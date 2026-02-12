Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor, schimbate dramatic după tragedie: „Unde să ne mai ducem?”

ADVERTISEMENT

Patru luni au trecut de la explozia care a distrus un bloc din Rahova și a schimbat pentru totdeauna viețile locatarilor. Zeci de familii încă nu și-au putut recupera bunurile, rămânând între ruine, chirii provizorii și promisiuni care întârzie să se materializeze. „Unde să ne mai ducem?”, mărturisesc oamenii, sfâșiați de neputință și teama că tot ce-au pierdut nu se va mai întoarce niciodată.

Patru luni de tăcere și durere în blocul explodat din Rahova

La patru luni de la explozia care a ucis trei femei, a frânt destine și a aruncat în haos viețile a zeci de familii, peste blocul din Rahova s-a așternut o tăcere apăsătoare. În primele zile, tragedia era pe buzele tuturor, iar imaginile cu scara distrusă deschideau jurnalele de știri. Astăzi, însă, reflectoarele s-au stins, iar suferința celor rămași în urmă pare împinsă într-un colț de uitare. Promisiunile s-au risipit odată cu ecoul exploziilor, iar oamenii trăiesc în continuare cu frica, neputința și sentimentul copleșitor că au fost abandonați.

Dincolo de ferestrele sparte și pereții crăpați, . Oamenii nu și-au putut recupera nici hainele, nici amintirile, nici bruma de siguranță pe care o aveau. Au plecat în grabă, cu sufletul sfâșiat și doar cu ce purtau pe ei, iar de atunci fiecare zi s-a transformat într-o luptă cu frica și deznădejdea. Lacrimile nu s-au uscat, iar rănile continuă să doară.

46 de ani de amintiri pierdute într-o clipă

Din mijlocul acestui coșmar care pare fără sfârșit, FANATIK vă redă destăinuirile cutremurătoare ale administratorei blocului, Paraschiva Popa. Și pentru ea, drama este dublă. Aceasta nu vorbește doar în numele vecinilor, ci și ca proprietar care și-a trăit aproape întreaga viață între acei pereți. Mai exact, 46 de ani de amintiri, de muncă și de speranțe s-au prăbușit într-o clipă, odată cu explozia blocului din Rahova.

„Ne simțim abandonați. Nimeni nu mai face nimic pentru noi. Blocul este în același stadiu cum a fost de la explozie. Crede-mă că nu există zi de la Dumnezeu în care să nu plângem. Ne este din ce în ce mai greu, sunt vecini care s-au îmbolnăvit, au făcut AVC, copiii care nu mai pot fi lăsați singuri în casă.

Este groaznic prin ce trecem. Nici până în prezent noi nu am putut întra în casă să ne recuperăm lucrurile. Am plecat cu ce aveam pe noi”, sunt dezvăluirile sfâșietoare ale administratoarei din blocul care a explodat în Rahova.

Locatarii blocului devastat, între ruine și teama zilei de mâine

În prezent, viitorul lor atârnă de un fir de ață. Întoarcerea acasă este o necunoscută, iar fiecare zi adâncește sentimentul de incertitudine. Oamenii locuiesc în spații închiriate, cu contracte limitate, și trăiesc cu teama că sprijinul financiar s-ar putea opri oricând. Timpul trece, însă în locul în care altădată era „acasă” nu se vede nicio schimbare.

Gândul că ar putea rămâne fără un acoperiș deasupra capului îi macină constant. Se simt rătăciți într-o situație care i-a depășit, obligați să plătească pentru greșeli care nu le aparțin.

„Nu am intrat și nu știu dacă vom intra vreodată în casele noastre. Ăsta este adevărul. În momentul de față stăm cu chirie, este contract făcut pentru 1 an. Au trecut aproape 4 luni și nu s-a făcut nimic. Ce încredere să mai avem că după acest timp ne mai plătește cineva chiria.

Am ajuns din casele noastre, să stăm în fiecare zi să ne gândim ce vom face. Suntem ai nimănui. Am ajuns pe străzi din cauza unor incompetenți, nu din vina noastră. Ce vină avem noi să trecem prin așa ceva”, ținut să mai puncteze, cu durere, Paraschiva Popa, pentru FANATIK.

„Au fost perioade când vecinii din blocul alăturat îi trezeau, pentru că dormeau în mașină”

Mai departe, am vrut să știm dacă mai au măcar garanția că lucrurile rămase în apartamentele distruse sunt în siguranță și nu riscă să fie prădate. Cu glasul tremurat, încărcat de revoltă și durere, femeia și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri tulburătoare.

„Sunt două mașini, dar au fost perioade când vecinii din blocul alăturat îi trezeau, pentru că dormeau în mașină. Nu a luat nimeni, nimic de acolo. Atunci la explozie vă dați seama că nu ne-am gândit, nu ne-am așteptat la așa ceva.

Am plecat cu ce aveam pe noi. Am pierdut totul. De 46 de ani stau în acel bloc. Acolo sunt toate amintirile mele, care s-au dus într-o clipă. Să pleci de la zero, fără nimic este groaznic”, a mai spus, cu lacrimi în ochi, proprietara unuia dintre apartamentele de la etajul 1 din imobilul afectat de scurgerea de gaze.

Banii de pe asigurări sunt suficienți pentru a-și reconstrui viața?

În fața unui proces care s-ar putea întinde pe ani întregi și a unei anchete ce riscă să se încheie abia peste cinci sau șase ani, spaima care apasă cel mai greu este ce se va întâmpla cu oamenii în vârstă, care nu mai au nici resursele, nici puterea de a o lua de la capăt. Cine îi sprijină? Cine le oferă o soluție concretă, nu doar promisiuni?

Răspunsul vine cu amărăciune din partea administratoarei imobilului afectat: „Asta întrebăm și noi zi de zi. Ce facem? Unde să ne mai ducem, să ne bage și pe noi cineva în seamă. Banii de pe asigurări i-am încasat, dar ce să faci cu 50.000 (n.r. de euro), când un apartament costă 130.000 (de euro). Cine pune diferența?”, a completat, pentru FANATIK, Paraschiva Popa.

Speranțele proprietarilor din Rahova, respectate sau doar vorbe goale?

Promisiunile făcute în decembrie 2025 păreau să aducă speranță locatarilor. Un anunț public pe Facebook al primarului interimar, Stelian Bujduneanu, promitea acțiuni rapide, siguranță și susținere. Însă realitatea a fost cu totul alta, potrivit locatarei, iar așteptarea a rămas grea și plină de neîncredere.

„În data de 5 decembrie domnul Bujduveanu scria mare pe pagina dumnealui de Facebook că are acordul tuturor proprietarilor și acum poate să pună blocul în siguranță. Spune că ne redă încrederea în noi și că nu suntem singuri în acel moment. Că vor începe lucrările rapid și fără birocrație. Nu a fost deloc așa.

În acel moment, adică pe data de 5 decembrie, s-a semnat contractul de mandat. Asociația a mandatat primăria, prin primarul Bujduveanu la acel moment, să se ocupe de tot ce este legat de punerea în siguranță. După aceea noi, adică fiecare proprietar de apartament a trebuit să semnăm un acord notarial că suntem de acord”, a mai precizat administratoarea blocului 33 din Rahova.

Se va pune în siguranță blocul sau totul rămâne blocat în hârtii?

Procesul de recuperare și punere în siguranță a s-a dovedit a fi o luptă obositoare cu birocrația și cu piedicile administrative, fiecare zi aducând noi obstacole și frustrări pentru locatari. Obstacole care par să se adune fără sfârșit, în timp ce timpul și răbdarea oamenilor se consumă.

„Am stat după un vecin care a fost internat în Austria, după ce și soția dânsului a decedat, să luăm ultima semnătură, pentru că fără acea semnătură nu puteam face nimic.

După ce am obținut cu greu toate semnăturile, acum au venit că sunt proprietari care nu au cadastru și intabulare. După care Primăria Sectorului 5 nu vrea să emită certificatul de urbanism. Apoi, că nu găsesc firmă care să se ocupe de punerea în siguranță. Ne duc cu vorba de pe o zi pe alta. Nu cum spunea dânsul fără birocrație.

Acum 2 săptămâni s-a făcut ședință la primărie, tocmai să vorbim cu domnul Ciucu și a venit tot Bujduveanu”, a încheiat femeia seria declarațiilor exclusive făcute pentru FANATIK.

Avocata dezvăluie situația disperată a familiilor din Rahova

Am discutat și cu avocata Beatrice Comăniceanu, care reprezintă mai multe dintre familiile afectate de tragedia din Rahova. Aceasta a explicat situația dificilă în care se află oamenii: „E părăsit tot. Clienții mei nici măcar nu și-au luat hainele. S-au dispus expertize și nu au voie, plus că le e frică să nu cadă clădirea pe ei, mă rog, ce a mai rămas din ea. Cazul se va rezolva în 6-7 ani.

Momentan cam toți oamenii stau cu chirie. Puțini au alte soluții, mă refer aici la alte proprietăți în care să stea. Le plătește Statul acum 1.500 de lei în funcție de membri. Atât primește o familie cu un copil”, au fost informațiile oferite de Beatrice Comăniceanu, avocata care reprezintă mai multe din familiile afectate de tragedia din Rahova.