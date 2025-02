FANATIK a aflat „centralul” de la Universitatea Craiova – U Cluj! Numele arbitrului aruncă în aer derby-ul din Bănie! Exclusiv

Din informațiile FANATIK, Iulian Călin va fi la centru în derby-ul Universitatea Craiova – U Cluj, care se va juca miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. „Centralul” i-a arbitrat ultima dată pe „juveți” tot într-o întâlnire cu „șepcile roșii” din 2023.

Decizia lui Kyros Vassaras aruncă în aer derby-ul Universitatea Craiova – U Cluj! Ce arbitru a ales

U Cluj vine pe „Ion Oblemenco” cu moralul la maxim după succesul la limită cu Rapid București, scor 2-1. Și „leii” lui Mirel Rădoi sunt într-o formă excelentă înaintea derby-ului studențesc, așa că în Cetatea Băniei se anunță spectacol.

FANATIK a aflat cine va arbitra derby-ul studențesc dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Din informațiile site-ului nostru, Iulian Călin va fi la centru pe stadionul „Ion Oblemenco”, miercuri, de la ora 20:30.

Cu Iulian Călin la centru, are 11 victorii, 2 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri. Ultimele partide ale oltenilor pe care „centralul” din Ștefănești le-a arbitrat au fost cu U Cluj. „Juveții” au terminat la egalitate cu „șepcile roșii”, scor 1-1, în sezonul 2023-2024 și au învins cu 1-0 în 2022.

Cu siguranță, decizia lui Kyros Vassaras nu va fi pe placul oficialilor de la Universitatea Craiova. De ce? Emil Boc e coleg de partid cu Iulian Călin, candidat PNL la alegerile locale din Ștefănescu în 2024.

Sorin Cârțu se teme de arbitraj: „S-au creat polemici în jurul lor”

Cluburile din SuperLiga s-au plâns de arbitraj în meciurile cu U Cluj. Cel mai recent exemplu vine din etapa trecută, atunci când Rapid București a cerut o lovitură de la 11 metri după un contact între Cristi Manea și Jasper van der Werff.

Înaintea derby-ului studențesc cu U Cluj, Sorin Cârțu a mărturisit că se teme de arbitraj. Totuși, președintele Universității Craiova speră să nu existe probleme pe stadionul „Ion Oblemenco”: „S-au creat și niște polemici în jurul lor. Ne așteptăm să vedem un meci fără probleme majore de arbitraj.

Îmi e frică de această partidă, U Cluj e și o echipă bună. Vreau un meci fără polemici la Craiova, nu așa cum a fost cu Buzău sau Rapid. Am spus și înainte, U Cluj e o echipă bună, însă este însoțită și de nemulțumirea celor care au jucat împotriva lor”.

Mihai Rotaru: „U Cluj are, din păcate, 6 puncte în plus. Dacă am avea arbitrajul lor am fi fost mult mai sus”

înaintea întâlnirii directe de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Finanțatorul „juveților” a vorbit despre erorile de arbitraj de la ultimele partide jucate de ardeleni.

„U Cluj are, din păcate, 6 puncte în plus după ultimele 4 meciuri față de ce a fost pe teren, dacă noi am avea arbitrajul lor am fi fost mult mai sus în clasament. Am fost supărați pe Hațegan, continuă tendința de a ne dezavantaja, e ceva de mai mulți ani.

Aseară am avut penalty clar, eliminare clară, fault pe 16 metri la Baiaram, poate și roșu, și cel putin un galben la Screciu, cot în gură, călcare pe tendon, unde era de portocaliu Credem că arbitrajele trebuie să fie echilibrate, personal cred că U Cluj are 6 puncte în plus după ultimele meciuri.

Fiind o echipă finanțată din primărie poți acuza pe oricine, este greu să îmi dau cu părerea, dar lucrurile nu au arătat bine. Noi ne batem acolo, șansele sunt aceleași, au apărut 2 echipe în prim-plan, U Cluj și Dinamo, o echipă care arată un fotbal bun”, a declarat Mihai Rotaru pentru .