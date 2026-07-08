FANATIK a intrat în vestiarul Universității Craiova înaintea duelului cu ML Vitebsk! Imagini din culisele stadionului din Mezőkövesd. Foto exclusiv

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Universitatea Craiova numără orele până la debutul în preliminariile Ligii Campionilor, iar ultimele detalii sunt puse la punct la Mezőkövesd, acolo unde se va disputa duelul cu ML Vitebsk. Reporterii FANATIK au pătruns în culisele stadionului și au surprins imagini din vestiarul pregătit pentru olteni, locul în care Filipe Coelho își va ține discursul înaintea primului meci oficial al sezonului.

FANATIK a intrat în vestiarul Universității Craiova înaintea duelului cu ML Vitebsk

Cu o zi înaintea fluierului de start, vestiarul rezervat Universității Craiova este pregătit până la cel mai mic detaliu. Totul este bine pus la punct, iar organizatorii au pus la dispoziția delegației oltene condițiile necesare pentru un meci european.

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Fiecare jucător are propriul loc în vestiar, unde îl așteaptă prosoapele pregătite individual, iar spațiul este dotat cu șase dușuri, câte trei pe fiecare latură. În încăpere se află și mai multe mese pentru masaj, dar și o tablă tactică pe care antrenorul Filipe Coelho va schița ultimele indicații înaintea partidei și, cel mai probabil, ajustările din timpul pauzei.

Un detaliu care atrage imediat atenția este bazinul cu gheață amplasat chiar lângă tabla tactică. Acesta va fi folosit de fotbaliști pentru recuperare imediat după încheierea confruntării cu campioana Belarusului.

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ML Vitebsk va folosi vestiarul echipei gazdă din Mezőkövesd

De partea cealaltă, ML Vitebsk va intra în vestiarul formației locale, Mezőkövesd Zsóry FC. Încăperea este personalizată cu sigla clubului maghiar și cu numele echipei, inscripționat chiar pe dea-a lungul vestiarelor, însă condițiile oferite sunt identice cu cele de care beneficiază Universitatea Craiova.

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Și aici există mese pentru masaj, șase dușuri, spații generoase pentru echipamente și o zonă destinată ședințelor tehnico-tactice, astfel încât ambele formații să beneficieze de aceleași facilități înaintea confruntării din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

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Gazon impecabil și un stadion cochet pentru debutul european al Universității Craiova

Partida dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova se va disputa, după cum bine știm, pe , arenă cu o capacitate de 4.183 de locuri, toate pe scaune. Deși clubul gazdă a retrogradat din prima ligă a Ungariei la finalul sezonului 2023-2024 și nu a reușit să promoveze în următoarele două stagiuni, încheind ediția 2025-2026 din NB II pe locul cinci, stadionul a rămas unul dintre cele mai bine întreținute din zonă.

Cea mai plăcută surpriză pentru delegația Universității Craiova va fi, fără îndoială, suprafața de joc. FANATIK i-a surprins pe angajații stadionului chiar în timp ce efectuau ultimele lucrări de întreținere, tunderea și pregătirea gazonului, iar terenul se prezintă în condiții excelente înaintea confruntării din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

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Arena dispune de o tribună principală modernă și complet acoperită, decorată cu motive tradiționale maghiare specifice , în timp ce scaunele galben-albastre oferă stadionului un aspect aparte. Un alt avantaj este lipsa pistei de atletism, ceea ce face ca tribunele să fie amplasate foarte aproape de teren și să creeze o atmosferă intimă, specifică arenelor moderne dedicate exclusiv fotbalului.

Universitatea Craiova va ajunge rapid la stadion în ziua meciului. Delegația oltenilor este cazată la , aflat la aproximativ 4,5 kilometri de arenă, distanță care poate fi parcursă în aproximativ șase minute cu autocarul.

Și infrastructura stadionului are câteva particularități. Accesul jucătorilor se face printr-o clădire amplasată în colțul dintre Tribuna I și peluză, acolo unde se află vestiarele, iar de aici fotbaliștii ies direct spre suprafața de joc. În exterior, arena dispune de o parcare relativ redusă, cu aproximativ 100 de locuri, iar accesul ambulanțelor și al vehiculelor de intervenție se realizează printr-un singur punct de intrare.

4,5 km este distanța de la Balneo Hotel Zsori, hotelul la care este cazată Universitatea Craiova la stadion

este distanța de la Balneo Hotel Zsori, hotelul la care este cazată Universitatea Craiova la stadion 4183 locuri este capacitatea stadionului din Mezokovesd, acolo unde se va juca ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Cine nu a prins lista de Champions League înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a transmis către UEFA lotul cu care va aborda dubla împotriva campioanei Belarusului, iar cea mai mare surpriză este absența lui Mihnea Rădulescu. Deși mijlocașul ofensiv se află în lotul oltenilor și este apt de joc după , acesta nu a fost inclus pe lista pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Pe lângă Mihnea Rădulescu, din lotul pentru această dublă lipsesc și Darius Fălcușan și Florin Gașpăr. În cazul celor doi, explicația este una ceva mai simplă. Conducerea clubului intenționează să îi împrumute în această perioadă de mercato, pentru ca aceștia să beneficieze de cât mai multe minute de joc și să continue procesul de dezvoltare.

În schimb, toate transferurile realizate în această vară sunt disponibile pentru debutul european. Alexandru Maxim, Răzvan Sava, Heri Tavares, Simon Elisor și Ronaldo Webster au fost înscriși și vor putea fi folosiți de Filipe Coelho în confruntarea cu ML Vitebsk.

Lotul trimis de Universitatea Craiova la UEFA este următorul: