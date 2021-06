FANATIK are prima imagine cu mult lăudatul autocar al lui FC U Craiova! Cât a costat. Exclusiv

FC U Craiova continuă pregătirile de Liga 1 pe toate planurile. Patronul Adrian Mititelu a promis condiții de cinci stele pentru formația de pe prima scenă, iar pentru asta a comandat unul dintre cele mai scumpe autocare pe piață.

FANATIK are prima imagine cu mult lăudatul autocar al lui FC U Craiova!

Adrian Mititelu Jr. a lăudat atât de mult achiziția încât a spus că nici cei de la FC Barcelona nu au așa ceva, ci varianta mai ieftină. Președintele Marcel Pușcaș a spus că autocarul va fi prezentat cu fast, într-un eveniment la care vor participa artiști, vedete și fotbaliști celebri.

FANATIK a intrat în posesia primei imagini cu noul autocar al lui FC U Craiova. Imaginea a fost surprinsă la intrarea în România, unde autocarul a fost oprit pentru a fi branduit cu sigla și însemnele clubului.

Mititelu a rămas fidel expresiei: “Oltenia Force One”

După cum se poate observa pe imagini, pe autocar nu apare numele “Universitatea”, d să folosească denumirea “Universitatea Craiova” pe însemnele clubului.

În schimb, emblema cu leul este identică cu cea a echipei lui Mihai Rotaru, diferențele dintre cele două branduri fiind foarte mici. Un alt detaliu este că Adrian Mititelu a rămas fidel sloganului “Oltenia Force One”, cel pe care îl avea și în urmă cu un deceniu pe emblema echipei din Liga 1.

“FC Barcelona a comandat același autocar, dar varianta mai ieftină”

La finalul lunii mai, . a declarat că la FC U Craiova se vor face investiții majore în infrastructură și echipa va avea un autocar mai tare decât cel al Barcelonei:

„Cel târziu, în toamna acestui an vom inaugura cea mai mare bază sportivă din România. Sunt 7 terenuri, 6 naturale și unul sintetic. Tot ce ține de spa, condiții de refacere, totul construit pe 10 ha. Terenurile există la ora asta. Mai sunt niște chestii tehnice de făcut. Clădirile încă nu sunt gata.

Am fost și am vizitat alte baze din Europa, am fost și la Bayern Munchen. Vă spun, sincer, este peste ce am văzut la Munchen! Va fi cea mai tare bază de pregătire din Europa de Est.

Avem cel mai frumos autocar, va ajunge în curând aici. Are cele mai bune dotări. FC Barcelona a comandat același autocar, dar varianta mai ieftină cu 120.000 de euro. Valorează 550.000 de euro + TVA”, a spus Mititelu.

“Va fi ceva special, un spectacol deosebit organizat cu ocazia prezentării acestui autocar”

Președintele Marcel Pușcaș a vorbit și el despre “minunăția” de autocar ce îi va duce pe jucători în cantonamentul din Slovenia din această vară:

”Săptămâna viitoare va sosi mult așteptatul și deja celebrul autocar. Vom avea Force One Oltenia. Cel mai tare autocar al unei echipe de fotbal din România. Va fi și o prezentare cu fast în acest sens.

Vor participa vedete, artiști, fotbaliști celebri. Va fi ceva special, un spectacol deosebit organizat cu ocazia prezentării acestui autocar, pentru care Universitatea Craiova plătește jumătate de milion de euro”, a spus Marcel Pușcaș, la Radio Gold FM.