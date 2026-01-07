Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo: „I-am zis să aleagă România!”. Video

ADVERTISEMENT

Părinții lui Lisav Eissat se află în Antalya, locul de desfășurare al cantonamentului de iarnă pentru majoritatea echipelor din SuperLiga. FANATIK a discutat cu aceștia despre tânărul fundaș central, care a ales să joace pentru naționala României.

Părinții lui Lisav Eissat, alături de jucător în decizia de a juca pentru România

Familia Eissat se mândrește cu toți cei 3 băieți pe care îi are și care joacă toți fotbal. Părinții acestora au venit în cantonamentul de iarnă din Antalya, pentru fiul mijlociu.

Mai exact, Reporterul nostru a discutat cu părinții acestuia, însă despre fratele cel mare, Lisav.

„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie. Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate!”, a spus Aviv, tatăl fotbalistului.

„Suntem foarte mândrii de el și de orice decizie pe care o ia. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a spus și mama acestuia, Anat.

Cum a decis Lisav Eissat că va juca pentru naționala României

Lisav Eissat, fotbalistul în vârstă de 20 de ani legitimat la Maccabi Haifa, a fost convocat pentru prima dată la echipa națională de Mircea Lucescu în toamna anului trecut. . Aviv, tatăl său, a spus cât de greu a fost momentul alegerii de a reprezenta România, însă ce a urmat a fost pe deplin meritat.

„La fel ca fiecare jucător așteaptă să strângă cât mai multe meciuri la națională și să ajute. Asta este ceea ce vrea, iar noi îl susținem.

A fost o situație dificilă, complicată, și pentru noi, și pentru jucător, pentru întreaga familie. Presiunea din partea echipei naționale, a fanilor, din partea tuturor… Cred că a făcut alegerea potrivită și suntem fericiți, la fel ca el”, a mai spus tatăl lui Lisav Eissat, în exclusivitate pentru FANATIK.

375.000 este cota de piață a lui Lisav Eissat în prezent

16 meciuri a strâns până acum în acest sezon pentru Maccabi Haifa