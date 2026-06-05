Sport

OZN-ul de 230 de milioane de euro din Budapesta! Imagini Fanatik din sala uriașă în care CSM București visează la trofeul Champions League

FANATIK a vizitat MVM Dome, impresionanta arenă de 230 de milioane de euro din Budapesta care găzduiește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cum arată „OZN-ul” de peste 20.000 de locuri în care va juca CSM București.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
05.06.2026 | 12:07
OZNul de 230 de milioane de euro din Budapesta Imagini Fanatik din sala uriasa in care CSM Bucuresti viseaza la trofeul Champions League
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
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MVM Dome, sala uriașă în care CSM București va juca în Final-Four-ul Ligii Campionilor. Foto: FANATIK
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În acest weekend, la Budapesta, va avea loc Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București revine în careul de ași după nu mai puțin de opt ani. „Tigroaicele” vor juca în a doua cea mai mare sală polivalentă din Europa. FANATIK a fost la „OZN-ul” MVM Dome. Țara vecină României se poate lăuda cu unul dintre cele mai moderne complexe sportive din lume.

Budapesta se laudă cu a doua cea mai mare sală polivalentă din Europa! Unde va juca CSM București în Final Four

MVM Dome este o adevărată bijuterie din inima Europei, situată în Districtul IX din Budapesta. Are o capacitate de peste 20.000 de locuri și o suprafață de aproximativ 50.000 de metri pătrați. Construcția a costat aproximativ 230 de milioane de euro, iar arena a fost inaugurată pe 16 decembrie 2021.

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Sala a fost ridicată în perspectiva Campionatului European de Handbal Masculin din 2022, organizat de Ungaria și Slovacia. De atunci, găzduiește meciurile echipelor naționale masculine și feminine ale Ungariei, precum și Final Four-ul EHF Champions League la feminin. Pe agenda viitoare figurează și Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2027.

Detalii uluitoare despre sala uriașă din Budapesta

Proiectată de arhitectul György Skardelli, clădirea dispune de loje VIP și 49 de skybox-uri. Fațada este inspirată din desenele anatomice ale lui Michelangelo, evocând structura mușchilor scheletici, iar noaptea este animată de un sistem de iluminat dinamic programabil. Pe lângă handbal, arena găzduiește concerte, conferințe și expoziții.

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Primul concert de mare anvergură găzduit de MVM Dome a avut loc în iunie 2022, când Enrique Iglesias a umplut până la refuz arena, în fața a peste 20.000 de spectatori. În anii care au urmat, scena MVM Dome a fost ocupată de artiști consacrați din toate genurile, precum Scorpions, André Rieu, Depeche Mode, Mötley Crüe alături de Def Leppard, Thirty Seconds to Mars sau Sleep Token.

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CSM visează la finala Champions League în „OZN-ul” din Budapesta

FANATIK a făcut o scurtă vizită la „OZN-ul” din Budapesta înainte de startul Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. Deși pregătirile erau în toi și se puneau la punct ultimele detalii înaintea meciurilor de gală, am fost lăsați să petrecem câteva minute în interiorul sălii.

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Arena este una impresionantă. Nu seamănă cu sălile clasice din Europa. Înălțimea iese imediat în evidență, la fel și designul atipic. În plus, în jurul arenei se află un spațiu deschis uriaș, care contribuie la aspectul spectaculos al complexului. Vineri, 5 iunie, suporterii celor patru echipe calificate la Final Four sunt așteptați la mai multe fan meeting-uri și activități organizate în jurul sălii.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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