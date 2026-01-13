ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine în 2026 cu o ediție specială. Cristi Coste îi va avea ca invitați pe trei dintre jucătorii importanți ai „câinilor”: Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca.

Fanatik Dinamo, marți, 13 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca

Dinamo a încheiat cantonamentul din Antalya cu o victorie, 3-2 contra celor de la Gangwon, formație din Coreea de Sud. A fost al doilea succes al „câinilor” în Turcia, după 2-0 contra elvețienilor de la Young Boys, așadar echipa pregătită de Zeljko Kopic revine în țară cu un moral bun înainte de reluarea Superligii.

În cadrul ediției de marți, 13 ianuarie, a emisiunii FANATIK DINAMO, Cristi Coste îi va avea ca invitați pe Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca. Fotbaliștii lui Dinamo vor vorbi despre , dar și despre ce va urma în acest sezon. .

Primul meci oficial al lui Dinamo din 2026 va avea loc duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30, când gruparea pregătită de Zeljko Kopic va primi vizita celor de la Universitatea Cluj. Gruparea „roș-albă” ocupă momentan locul 4 în Superliga, la doar 2 puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 13 ianuarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână joi, de la ora 10:30, pe platformele canalul de și pe .

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!