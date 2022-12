FANATIK a aflat cine merge la Survivor România 2023! Nume grele în echipa Faimoșilor

FANATIK a reușit să afle mai multe nume de Faimoși care vor lua parte la cel mai nou sezon al show-ului de supraviețuire care va începe în ianuarie 2023. Survivor România 2023, din informațiile noastre, va fi scena unor nume grele din showbiz-ul și sportul românesc, echipa Faimoșilor fiind ”cheia” pentru audiențele mari dorite de Pro Tv.

Cine merge la Survivor România 2023 în echipa Faimoșilor

De curând, printr-un comunicat de presă, Pro TV a anunțat că pe 15 decembrie, pe Voyo, vor fi dezvăluite numele celor din Tribul Faimoșilor, 12 vedete urmând să ia parte la startul celui mai nou sezon de Survivor România 2023.

„12 membri are Tribul Faimoși la startul celui mai puternic epic reality game show. Aptitudini și motivații croite pe măsura show-ului vor demonstra și celebritățile care au acceptat provocarea Survivor România pentru sezonul următor. Veți face cunoștință cu cele 6 fete și 6 băieți, pe VOYO, joi 15 decembrie”, spunea

Între timp însă, FANATIK a aflat secretul păstrat cu strășnicie de PRO TV. Iar surpriza nu a fost una mică în momentul în care două dintre viitoarele Faimoase au fost deconspirate. Astfel, printre cei care se vor alinia în Tribul Faimoșilor se numără una dintre cele mai influente blonde de pe Instagram și fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Carmen Grebenișan și Vica Blochina, la Survivor România 2023

Informațiile obținute, în exclusivitate, de FANATIK indică că frumoasa Carmen Grebenișan și fosta balerină Vica Blochina vor face parte din Tribul Faimoșilor de la Survivor România 2023. Conform datelor noastre, cele două s-au înțeles deja cu șefii din Pro Tv, au semnat contractele și sunt nerăbdătoare s ajungă în Republica Dominicană.

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute vlogger-ițe și influencer-ițe de la noi din țară și are, deja, experiență în show-urile de supraviețuire. Mai exact, frumoasa blondă a fost, alături de Alina Ceușan, printre concurenții din sezoanele trecute de la Asia Express.

Experiența pe care o are în situații dificile, dobândită în show-ul de la Antena 1, a și împins-o pe Carmen Grebenișan să accepte oferta Pro Tv de a petrece luni bune în jungla din Republica Dominicană, la Survivor România 2023.

Vica Blochina este, la rândul ei, una dintre cele mai cunoscute personaje mondene de la noi din țară. Celebră pentru faptul că a fost, ani buni, iubita lui Victor Pițurcă, fostul antrenor al Naționalei având și un copil cu fosta balerină, Vica este deja o expertă a reality-show-urilor de la noi din țară.

Vica Blochina a participat la mai toate show-urile de la noi, având apariții și la Ferma Vedetelor, și la Asia Epres și la Splash! Vedete la apă, fiind una dintre cele mai solicitate personaje mondene în ceea ce privește aparițiile pe micul ecran.

Andreea Moromete este prima războinică de la Survivor România 2023

Celor 12 Faimoși de la Survivor România 2023 li se vor opune 12 Războinici. Deja, în urma unui

„Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie. Ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete”, a anunțat, de curând, Cătălin Măruță la PRO TV.

”Tot ce am obținut în viața asta a fost prin foarte multă muncă și de asta vă garantez că dacă mă veți alege pe mine, voi da tot ce am mai bun. Eu mă voi pregăti și voi face performanță și pe traseu.

Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc. Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere, nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo, pot să rezist oriunde”, a spus, emoționată, Andreea Moromete, primul dintre Războinicii emisiunii Survivor România 2023.