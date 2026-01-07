Sport

Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo: „I-am zis să aleagă România!”. Video

Lisav Eissat, din nou în centrul atenției. FANATIK a vorbit cu părinții tânărului fotbalist. Cum și de ce a ales să joace, de fapt, pentru naționala României în cele din urmă.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 19:19
Fanatik a discutat cu parintii lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo Iam zis sa aleaga Romania Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Ce au spus părinții lui Lisav Eissat despre alegerea fiului lor de a juca pentru România. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Părinții lui Lisav Eissat se află în Antalya, locul de desfășurare al cantonamentului de iarnă pentru majoritatea echipelor din SuperLiga. FANATIK a discutat cu aceștia despre tânărul fundaș central, care a ales să joace pentru naționala României.

Părinții lui Lisav Eissat, alături de jucător în decizia de a juca pentru România

Familia Eissat se mândrește cu toți cei 3 băieți pe care îi are și care joacă toți fotbal. Părinții acestora au venit în cantonamentul de iarnă din Antalya, pentru fiul mijlociu.

Mai exact, FANATIK l-a surprins pe Liam Eissat în echipamentul lui Dinamo, fiind testat de antrenorul Zeljko Kopic. Reporterul nostru a discutat cu părinții acestuia, însă despre fratele cel mare, Lisav.

„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie. Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate!”, a spus Aviv, tatăl fotbalistului.

„Suntem foarte mândrii de el și de orice decizie pe care o ia. Mama mea este din Dorohoi. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a spus și mama acestuia, Anat.

Cum a decis Lisav Eissat că va juca pentru naționala României

Lisav Eissat, fotbalistul în vârstă de 20 de ani legitimat la Maccabi Haifa, a fost convocat pentru prima dată la echipa națională de Mircea Lucescu în toamna anului trecut. El a debutat oficial sub „tricolor” în amicalul contra Moldovei. Aviv, tatăl său, a spus cât de greu a fost momentul alegerii de a reprezenta România, însă ce a urmat a fost pe deplin meritat.

„La fel ca fiecare jucător așteaptă să strângă cât mai multe meciuri la națională și să ajute. Asta este ceea ce vrea, iar noi îl susținem. 

A fost o situație dificilă, complicată, și pentru noi, și pentru jucător, pentru întreaga familie. Presiunea din partea echipei naționale, a fanilor, din partea tuturor… Cred că a făcut alegerea potrivită și suntem fericiți, la fel ca el”, a mai spus tatăl lui Lisav Eissat, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 375.000 este cota de piață a lui Lisav Eissat în prezent
  • 16 meciuri a strâns până acum în acest sezon pentru Maccabi Haifa

Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat

