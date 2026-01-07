Sport

Fanatik a câștigat Cupa Presei la Șah. Victorii pe linie pentru campion!

A 19-a ediție a Cupei Presei la Șah rapid, care a reunit ziariștii arădeni, s-a terminat cu succesul reprezentantului FANATIK, care și-a apărat titlul de campion.
FANATIK
07.01.2026 | 06:40
Bogdan Cioară, reprezentantul FANATIK, victorie la Cupa Presei la Șah, organizată la Arad.
Șapte ziariști arădeni au fost prezenți la ediția cu numărul 19 a Cupei Presei la Șah rapid, organizată de clubul Șah Club Vados Arad. Trofeul a fost câștigat de Bogdan Cioara, reprezentantul FANATIK, care și-a păstrat titlul cucerit în ediția trecută. Campionul este la a cincea izbândă în întrecerea sportului minții.

6 victorii din 6 pentru Bogdan Cioară, reprezentantul FANATIK, la Cupa Presei, competiție organizată la Arad

Pe podium au mai urcat Mircea Crișan, de la romaniatenis.ro și Marius Herța, cel care a reprezentat publicația sportsin.ro. O comportare peste așteptări a avut și Daniel Lazăr, de la Special Arad, care a prins „careul de ași”.

Dacă în alte ediții s-a preferat un sistem elvețian de șapte runde, de această dată competiția s-a desfășurat sub forma unui turneu închis, după sistemul campionat. Cu șase victorii din tot atâtea partide, Bogdan Cioara a reușit să-și păstreze trofeul, având o revenire spectaculoasă, cu piesele negre, în ultimul meci contra lui Marius Herța.

Șah Club Vados Arad, reper în campionatul intern

Premiile pentru primii trei clasați au constat în seturi de șah oferite de Alin Câmpeanu, președintele Șah Club Vados Arad, care a avut o ascensiune fulminantă în șahul românesc. Astfel, în edițiile de campionat 2021, 2023 și 2024, Șah Club Vados Arad a câștigat campionatul României. În ediția precedentă, sportivii arădeni s-au mulțumit cu medaliile de argint.

„Cupa Presei la șah rapid a devenit o tradiție în sportul minții printre jurnaliștii arădeni. Constat cu plăcere că unii dintre participanți au studiat și au luat în serios competiția.

Îmi doresc ca anul viitor, la ediția jubiliară cu numărul 20, să adunăm și participanți din județele învecinate”, a declarat Alin Câmpeanu, care a organizat și de această dată ireproșabil competiția pe tabla cu 64 de pătrățele.

De asemenea, tot în organizarea Șah Club Vados Arad, în luna august va avea loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Șah Arad Open, un open puternic, deschis, cu participare internațională, parte integrantă în ultimii ani din circuitul Grand Prix România.

