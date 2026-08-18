Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu ar vrea să stea pe bancă la CFR – FCSB. Exclusiv

Șoc la Cluj! Marius Șumudică a lăsat să se înțeleagă că nu ar vrea să stea pe banca lui CFR la meciul cu FCSB dacă joi nu primește vești bune din partea conducerii privind transferurile și întărirea lotului.
Tibi Cocora
18.08.2026 | 14:05
FANATIK a aflat de ce Marius Sumudica nu ar vrea sa stea pe banca la CFR FCSB Exclusiv
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Marius Șumudică a lăsat să se înțeleagă că nu va sta pe banca lui CFR la meciul cu FCSB dacă joi nu primește vești bune din partea conducerii. Foto: Colaj Fanatik.
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Situația de la CFR Cluj devine tot mai tensionată înaintea duelului cu FCSB, iar Marius Șumudică a transmis un mesaj care lasă loc de întrebări în privința viitorului său la echipă. Antrenorul a lăsat de înțeles că nu ar fi dispus să accepte ca, după partida cu formația lui Gigi Becali, responsabilitatea pentru eventualul rezultat să fie pusă pe seama lui, în condițiile în care lotul nu va fi întărit. Totul depinde, potrivit informațiilor și declarațiilor făcute în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, de ceea ce se va întâmpla până joi.

Șumudică pune presiune pe conducerea CFR-ului înainte de meciul cu FCSB

Tehnicianul CFR-ului a fost întrebat, practic, despre posibilitatea ca timpul scurt de pregătire să fie folosit ulterior drept explicație pentru un eventual rezultat negativ în derby-ul cu FCSB. Răspunsul lui Șumudică a fost unul scurt, dar cu o încărcătură importantă. Antrenorul a transmis că nu ar fi dispus ca lipsa timpului de pregătire și a jucătorilor să devină un argument împotriva sa, sugerând că situația ar putea avea consecințe dacă promisiunile privind întărirea lotului nu sunt respectate.

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„Nu o să aibă șansa să zică că am avut o săptămână la dispoziție să pregătesc meciul ăsta, cu FCSB. Promit că nu vor avea șansa asta, pentru că știu ce am de făcut. Cred că înțelegeți foarte bine“, a spus Marius Șumudică.

Horia Ivanovici și Vivi Răchită au înțeles același lucru: Șumudică ar putea lipsi de la meci

Declarația lui Șumudică a fost imediat interpretată în platoul FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a explicat că, deși noul antrenor al Clujului nu a spus explicit că va renunța să stea pe bancă, mesajul transmis de acesta indică faptul că decizia este legată de situația transferurilor și de veștile pe care CFR Cluj le va primi joi.

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„Eu am înțeles că el nu va sta pe bancă cu FCSB, doar că n-a spus-o cu subiect și predicat. Am înțeles că, dacă joi nu are parte de vești bune și nu primește jucători, mai ales că e și povestea cu insolvența, nu va sta pe bancă la meciul cu FCSB“, a spus Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Vivi Răchită a avut aceeași interpretare și a mers chiar mai departe cu scenariul prezentat în platou. Fostul fotbalist a considerat că, în cazul în care CFR nu va primi veștile așteptate joi, Șumudică ar putea ajunge cât mai repede în studioul emisiunii.

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„Da, așa am înțeles și eu. Dacă nu are parte de vești bune joi, nu o să mai stea pe bancă, va sta aici, în studio, la noi“, a spus și Vivi Răchită.

FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu vrea să stea pe bancă la CFR - FCSB

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