Familiile victimelor din incendiul de la Matei Balş cer despăgubiri. Au murit 20 de oameni

După tragedia de la Institutul Matei Balș, familiile victimelor din incendiu vor să ceară despăgubiri spitalului şi statului român.

Audierile vor începe luni, 15 februarie, la Poliţia Capitalei. Familiile victimelor vor spune procurorilor dacă se vor constitui părţi civile în dosar, potrivit Antena3.

Urmărirea penală în rem a început. Ancheta nu este gata din cauza expertizelor şi a raportului ISU care întârzie.

Joi, 11 februarie, numărul victimelor a ajuns la 20. Este vorba despre un bărbat de 91 de ani care a fost diagnosticat cu o formă severă SARS Cov-2 și prezenta afecțiuni asociate.

Incendiul de la Institutul Național Matei Balș a izbucnit într-un salon, în jurul orei 05:00, pe data de 29 ianuarie 2021. Tragedia ar fi fost provocată de un scurtcircuit la sistemul electric. Ulterior, e posibil să fi urmat explozii a două butelii de oxigen.

Rămân în continuare multe întrebări despre ce s-a întâmplat în acea dimineață neagră de ianuarie. Un electrician care se afla internat la Institutul Matei Balș, într-un salon vecin celui în care a izbucnit incendiul ucigaș, a descris ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, conform Gândul.

„Am fost într-un salon în care exista un pacient legat de pat. Acesta se văicărea mereu și nu mă lăsa să dorm.(…) Eu am fost electrician de meserie. Ce am auzit eu, a sunat ca o descărcare elecrostatică. Un arc electric. Cam la două secunde, am auzit o bubuitură. Aceea a fost prima explozie, iar la aproximativ un minut și jumătate s-a produs și a doua”, a explicat bărbatul pentru sursa citată.

„Am ieșit pe balconul comun. Eram la parter, dar distanța până jos era una mare.

În spatele meu îi auzeam pe colegii de salon cum tușeau. Eram decis să mă arunc în gol, când un pompier mi-a strigat să aștept”, a adăugat acesta.

