Sport

FANATIK dă singurul vot al României pentru Balonul de Aur! Cum a ajuns Emanuel Roșu pe lista care decide cel mai important trofeu individual din fotbalul mondial

FANATIK
26.10.2026 | 13:10
FANATIK da singurul vot al Romaniei pentru Balonul de Aur Cum a ajuns Emanuel Rosu pe lista care decide cel mai important trofeu individual din fotbalul mondial
CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA
Emanuel Roșu votează pentru România în sondajul Balonului de Aur din 2011. FOTO: Colaj FANATIK
Luni, 26 octombrie, France Football, în parteneriat cu UEFA, decernează Balonul de Aur într-o gală care se dispută în centrul Londreo. FANATIK dă singurul jurnalist care votează în cea mai strălucitoare seară a fotbalului mondial.
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Emanuel Roșu, reporter special al FANATIK, se află la Londra, de unde transmite LIVE cele mai importante informații ale momentului. Jurnalistul este singurul reprezentant al României în ancheta istorică a France Football și va fi în sala Palladium la evenimentul din această seară.

În exclusivitate pentru publicul FANATIK, Emanuel Roșu dezvăluie cum a ajuns să voteze pentru Balonul de Aur, care sunt criteriile în baza cărora a decis topul final și lămurește discuțiile legate de influențele externe în stabilirea clasamentului.

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Emanuel Roșu votează pentru Balonul de Aur din 2011

Redacția France Football l-a contactat pe jurnalistul FANATIK în 2011 pentru a-i propune rolul de jurat în sondajul pentru Balonul de Aur, după ce semnătura sa a apărut în mai multe ziare și reviste internaționale.

„Primesc foarte multe mesaje în social media, lumea e curioasă, vrea să știe cum ajungi să decizi Balonul de Aur. E foarte simplu. Prin 2009 mi-am făcut un cont de Twitter, platforma care se numește acum X. Am decis să popularizez fotbalul românesc pentru cititorii străini, așa că postam informații în engleză despre fotbalul nostru. Am intrat în contact cu mulți ziariști străini, am lucrat împreună la materiale care au fost publicate ulterior în cele mai importante publicații din lume, cum ar fi New York Times, The Guardian, FourFourTwo, L’Equipe, France Football și multe altele. Așa a venit și propunerea, cel mai probabil am fost varianta la îndemână. Am înțeles că domnul care votase înaintea mea s-a pensionat și nu mai voia să continue, așa că prezența mea în media internațională a îndreptat atenția în direcția mea. Am primit un mail de la France Football și din 2011 am reprezentat România”, a spus Emanuel Roșu.

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Cum votează juriul pentru Balonul de Aur?

Opțiunea pentru Balonul de Aur se transmite online. Termenul limită până la care se pot bifa preferințele fiecărui jurat este atins cu aproximativ o lună înaintea ceremoniei. „În trecut, se vota pe mail. De câțiva ani, există o platformă securizată pe care France Football a dedicat-o Balonului de Aur. Acolo îți exprimi votul și pentru Balon, și pentru celelalte trofee, Kopa – cel mai bun tânăr jucător al anului, Iașin – cel mai bun portar, clubul anului și antrenorul anului. Totul este cât se poate de simplu, transparent. La final, după ce îți exprimi votul și îl validezi, primești pe mail totul. Trebuie menționat că nu te poți răzgândi, votul este final și nu poate fi editat”, a explicat Emanuel Roșu.

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Există influențe externe în votul pentru Balonul de Aur?

Emanuel Roșu spune că procesul de vot NU poate fi viciat sub nicio formă.

„Cine vorbește despre politică, despre influențe și despre manipularea votului nu știe ce spune. Vorbim de 100 de oameni care votează, punctajele sunt publice, calculul poate fi făcut de oricine. Oamenii nu știu cum se votează și de aceea cred lucruri neadevărate despre Balonul de Aur. Este o adunare simplă, n-ai ce politic să folosești, nu te poate influența nimic. Iar legătura cu France Football e aproape inexistentă. Doar te anunță că a început votul și îți recomandă să nu depășești termenul limită, nici vorbă să încerce cineva să discute cu tine despre ce opțiuni ai”, a dezvăluit Roșu.

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  • Perioada de referință acoperă întregul sezon precedent, de la 3 august 2025 până la 19 iulie 2026, inclusiv competițiile internaționale (Cupa Mondială și Cupa Africii pe Națiuni la masculin.
  • 3 criterii sunt de bază pentru vot: 1. Performanțele individuale, caracterul decisiv și impresionant al acestora, 2. Performanțele colective și trofeele câștigate, 3. Clasa și fair-play-ul.
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