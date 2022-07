Fanatik a dezvăluit după eşecul cu georgienii prima variantă de antrenor a lui Becali la FCSB! Gigi a confirmat-o: “E un om cuminte”

Toni Petrea este out de la FCSB după începutul slab de sezon al roş-albaştrilor. Echipa a marcat un singur gol în primele trei meciuri, fiind într-o situaţie dificilă atât în Conference League, cât şi în SuperLiga.

Fanatik a dezvăluit după eşecul cu georgienii prima variantă de antrenor a lui Becali la FCSB! Gigi confirmă că este Nicolae Dică

FANATIK a scris despre culisele unei despărţiri încă de la meciul pierdut cu Saburtalo, când Gigi Becali a luat decizia de a-l înlocui pe antrenor. Nicolae Dică este principala variantă de înlocuire, anunţată de FANATIK şi confirmată de Gigi Becali:

“Mă consult cu oamenii să vedem cum e bine. Ar fi bine să vină un antrenor până joi. Eu știu că ne calificăm și antrenorul ar veni cu o victorie, ar veni pe cai mari.

Nicolae Dică este o variantă. Este un om cuminte. Pot să lucrezi toată viaţa cu el. Am lucrat, am avut rezultate cu el şi ca antrenor şi ca jucător”, a spus Gigi Becali la Pro Arena.

Nicolae Dică a condus FCSB între iunie 2017 şi decembrie 2018. Este ultimul antrenor care i-a calificat pe roş-albaştrii în grupele competiţiilor europene, în sezonul 2017-2018 echipa reuşind să se califice în primăvara Europa League, unde a fost eliminată de Lazio.

A fost înlocuit în decembrie 2018, după un eşec cu CFR Cluj, în locul său fiind numit Mihai Teja. Gigi Becali trebuie să se mişte repede, în condiţiile în care meciul retur cu Saburtalo Tbilisi se va desfăşura peste câteva zile.

Nicolae Dică, despre posibilitatea de a prelua FCSB: „Mă bucur că apar asemenea veşti, înseamnă că am făcut ceva cât am fost acolo”

după ce FANATIK a dezvăluit că este principala variantă de înlocuire a lui Toni Petrea pe banca celor de la FCSB:

„Mă bucur că apar asemenea veşti, înseamnă că am făcut ceva cât am fost acolo. Cred că am avut rezultate bune”, a spus Nicolae Dică la Orangesport.

FCSB are două confruntări importante în această săptămână, cu Saburtalo Tbilisi în turul doi preliminar din Conference League şi cu FC U Craiova, în a treia etapă a SuperLigii.

