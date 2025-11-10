Fanatik Dinamo, marți, 11 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Florentin Petre, secundul echipei din Ștefan cel Mare

ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu un nou episod de colecție marți, 11 noiembrie, de la ora 13:30. Cristi Coste îl va avea invitat în platou pe Florentin Petre, fostul jucător al „câinilor roșii”.

Fanatik Dinamo, marți, 4 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Florentin Petre, secundul echipei din Ștefan cel Mare

Florentin Petre este la curent cu tot ce mișcă în curtea „câinilor roșii”. Este antrenor secund la Dinamo și a pus serios umărul la rezultatele de senzație înregistrate de echipă în acest sezon de Superligă.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al celor de la Dinamo va vorbi despre obiectivele echipei pe termen scurt și lung și va oferi informații extrem de interesante despre jucătorii din lotul lui Zeljko Kopic.

De asemenea, vor fi analizate ultimele meciuri jucate de „câinii roșii”. i, iar suporterii îndrăznesc deja să viseze la un titlu istoric. Mai e mult până se va trage linie, însă Dinamo e una dintre candidate.

ADVERTISEMENT

Unde se vede Fanatik Dinamo, cu IFlorentin Petre invitat

Suporterii dinamoviști se pot bucura de o nouă ediție spectaculoasă a emisiunii FANATIK DINAMO, proiectul care aduce mai aproape ca oricând pulsul din Ștefan cel Mare. În fiecare episod, fanii au parte de conținut premium dedicat exclusiv echipei lor favorite – analize tactice, povești din culisele vestiarului, declarații în premieră și interviuri cu oameni care trăiesc fotbalul roș-alb.

ADVERTISEMENT

Ediția de marți promite să fie una cu totul specială. Vei afla detalii neștiute despre atmosfera din vestiar, despre forma sportivă a jucătorilor lui Zeljko Kopic și despre obiectivele pe termen lung ale clubului. Nu vor lipsi momentele savuroase, discuțiile aprinse și opiniile celor care cunosc cel mai bine spiritul „câinilor roșii”.

Totul te așteaptă doar pe , locul unde pasiunea pentru fotbal devine spectacol autentic, iar vocea suporterilor dinamoviști se face auzită. Nu rata noul episod FANATIK Dinamo, marți, 11 noiembrie, de la ora 13.30. Premiera va fi difuzată miercuri, 12 noiembrie, de la ora 17:30, pe canalul oficial de Youtube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.