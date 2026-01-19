News

FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră

Cristi Cenușe, românul care a stat în pușcărie în Venezuela timp de 15 luni, a fost eliberat și se află deja în țară! FANATIK a stat de vorbă cu el și a aflat ce s-a întâmplat de fapt!
Dan Suta
19.01.2026 | 18:45
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenuse romanul inchis in Venezuela de fortele lui Maduro si eliberat pe 15 ianuarie Neau umilit Dezvaluiri in premiera
Cristi Cenușe, românul eliberat din pușcăria lui Maduro, dezvăluiri în premieră. Foto-montaj: FANATIK
FANATIK a vorbit, în premieră, cu Cristi Cenușe, românul deținut în Venezuela la ordinele trupelor militare ale lui Nicolas Maduro, eliberat pe 15 ianuarie 2026, după mai bine de un an dificil petrecut într-o închisoare de maximă siguranță.

Cristi Cenușe, românul deținut în Venezuela, eliberat pe 15 ianuarie, rupe tăcerea, în exclusivitate pentru FANATIK. Cum a ajuns pe mâna armatei lui Maduro

Zilele trecute, Ministerul Afacerilor Externe anunța că printre persoanele eliberate din închisorile din Caracas, reținute din cauza politicilor dure ale guvernului local, în special sub suspiciunea că anumiți turiști au pătruns în țară ca spioni, se afla și un român, Cristi Cenușe, din județul Constanța.

Tânărul în vârstă de 37 de ani s-a trezit, într-o banală călătorie, că este inamicul numărul unu al unei țări în care s-a dus în excursie cum a fost, de altfel, pe atâtea meleaguri până la acea vreme, fără să pățească nimic. Paranoia guvernamentală a făcut zeci de victime, căci românul nu a fost singurul luat la țintă de forțele de ordine ale lui Maduro. Norocul lui Cenușe a fost operațiunea SUA în Venezuela, în urma căreia liderul autoritar de la Caracas a fost capturat.

Cristi a ajuns acasă, la familia din Constanța!

Până la eliberarea din 15 ianuarie, Cristi și alți deținuți au primit asigurări din partea unor reprezentanți ai Uniunii Europene care negociau pentru eliberarea oamenilor de diferite naționalități europene, mai precis în luna octombrie. Românul ne-a mărturisit că nu știa ce să mai creadă, căci zvonuri despre ce se întâmplă în Venezuela au tot circulat în penitenciar, multe dintre ele fiind minciuni.

Cristi ne-a spus că este acum la Constanța, bărbatul aterizând pe tărâm românesc luni, 19 ianuarie 2026. Revederea cu cei dragi a fost una extrem de emoționantă. „Sunt acasă acum. Azi, la ora 12:20 am ajuns în București. Acum sunt acasă. A fost foarte emoționantă revederea cu fetița mea, bine că a trecut”, a declarat Cenușe, în exclusivitate pentru FANATIK.

L-au băgat la zdup după ce i-au luat la puricat contul de Facebook! Scene incredibile, descrise de român, în țara lui Maduro!

Întrebat ce i s-a spus când a fost prins de forțele venezuelene și cum a ajuns, practic, la pușcărie, Cristi ne-a zis că o scanare a contului său de Facebook i-a provocat belele: „Nu prea mi-au spus mai nimic. M-au dat jos din autobuz, era un control făcut de cei de la armată. M-au ținut două zile acolo pentru verificări. Nu aveau pentru ce să mă rețină. Au căutat în lista mea, pe contul meu de Facebook ceva de care să se lege. Au văzut o poză la un prieten, care avea o cămașă de militar și au început să intre la dubii cum că aș fi agent spion. Niște tâmpenii!

După două zile m-au trimis la Caracas cu pretextul că ajung la Caracas și, după o zi-două mă trimit în țară. Ajungând la Caracas, am stat 13 zile într-un centru. M-au ținut sub sechestru, ăsta a fost un sechestru, după care m-au transferat într-o pușcărie de maximă securitate și am stat până m-au eliberat joi, 15 ianuarie. Am stat, în total, 15 luni și două săptămâni, din 27 septembrie 2024 până acum”, ne-a mai spus Cristi Cenușe, în exclusivitate.

„Condițiile au fost foarte grele! Ne-au umilit”

Despre condițiile din pușcăria de la Caracas, românul ne-a mărturisit că au fost din cele mai crunte: fără comunicare, cu exteriorul, fără nicio veste din afară, doar intoxicări venite din când în când.

„Condițiile au fost foarte grele. Imaginează-ți că nu am avut avocat, dar nu doar eu, nimeni, au fost 100 și ceva de persoane în situația mea, din toată lumea, nu aveam nimic, dreptul să vorbim acasă, nu aveam dreptul să primim pachete, nici măcar scrisori să trimitem. Ne-au umilit, practic! Eram câte două persoane în fiecare celulă. Am fost 36 de persoane de naționalități diferite. În total, în jur de vreo 100 și ceva, plus-minus”, a adăugat Cristi, pentru FANATIK.

„Eu călătoresc foarte mult singur”

Cenușe a fost întrebat și cum de s-a dus singur în America Latină, dat fiind că avea o fetiță de un anișor acasă. Cristi ne-a spus că pentru cei care nu îl cunosc poate părea ceva ciudat, însă el face excursii de unul singur de mai multă vreme. Ar fi vrut să o ia și pe soția lui, însă ea nu e tocmai încântată de călătoria cu avionul, plus că fetița lui era foarte mică.

„Eu călătoresc foarte mult singur. Fata mea avea un an atunci, iar soția era după naștere. Eu călătoresc de mult timp așa, iar ea nu avea cum să călătorească cu mine, plus că era foarte mic copilul. Soției nu îi place să călătorească foarte mult, mai ales dacă e vorba de vreo călătorie cu avionul, îi e frică de zbor”, ne-a relatat Cristi.

Când au apărut speranțele pentru deținuții politici: „Ne-am dat seama că va un pic mai ușor să ieșim”

„Am avut o vizită prima oară în luna octombrie din partea unui ambasador, un reprezentant al Uniunii Europene. Atunci ni s-a spus mie, dar și altor persoane, că sunt șanse să fim eliberați. Nu mi-a garantat, dar erau informații că sunt șanse, că se lucrează. După capturarea lui Maduro, ne-am dat seama că va fi un pic mai ușor să ieșim. Ajungeau informații în penitenciar, dar nu erau mereu adevărate, multe fabulații. Din august se cam știa că americanii amenință, dar eu, cel puțin, la câte minciuni am auzit acolo, nu credeam”, ne-a mai spus Cenușe, cu privire la eliberarea lui și căderea regimului Maduro. 

