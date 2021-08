Fanatik a aflat ultimele informații despre construcția stadionului Dinamo: „Va fi undeva la 24.000 de locuri!”. Exclusiv

Dănuț Lupu a fost în centrul unui scandal-monstru cu ultrașii lui Dinamo de la Peluza Cătălin Hîldan la meciul de handbal de la Alexandria, unde s-a desfășurat Supercupa României.

Fostul mare jucător al lui Dinamo și-a cerut scuze față de suporterii dinamoviști , însă nu și față de cei care l-au înjurat și i-a acuzat că nu ajută cu nimic fostele glorii ale lui Dinamo și alungă oamenii de la stadion.

Vești noi despre construcția stadionului Dinamo: „Lucrările vor începe în primăvară!”

Dănuț Lupu a dezvăluit pentru FANATIK informații prețioase legate de construcția noului stadion Dinamo. Antrenorul celor de la CS Dinamo a confirmat cele spuse de Răzvan Zăvăleanu: „O să vedeți că în maxim trei-patru ani de zile stadionul va fi gata! Dacă nu se vor începe lucrările acum în toamnă sau iarnă, vor începe cu siguranță în primăvară! Își dorește prea multă lume acest stadion. Eu am tot sperat că vor începe în acest an lucrările, dar nu cred că este posibil”.

Deși inițial se dorea ca stadionul să aibă 33.000 de locuri, se pare că s-a renunțat la această idee, iar noua arenă din Ștefan cel Mare nu va depăși 24.000 de locuri, conform informațiilor lui Dănuț Lupu: „Din câte știu eu capacitatea stadionului nu va ajunge la 30.000 de locuri. Va fi undeva la 24.000. Și aici e problemă că dacă o să fie 3-4000 de oameni la meciuri iarăși nu e bine. Va fi cu siguranță un stadion multifuncțional”.

CS Dinamo s-a oferit să preia grupele de juniori de la FC și echipa doua: „Scăpau de 600.000 de euro!”

Fostul mare jucător al lui Dinamo a dezvăluit că la CS Dinamo a avut loc o ședință la care au participat și cei din board-ul DDB și în care s-a discutat despre posibilitatea ca Clubul Sportiv Dinamo să preia grupele de juniori cât și Dinamo 2, însă fanii-acționari au refuzat, deși jucătorii urmau să ajungă tot la Dinamo: „Puțină lume știe că noi am vrut să îi ajutăm și să ne dea nouă grupele de copii, să plătim noi antrenorii, se antrenau în continuare în Dinamo, nu eram obligat eu să îmi fac alte grupe și nu au fost de acord cei din board-ul DDB! Noi am vrut să preluăm chiar și echipa a doua și îi scăpam de o cheltuială de 600.000 de euro pe an! S-a făcut o ședință la CS Dinamo, au fost invitați cei de la DDB care conduc”.

Cei de la CS Dinamo au propus chiar ca jucătorii să vină sub formă de împrumut iar apoi să revină la Dinamo, mai ales că FC Dinamo a pierdut mai mulți jucători în ultimele luni din cauza problemelor financiare, precum sau Dan Tălmaciu, dar și mulți alții: „Eu am transferat niște jucători de la Dinamo care nu au mai vrut să stea acolo și le-am plătit grila de formare! E vorba de 13 jucători care au venit de la FC la CS. Puteau să plece oriunde în altă parte așa cum s-a întâmplat cu alții.

Nu au vrut să îi lase. CS Dinamo a plătit pentru ei 40.000 de lei! Eu ca acei jucători să nu plece din curtea lui Dinamo, le-am plătit grila de formare și i-am luat la CS Dinamo. Puteau să mi-i dea împrumut un an-doi și apoi nu se întorceau tot la Dinamo? Ei vor să le dăm jucători, dar nouă ne cer bani dacă vrem să luăm jucători de la ei! Am doi copii și vine cineva și îmi spune nu le da de mâncare la ai tăi, dă-le la ai mei!”.

FC Dinamo are datorii mari către Clubul Sportiv

CS Dinamo s-a înscris la masa credală după ce FC Dinamo a înregistrat din ce în ce mai multe datorii și pentru neplata chiriei pentru stadion, însă cu toate astea conducerea clubului a încercat să ajute în continuare echipa de fotbal: „CS Dinamo i-a lăsat să se antreneze pe terenurile noastre până acum o lună și jumătate când au intrat în insolvență. Au datorii foarte mari către CS Dinamo.

CS Dinamo și-a făcut acum grupe de copii. Ce să facem acum? Să dăm afară copiii din Dinamo ca să se antreneze ei? Dacă îmi dădeau mie acei copii sau echipa a doua, dacă scot mâine cinci fotbaliști, îi scot pentru Dinamo, nu pentru altcineva. Ei asta nu înțeleg! Noi nu i-am dat afară din CS Dinamo. S-au dat singuri afară”, a mai spus Dănuț Lupu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce a spus Răzvan Zăvăleanu despre noul stadion Dinamo

Adminstratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a fost invitat la Radio Dinamo 1948, unde a abordat și subiectul noului stadion Dinamo și a confirmat declarațiile lui Dănuț Lupu: „Am discutat cu comandantul Clubului Sportiv Dinamo, iar, în opinia dumnealui, în primăvară vor intra buldozerele. Am discutat lucrurile acestea raportat la posibilitatea noastră de a juca pe acest stadion care există, până în primăvară, iar în aceste zile avem diverse discuții să vedem unde ne putem muta”.

„Am convingerea că o infrastructură modernă va stimula diversitatea sportivă şi competitivitatea, va încuraja cât mai mulţi copii şi juniori să practice sportul”, a declarat și Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.