Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin

FANATIK DINAMO, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție fabuloasă. Cristi Coste îl va avea în platou pe Ionel Augustin, legendarul atacant care a îmbrăcat tricoul „câinilor” timp de peste un deceniu.
Un invitat special va fi prezent marți, 10 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea FANATIK DINAMO. Jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu Ionel Augustin, un nume uriaș din istoria clubului din Ștefan cel Mare, care a activat la Dinamo atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Cel poreclit „Oneață” s-a format la juniorii lui Dinamo și a scris istorie în perioada petrecută la prima echipă, între 1974 și 1985.
Fostul atacant a marcat 87 de goluri pentru „câini” în prima ligă și a cucerit șapte trofee, patru titluri de campion și trei Cupe ale României, formând un trio de temut alături de Costel Orac, care a fost prezent în studioul emisiunii FANATIK DINAMO în august 2025, și de regretatul Gheorghe Mulțescu.
Ionel Augustin a rămas aproape de Dinamo și după retragere, activând, printre altele, ca antrenor principal în sezonul 1995-1996. Fostul mare atacant va rememora alături de Cristi Coste mai multe episoade fabuloase din cariera sa incredibilă în tricoul „roș-alb”. Cei doi vor discuta și despre situația actuală a lui Dinamo, care este implicată momentan în lupta pentru titlul de campioană în Superliga.
Marți, 10 februarie, de la ora 17:30, fanii „câinilor", dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO.
