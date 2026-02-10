Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin

ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție fabuloasă. Cristi Coste îl va avea în platou pe Ionel Augustin, legendarul atacant care a îmbrăcat tricoul „câinilor” timp de peste un deceniu.

„Fanatik Dinamo” cu Ionel Augustin invitat. Fostul mare atacant, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat special va fi prezent marți, 10 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea FANATIK DINAMO. Jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu Ionel Augustin, un nume uriaș din istoria clubului din Ștefan cel Mare, care a activat la Dinamo atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Cel poreclit „Oneață” s-a format la juniorii lui Dinamo și a scris istorie în perioada petrecută la prima echipă, între 1974 și 1985.

Fostul atacant a marcat 87 de goluri pentru „câini” în prima ligă și a cucerit șapte trofee, patru titluri de campion și trei Cupe ale României, formând un trio de temut alături de , și de .

Ionel Augustin a rămas aproape de Dinamo și după retragere, activând, printre altele, ca antrenor principal în sezonul 1995-1996. Fostul mare atacant va rememora alături de Cristi Coste mai multe episoade fabuloase din cariera sa incredibilă în tricoul „roș-alb”. Cei doi vor discuta și despre situația actuală a lui Dinamo, care este implicată momentan în lupta pentru titlul de campioană în Superliga.

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 10 februarie, de la ora 17:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele și .

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!