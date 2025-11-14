FANATIK a fost la locul unde a început Primul Război Mondial! Ce monument aduce aminte de Atentatul de la Sarajevo

ADVERTISEMENT

Zelenih beretki este strada din Sarajevo care a intrat, într-un mod infam, în istoria mondială. Mii de oameni trec prin acest loc, punctul care a dus la începutul Primului Război Mondial, conflgraţie care s-a soldat cu moartea a peste 15.000.000 de oameni.

Franz Ferdinand a scăpat de prima tentativă de asasinat în Sarajevo

Ziua de 28 iunie 1914 trebuia să fie una ca oricare alta pentru locuitorii din Sarajevo şi nu numai. Vizita arhiducelui Franz Ferdinand, alături de soţia acestuia, ducesa Sophie Albina Chotek, în actuala capitală a Bosniei era un eveniment major. În acelaşi timp, mai mulţi conspiratori militari sârbi puseseră la cale un atentat.

Prima tentativă, atunci când Franz Ferdinand şi Sophie Albina Chotek se aflau în drum spre primăria din Sarajevo, a eşuat. Nedeljko Čabrinović a aruncat o bombă spre maşina cuplului, însă aceştia au scăpat nevătămaţi. În incident au fost răniţi doi dintre însoţitorii acestora şi şase persoane care se aflau pe stradă.

În ciuda atentatului, programul lui Franz Ferdinand a decurs normal şi şi-a continuat vizita la primăria din Sarajevo. Apoi, chiar dacă Sophie Albina Chotek l-a rugat să renunţe la un tur al oraşului, arhiducele a decis să-i viziteze pe cei răniţi în incident.

Cum a avut loc Atentatul de la Sarajevo, scânteia care a dus la începerea Primului Război Mondial

La scurt timp după ce maşina în care se aflau Franz Ferdinand şi Sophie Albina Chotek a părăsit primăria oraşului, Gavrilo Princip, unul dintre conspiratori, şi-a dat seama că are o şansă să ducă planul infam la bun sfârşit. Studentul de 19 ani a reuşit să ajungă aproape şi a tras două focuri de armă.

Gavrilo Princip a fost arestat imediat, în timp ce maşina a plecat în trombă spre reşedinţa guvernatorului Bosniei pentru ca cei doi răniţi să primească îngrijiri medicale. Sophie Albina Chotek a murit când automobilul a ajuns la casa lui Oskar Potiorek, în timp ce decesul lui Franz Ferdinand a fost constat după 10 minute.

„Sophie, nu muri! Trăieşte pentru copiii noştri”, au fost ultimele cuvinte ale arhiducelui Franz Ferdinand. Imediat după ce asasinatul a fost anunţat la Viena, la curtea imperială a lui Franz Joseph, a început o criză diplomatică majoră, iar după scurt timp au apărut declaraţiile de război. Pe 28 iulie 1914, la o lună după Atentatul de la Sarajevo, a început în mod oficial Primul Război Mondial.

Care au fost motivele din spatele Atentatului de la Sarajevo

În 1914, Bosnia și Herțegovina era parte a Imperiului Austro-Ungar, însă populaţia slavă locală era nemulţumită de acest lucru. Marea dorinţă era o unificarea a tuturor slavilor din Balcani şi independenţa faţă de Viena.

Încă din septembrie 1901, în Regatul Serbiei, a fost constituită o societate secretă teroristă sub numele de „Mâna Neagră”, care milita pentru înfăptuirea Serbiei Mari. Prima victimă importantă a fost, în 1903, regele Alexandru I al Serbiei, ucis în urma unui atentat organizat de un grup de tineri ofițeri.

Ce se află azi pe locul de unde Gavrilo Princip a comis Atentatul de la Sarajevo

Înainte de , FANATIK a vizitat strada Zelenih beretki, locul Atentatului de la Sarajevo. În faţa clădirii care adăposteşte Muzeul oraşului se află montată o plăcuţă care aduce aminte de evenimentul din 1914.

„Din acest loc, pe 28 iunie 1914, Gavrilo Princip i-a asasinat pe Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Austro-Ungar, şi pe Sofia, soţia lui”, stă scris pe plăcuţa de pe faţada Muzeului Sarajevo. De asemenea, în faţa plăcii, pe trotuar, este marcat exact locul în care a stat Gavrilo Princip atunci când a comis atentatul, care mai poartă şi numele de „Împușcătura care s-a auzit în toată lumea”.

Ce s-a întâmplat cu Gavrilo Princip după ce a asasinat cuplul imperial

Arestat la scurt timp după atentat, Gavrilo Princip a încercat să se sinucidă înghiţind o capsulă cu cianură, însă acesta a scăpat miraculos cu viaţă. Tânărul a fost ţinut în arest la închisoarea din Zenica, , unde a fost torturat.

Procesul conspiratorilor a început pe 12 octombrie 1914 şi s-a încheiat 11 zile mai târziu. Gavrilo Princip a fost condamnat la 20 de ani închisoare pentru crimă şi înaltă trădare, scăpând de pedeapsa cu moarte pentru că încă nu împlinise 20 de ani. A fost încarcerat la fortăreaţa din Theresienstadt (azi localitatea din Cehia poartă numele de Terezin) şi a murit, la 23 de ani, pe 28 aprilie 1918, marcat de tuberculoză şi malnutriție prelungită.