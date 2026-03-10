Fanatik Dinamo, marți, 10 martie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Adrian Ropotan

ADVERTISEMENT

FANATIK Dinamo, emisiunea dedicată echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de colecție marți, 10 martie, de la ora 17:30, în direct și în exclusivitate pe FANATIK.ro. Cristi Coste va avea un invitat de marcă, pe Adrian Ropotan, fostul jucător al „câinilor roșii”.

Emisiunea premium FANATIK i-a cucerit deja pe suporterii echipei Dinamo. În fiecare ediție, în platou vin legende ale clubului din Ștefan cel Mare, care vorbesc despre experiența lor la echipa din Capitală și despre viitorul formației care în prezent este pregătită de Zeljko Kopic.

Cristi Coste îl va avea invitat la ediția de pe 10 martie pe Adrian Ropotan, fost jucător la Dinamo și actual antrenor al echipei U19 din Ștefan cel Mare. Acesta a jucat în perioada 2004-2009 nu mai puțin de 71 de meciuri pentru „câinii roșii” și a bifat și prezențe la echipa națională.

Adrian Ropotan va spune povești captivante despre perioada sa din Ștefan cel Mare și va analiza forma actuală a echipei lui Zeljko Kopic. Dinamo luptă în acest an pentru calificarea în cupele europene,

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, de la ora 17:30, suporterii lui Dinamo și toți iubitorii fotbalului vor putea urmări în direct pe FANATIK.ro o nouă ediție a emisiunii FANATIK Dinamo. Show-ul dedicat formației din Ștefan cel Mare va fi disponibil ulterior și în reluare pe platformele Facebook și YouTube, miercuri, de la 10:30.

Fanii dinamoviști vor avea parte de materiale exclusive, analize și discuții despre tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei. Emoția, pasiunea și poveștile din culisele clubului roș-alb pot fi urmărite doar pe locul unde apar cele mai importante exclusivități despre Dinamo.