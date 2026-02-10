Sport

Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin

Ediția de marți, 10 februarie, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Ionel Augustin, legendarul atacant al formației din Ștefan cel Mare.
FANATIK
10.02.2026 | 10:40
Fanatik Dinamo marti 10 februarie ora 1730 Cristi Coste editie speciala alaturi de Ionel Augustin
SPECIAL FANATIK
Fanatik Dinamo, marți, 10 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Ionel Augustin. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție fabuloasă. Cristi Coste îl va avea în platou pe Ionel Augustin, legendarul atacant care a îmbrăcat tricoul „câinilor” timp de peste un deceniu.

„Fanatik Dinamo” cu Ionel Augustin invitat. Fostul mare atacant, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat special va fi prezent marți, 10 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea FANATIK DINAMO. Jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu Ionel Augustin, un nume uriaș din istoria clubului din Ștefan cel Mare, care a activat la Dinamo atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.  Cel poreclit „Oneață” s-a format la juniorii lui Dinamo și a scris istorie în perioada petrecută la prima echipă, între 1974 și 1985.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant a marcat 87 de goluri pentru „câini” în prima ligă și a cucerit șapte trofee, patru titluri de campion și trei Cupe ale României, formând un trio de temut alături de Costel Orac, care a fost prezent în studioul emisiunii FANATIK DINAMO în august 2025, și de regretatul Gheorghe Mulțescu.

Ionel Augustin a rămas aproape de Dinamo și după retragere, activând, printre altele, ca antrenor principal în sezonul 1995-1996. Fostul mare atacant va rememora alături de Cristi Coste mai multe episoade fabuloase din cariera sa incredibilă în tricoul „roș-alb”. Cei doi vor discuta și despre situația actuală a lui Dinamo, care este implicată momentan în lupta pentru titlul de campioană în Superliga.

ADVERTISEMENT
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului:...
Digi24.ro
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 10 februarie, de la ora 17:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

ADVERTISEMENT
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO...
Digisport.ro
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

Au dat lovitura înaintea meciului decisiv din Cupa României Betano! Fostul jucător de...
Fanatik
Au dat lovitura înaintea meciului decisiv din Cupa României Betano! Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a semnat
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Lindsey Vonn, prima reacție după teribilul accident:...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Lindsey Vonn, prima reacție după teribilul accident: ”Visăm. Iubim. Sărim. Și uneori cădem”
Cum se califică Rapid în sferturile Cupei României Betano. De ce au nevoie...
Fanatik
Cum se califică Rapid în sferturile Cupei României Betano. De ce au nevoie giuleștenii în meciul cu CFR Cluj. Toate calculele
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
I-a avut patroni pe Becali, Rotaru și Varga și l-a numit pe 'cel...
iamsport.ro
I-a avut patroni pe Becali, Rotaru și Varga și l-a numit pe 'cel mai simpatic' dintre aceștia: 'E nebun în sensul bun, nu dus cu pluta, ci băiat cu cap!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!