Fanatik Dinamo, marți, 16 decembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de colecție alături de Ionel Culina

Emisiunile de top continuă, iar acum FANATIK DINAMO o să-l aducă invitat pe Ionel Culina. Cristi Coste va face show alături de fostul ofițer de presă al echipei din Ștefan cel Mare.
15.12.2025 | 17:20
FANATIK Dinamo, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea ca invitat în platou pe Ionel Culina, fostul ofițer de presă al câinilor roșii, care vine pregătit cu o serie de povești de senzație.

Ionel Culina a ocupat ani la rând funcția de crainic și ofițer de presă la Dinamo. În prezent, face aceeași activitate în liga a doua, la CS Dinamo, și este la curent cu tot ce se întâmplă la echipa din Ștefan cel Mare. De-a lungul anilor, a stat alături de jucători și antrenori și va vorbi despre unele dintre cele mai interesante episoade din interiorul clubului.

Acesta este în continuare extrem de apreciat de suporterii câinilor roșii. A lucrat mulți ani în birourile clubului Dinamo și va scoate la iveală detalii mai puțin știute de public. De asemenea, Ionel Culina va vorbi și despre sezonul în curs, unul foarte

Unde se vede Fanatik Dinamo, cu Ionel Culina invitat

Începând de marți, 27 octombrie, de la ora 13:30, suporterii lui Dinamo, alături de toți iubitorii fotbalului, pot urmări live pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK Dinamo. Premiera producției dedicate clubului din Ștefan cel Mare va avea loc în această săptămână, miercuri, de la ora 17:30, cu transmisie pe Facebook și YouTube.

Fanii fotbalului, mai ales suporterii dinamoviști, au ocazia să descopere conținut special dedicat echipei în cadrul emisiunii FANATIK Dinamo. Povești, informații și momente încărcate de pasiune pentru clubul din Ștefan cel Mare pot fi urmărite exclusiv pe FANATIK.RO, locul unde apar mereu materialele care contează.

