanieze. Copiii membrilor familiei regale nu pot participa la slujbe decât dacă au împlinit vârsta de 5 ani.

Mai mulți brazi de Crăciun

Conform declarațiilor pe care fostul bucătar al reginei le-a oferit în urmă cu ceva vreme, membrii familiei regale dețin o mulțime de brazi de Crăciun, în fiecare an. Într-una din sălile din Palatul Buckingham se vor aduce și împodobi nu mai puțin de trei brazi. Această tradiție este respectată încă din perioada Reginei Victoria.

În sala de mese de la reședința Sandringham, sunt aduși, în fiecare an, doi brazi. Unul trebuie să fie neapărat natural, iar unul va fi artificial și argintiu. Copiii membrilor familiei regale se bucură alături de părinții lor în momentul în care ajută la împodobirea brazilor.

Membrii familiei regale participă la petreceri de Crăciun

Prințul William și Kate Middleton au participat în fiecare an la astfel de petreceri, așa cum și prințul Harry obișnuia să o facă înainte de a renunța la îndatoririle regale.