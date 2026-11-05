FANATIK a fost la ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la națională! Cum a trăit Portugalia „ultimul dans” al lui CR7

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Zilele petrecute în Portugalia au venit cu un deznodământ care îi va face fericiți pe cei mai înrăiți fani ai lui CR7: fotbalistul de 41 de ani este principalul produs de marketing și de turism al țării, mai ales în perioada în care naționala joacă „acasă”.

Portugalia este a lui Cristiano Ronaldo

După Mondialul șters al Portugaliei și lacrimile lui Cristiano Ronaldo de la finalul meciului cu Spania, 0-1 din optimi, a început să circule tot mai frecvent informația că deținătorul a cinci Baloane de Aur s-ar retrage de la națională și ar urma să mai joace un singur sezon, la Al Nassr, în scopul de a deveni primul fotbalist din istorie care marchează 1.000 de goluri.

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Alegerea meciului cu Țara Galilor pe Jose Alvalade, „casa lui Sporting”, și locul unde a debutat Ronaldo sub comanda lui Laszlo Bölöni indicau tot mai apăsat că i se pregătește un moment de retragere grandios. Însă sosirea lui Jorge Jesus la cârma naționalei, antrenorul alături de care a câștigat campionatul în Arabia Saudită sezonul trecut, avea să schimbe toate planurile.

CR7 a fost convocat pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor. Mai mult, a apărut la conferința de presă alături de noul selecționer și a afirmat, cu o siguranță care i-a guvernat cariera, că va continua la prima reprezentativă și că se gândește doar la câștigarea competiției. Chiar Jorge Jesus a înlăturat zvonurile și a precizat ferm că știe exact câte minute poate duce Ronaldo la acest nivel din anul în care au lucrat împreună la Al Nassr.

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Întrebat dacă s-a gândit să renunțe la echipa națională după Campionatul Mondial, superstarul a spus totul fără ocolișuri: „Da, m-am gândit la asta, trebuie să te gândești mereu! În momentul în care nu voi mai fi de folos la națională, nu voi mai ajuta cu goluri sau voi crea o atmosferă proastă, îmi voi lua geanta și voi pleca singur. Vă asigur”, a rostit Ronaldo vorbele care aveau să răsune și mai puternic după scandalul din Norvegia, la o săptămână mai târziu de la conferința de presă susținută.

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Lisabona fremăta înaintea meciului cu Țara Galilor, peste tot se auzea cuvântul „selecao”, fie că vorbim de străzile strâmte din centru, cafenele sau restaurante cu vedere la Atlantic. Nu era un zbucium, cum se întâmplă cu frații vorbitori de aceeași limbă, brazilienii. Entuziasmul era îmbrăcat într-o haină de relaxare, vreme frumoasă și oameni care dădeau iama în cele șase magazine Forca Portugal din oraș.

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Templul CR7

Forca Portugal este un lanț celebru de articole sportive, independent de Federația Portugheză de Fotbal. La intrarea în fiecare magazin este o statuie din ceară, în mărime naturală, cu Cristiano Ronaldo. Iar primul pas făcut în incintă devine un adevărat templu CR7. Peste tot e zărit numărul 7, iar zeci de oameni se îmbulzesc să prindă câte un model. Pe lângă cele cu Ronaldo 7, am văzut un singur tricou cu Bruno Fernandes, într-un singur magazin. Dar stătea complet izolat, era complet ignorat de fanii veniți din toată lumea să cumpere ceva cu Ronaldo. Pe lângă echipamentul de joc, există figurine, fulare, ciocolate, mingi, lenjerie intimă, brelocuri cu Cristiano. Doar cu el, ceilalți fotbaliști nici nu îndrăznesc să intre la categoria asta. În timp ce perindam magazinul am auzit chiar pe cineva interesat să cumpere statuia din ceară expusă la intrare.

E atât de mare încât, cu câteva zile înainte de meci, vânzătorii ambulanți îi atârnă tricoul naționalei peste tot. Toate străzile, în special unde sunt obiective turistice, sunt împânzite de oameni care au celebrul tricou roșu cu 7 pe spate.

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Într-un singur magazin Forca Portugal am trăit o anomalie. De menționat este că toți cei care lucrează aici au tricoul Portugaliei ca uniformă, majoritatea cu Ronaldo 7. Eh, într-un singur magazin din cele șase, destul de apropiate între ele, era expus echipamentul Argentinei cu Messi 10. Uluit, întreb care este raționamentul. Însă tânăra care avea un tricou cu Ronaldo 7, culmea!, și lucrează într-un loc care în română se traduce „Forța Portugalia” nu a știut să-mi răspundă. Mi-a oferit doar un zâmbet seducător care să mă facă să nu mai continui ancheta.

CR7, mai mare decât naționala Portugaliei

Cu 3-4 ore înainte de meciul cu Țara Galilor, Lisabona era împânzită de tricouri cu numărul 7 și numele lui Ronaldo pe spate. Tot atunci l-am întâlnit și pe Marius Puha, un tânăr de 26 de ani, originar din Suceava, care a emigrat cu familia sa în urmă cu 20 de ani în Portugalia, iar acum s-a stabilit în Sintra. A jucat și fotbal la Sintrense, alături de Nelson Semedo, fotbalist cu 54 de selecții pentru prima reprezentativă a lusitanilor.

Când l-am întrebat despre Cristiano Ronaldo s-a luminat la față. A spus că l-a adorat în perioada sa de la Manchester United, 2003-2009, și că fantezia și driblingurile pe care le-a făcut el atunci l-au făcut să-l iubească, ulterior, pe Neymar. Despre situația curentă a lui Ronaldo, la 41 de ani, căpitan la naționala Portugaliei, a spus: „A îmbătrânit și el acum, nu mai e ce a fost. Dar tot e cel mai mare! Portughezii nu vor să vadă naționala fără el”.

Un alt elogiu pentru Cristiano Ronaldo, care mi se pare definitoriu pentru actuala generație a Portugaliei, l-am auzit chiar la metrou, din partea lui Miguel: „Bucuriile pe care mi le-a dat Ronaldo în ultimii 20 de ani nu se pot uita. Datorită lui am început să câștigăm și să ne batem pentru trofee. Înainte ne-am chinuit să ne calificăm la Campionatul Mondial chiar într-un meci cu voi, România, pe care a trebuit să-l câștigăm. E ciudat, dacă mă întrebi dacă aș vrea să văd naționala cum se dezvoltă fără Ronaldo, ți-aș spune că da. Dar dacă mă întrebi dacă vreau să nu mai vină sau să se retragă, ți-aș spune un categoric nu. A făcut atâtea pentru Portugalia încât dacă vrea să joace până la 50 de ani, o poate face. Portugalia nu exista în fotbal până la Ronaldo. Această generație s-a făcut cu ajutorul lui, copiii de la Benfica, Sporting și Porto au vrut să fie Cristiano Ronaldo”.

Magnetismul Cristiano

Ajunși la stadion, cu mai bine de două ore ca meciul să înceapă, am văzut mii de oameni care așteptau autocarul. Era o mulțime de numere 7, deja cu telefoanele pregătite, care așteptau să filmeze câteva secunde un autovehicul în care se află idolul lor. Bruno Fernandes, Ruben Dias, Joao Felix sau Rafael Leao au devenit inexistenți. Nimeni nu le-a strigat numele când a ajuns autocarul. S-au auzit doar două cuvinte: „Cristiano!” și „Ronaldo!”. Din galaxia măreției sale, CR7 le-a făcut cu mâna din autocar miilor de fani care voiau doar să fie mai aproape de el.

Același scenariu s-a repetat și la încălzire. Cristiano nu a venit alături de colegii săi să inspecteze terenul, a ieșit direct la încălzire, iar stadionul a explodat. Toate camerele au fost fixate pe el, iar numele i-a fost strigat de copii, adulți, oameni veniți de pe toate continentele pentru a-l vedea pe toată durata ședinței de pregătire. Magnetismul pe care îl are este ireal, nu îți poți lua ochii de pe el, pare uriaș. Deși măsoară 1,85 m, iar cu ghetele de fotbal și crampoane ajunge la 1,87 m, ți se pare că este cel mai înalt de pe teren.

De la câțiva metri pare chiar o statuie, sculptată, formele sale sunt perfect structurate, iar masa musculară nu l-a părăsit nici măcar la 41 de ani. Arată în continuare fresh și tânăr. E drept, îl ajută și blondul din cap.

Văzând toate aceste imagini, ajungi să crezi că se speculează că jucătorii din națională sunt sătui de el. Pentru că niște supervedete, cu zeci de milioane de euro în cont, care joacă la cele mai tari echipe din lume, sunt complet ignorate. Contează doar prezența unui singur om, se vorbește doar despre un singur om, se uită doar la un singur om: Cristiano Ronaldo. Stadionul reacționează la fiecare gest, mulți plâng de fericire. Simt că au ajuns să ia o mostră din zeul pe care l-au văzut cucerind lumea în ultimii 20 de ani.

Ultimul „Siu” al lui Cristiano Ronaldo la națională

Evident, meciul a fost tot despre el. Din prima secundă în care a pășit pe teren, cu banderola pe mână, s-a văzut că își dorește să marcheze, să mai adauge o cifră la cele deja 146 de goluri înscrise pentru Portugalia. Cerea mingea în permanență, făcea demarcări și se bosumfla când colegii săi nu găseau breșa pentru a-i livra o pasă decisivă. A avut și două ocazii mari de a marca. O dată a prins cadrul porții, ca în a doua tentativă să trimită mingea peste poartă. Primul meu gând a fost: „Acum 5 ani transforma mingea asta în gol!”. Dar nu asta au gândit și oamenii aflați pe stadion. Au început să strige: „Cristianooo Ronaldooo” pentru a-și încuraja favoritul. CR7 părea că nu dă importanță scandărilor. Era încă frustrat că nu a marcat din centrarea perfectă a lui Ruben Neves.

În minutul 58 avea să folosească. Bruno Fernandes îl lansează cu o pasă perfectă, scapă de marcajul fundașilor galezi și strecoară mingea direct în poartă. Tot stadionul a erupt. La fel a făcut-o și Cristiano, care pare că trăiește pentru a marca. S-a auzit un lung „Siuuu” care a zguduit Jose Alvalade.

Cristiano Ronaldo disallowed goal vs Wales | Portugal vs Wales | UEFA Nations League #NationsLeague | #PORWAL https://t.co/UZqc9VMKVJ — Tekkerz Football📊📈📉 (@TekkerzFoot)

Numai că bucuria celor 55.000 de oameni prezenți la meci avea să fie stricată de intervenția VAR. Un minut mai târziu, arbitrajul video a hotărât că Ronaldo avea câțiva centimetri în fața apărătorilor, iar golul a fost anulat. A fost ca o ghilotină pentru superstar. Zeci de secunde în șir și-a arătat nemulțumirea și a gesticulat plin de frustrare. Parcă transmitea că este pe final și că nu își mai permite șanse ratate. Mai ales că Goncalo Ramos se pregătea de zor pe margine. Șapte minute mai târziu, Jorge Jesus îl scoate pe Cristiano Ronaldo de pe teren și îl introduce pe atacantul lui AC Milan, menționat anterior. Tot stadionul se ridică în picioare. Unii chiar se îndreaptă către ieșire după ce Ronaldo se așează pe banca de rezerve. Erau străini, au străbătut ore bune pentru a-și vedea idolul. Nu concep de ce să mai stea încă 25 de minute în arenă dacă preferatul lor nu joacă.

Ronaldo, retras brusc de la națională din cauza scandalului cu Jorge Jesus?

În meciul cu Norvegia, din deplasare, Jorge Jesus a ales să mizeze în atac pe Goncalo Ramos. Cristiano Ronaldo s-a așezat pe banca de rezerve și a așteptat să fie introdus în teren. Numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar selecționerul lusitanilor a dezvăluit, la finalul partidei câștigate de Portugalia cu 2-1, că i-a promis lui Cristiano că-i va acorda 30 de minute, dar jocul nu i-a mai permis să-și respecte promisiunea.

CR7 nu a fost impresionat de explicație, iar a doua zi, încă de dimineață, a avut o întâlnire cu președintele Federației Portugheze de Fotbal și Jorge Jesus. Din spusele jurnalistului spaniol Edu Aguirre, bun prieten cu deținătorul a patru Ghete de Aur, antrenorul i-ar fi prezentat scuze lui Ronaldo pentru această situație și i-ar fi dat noi asigurări că face parte din planul său. Totodată, i-ar fi precizat că la conferința de presă premergătoare meciului cu Danemarca își va prezenta scuzele pentru situația creată. Doar că, la întâlnirea cu jurnaliștii, s-a întâmplat exact opusul: „Am stabilit cu el un plan, la fel cum am făcut și cu Bruno Fernandes. I-am spus lui Cris că nu va juca nici cu Norvegia, nici cu Danemarca. Ronaldo era supărat pe mine, dar, din punctul meu de vedere, asta este deja istorie. Dacă totul decurge normal, Goncalo Ramos este cel care va juca”, a declarat Jorge Jesus despre situația lui Cristiano Ronaldo.

Auzind cele spuse de antrenorul său, căpitanul Portugaliei și-a chemat avionul privat și a plecat din cantonament. A postat doar un mesaj pe Instagram care a creat și mai multe incertitudini.

„După conferința de presă a selecționerului și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei naționale. La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care au dus la plecarea mea de la echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna. Acum este momentul să le urez mult succes Portugaliei și tuturor colegilor mei de echipă, fără excepție”.

Tot mai multe voci din Portugalia susțin că meciul cu Țara Galilor ar fi fost ultimul pentru Cristiano Ronaldo la națională și că omul care a adus singurele trei trofee în vitrina lusitanilor nu s-ar mai întoarce pentru campania din Liga Națiunilor. În ciuda portiței lăsate de Jorge Jesus după victoria de la Lisabona cu Norvegia, 2-1: „Totul este deschis, Cris trebuie să decidă ce vrea în viață. A fost o neînțelegere între noi. Cris trebuie să decidă, din punctul meu de vedere, este foarte ușor de rezolvat”.

Folosit titular în cele trei meciuri cu Norvegia, de două ori, și Danemarca, Goncalo Ramos a marcat cu fiecare. Are în cont trei goluri și o pasă decisivă și a încolțit ideea că, momentan, există viață și fără CR7. Dar selecționerul Jorge Jesus nu a fost de aceeași părere și l-a trecut pe deținătorul a 5 Baloane de Aur pe lista preliminară pentru cele trei partide din noiembrie, în ciuda conflictului public.

Numai că Ronaldo a avut alte planuri. Nu a mai așteptat lotul final și . A postat un video emoționant în care a menționat că cea mai mare onoare a carierei sale a fost să-și reprezinte țara, pe lângă trofeele individuale și cele colective cucerite cu echipele de club.

„Dragi portughezi, a venit ziua să returnez tricoul cu numărul 7 al echipei naționale, care este al tuturor. Nu am simțit niciodată că îmi aparține exclusiv mie, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l lua cu mine pe stadioanele din întreaga lume. Astăzi a venit momentul să-l predau viitorului. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că există decizii care nu se iau doar cu mintea, ci și cu inima. Se încheie o călătorie care a început în august 2003 și mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Când privesc în urmă și mă gândesc la tot ce am trăit la echipa națională, nu văd doar meciuri, goluri, .

Mi-am petrecut viața muncind pentru a deveni cel mai bun fotbalist din lume. Astăzi îmi dau seama că cea mai mare victorie a fost să merit onoarea de a reprezenta cea mai bună țară din lume. Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început când eram doar un copil, alergând după o minge. Tricoul cu numărul 7 rămâne. Mândria de a-l fi purtat va fi a mea pentru totdeauna. Portugalia va fi mereu în mine. Pe curând!”, sunt pasaje din scrisoarea de adio a lui Cristiano Ronaldo.

O plecare cu zgomot de la națională este o surpriză pentru Cristiano Ronaldo, spre deosebire de Lionel Messi, care a avut totul pavat când a decis să-și închidă conturile cu Argentina. Așa și-a trăit toată viața. A făcut zgomot în amicalul disputat de Sporting cu Manchester United, în 2003, când l-a făcut pe Sir Alex Ferguson să se minuneze de ce vede, a uluit Europa în tricoul lui United, ca în 2009 să devină cel mai scump transfer din istorie. A plecat în plină glorie de la Real Madrid, după 4 trofee UEFA Champions League câștigate, din cauza unei neînțelegeri cu Florentino Perez. A dat peste 100 de goluri în Italia, cel mai tacticizat campionat, în doar trei sezoane, iar apoi a revenit subit la United. Ultimul cântec în Europa, pe Old Trafford, a fost un zbucium, plin de probleme personale și neînțelegeri cu Erik ten Hag. Dar cu toate acestea, tot a marcat, tot a livrat la 36 de ani. Totul a fost un zgomot lung de 23 de ani care se va auzi pentru totdeauna.

Recordurile lui Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei