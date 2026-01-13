Fanatik Dinamo, marți, 13 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca

Sport

FANATIK DINAMO revine în 2026 cu o nouă ediţie de top. Cristi Coste va face show alături de jucătorii „câinilor”, Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca.
FANATIK
13.01.2026 | 10:09
SPECIAL FANATIK
FANATIK DINAMO, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine în 2026 cu o ediție specială. Cristi Coste îi va avea ca invitați pe trei dintre jucătorii importanți ai „câinilor”: Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca.

Dinamo a încheiat cantonamentul din Antalya cu o victorie, 3-2 contra celor de la Gangwon, formație din Coreea de Sud. A fost al doilea succes al „câinilor” în Turcia, după 2-0 contra elvețienilor de la Young Boys, așadar echipa pregătită de Zeljko Kopic revine în țară cu un moral bun înainte de reluarea Superligii.

În cadrul ediției de marți, 13 ianuarie, a emisiunii FANATIK DINAMO, Cristi Coste îi va avea ca invitați pe Adrian Mazilu, Danny Armstrong și Alexandru Roșca. Fotbaliștii lui Dinamo vor vorbi despre cantonamentul efectuat de „câini” în Antalya, dar și despre ce va urma în acest sezon. Meciul cu Gangwon a fost unul foarte special pentru Mazilu, care a înscris un gol superb.

Primul meci oficial al lui Dinamo din 2026 va avea loc duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30, când gruparea pregătită de Zeljko Kopic va primi vizita celor de la Universitatea Cluj. Gruparea „roș-albă” ocupă momentan locul 4 în Superliga, la doar 2 puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Cum poți vedea live emisiunea FANATIK DINAMO

Marți, 13 ianuarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână joi, de la ora 10:30, pe platformele canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

