Fanatik a discutat cu părinții lui Lisav Eissat la meciul lui Dinamo: „I-am zis să aleagă România!”. Video

Părinții lui Lisav Eissat se află în Antalya, locul de desfășurare al cantonamentului de iarnă pentru majoritatea echipelor din SuperLiga. FANATIK a discutat cu aceștia despre tânărul fundaș central, care a ales să joace pentru naționala României.
Familia Eissat se mândrește cu toți cei 3 băieți pe care îi are și care joacă toți fotbal. Părinții acestora au venit în cantonamentul de iarnă din Antalya, pentru fiul mijlociu.
Mai exact, FANATIK l-a surprins pe Liam Eissat în echipamentul lui Dinamo, fiind testat de antrenorul Zeljko Kopic. Reporterul nostru a discutat cu părinții acestuia, însă despre fratele cel mare, Lisav.
„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie. Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate!”, a spus Aviv, tatăl fotbalistului.
„Suntem foarte mândrii de el și de orice decizie pe care o ia. Mama mea este din Dorohoi. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a spus și mama acestuia, Anat.
Lisav Eissat, fotbalistul în vârstă de 20 de ani legitimat la Maccabi Haifa, a fost convocat pentru prima dată la echipa națională de Mircea Lucescu în toamna anului trecut. El a debutat oficial sub „tricolor” în amicalul contra Moldovei. Aviv, tatăl său, a spus cât de greu a fost momentul alegerii de a reprezenta România, însă ce a urmat a fost pe deplin meritat.
„La fel ca fiecare jucător așteaptă să strângă cât mai multe meciuri la națională și să ajute. Asta este ceea ce vrea, iar noi îl susținem.
A fost o situație dificilă, complicată, și pentru noi, și pentru jucător, pentru întreaga familie. Presiunea din partea echipei naționale, a fanilor, din partea tuturor… Cred că a făcut alegerea potrivită și suntem fericiți, la fel ca el”, a mai spus tatăl lui Lisav Eissat, în exclusivitate pentru FANATIK.