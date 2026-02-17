Sport

Fanatik Dinamo, marți, 17 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Alex Conovaru

Ediția de marți, 17 februarie, a emisiunii ”FANATIK Dinamo” îl va avea ca invitat pe Alex Conovaru, un talentat actor și un suporter devotat al ”câinilor”.
FANATIK
17.02.2026 | 09:30
Fanatik Dinamo marti 17 februarie ora 1730 Cristi Coste editie speciala alaturi de Alex Conovaru
EXCLUSIV FANATIK
Alex Conovaru, invitatul lui Cristi Coste la emisiunea ”Fanatik Dinamo” de marți, 17 februarie. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

”FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată fanilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de top. Cristi Coste îl va avea în platou pe Alex Conovaru, unul dintre cei mai înfocați suporteri dinamoviști din lumea artistică.

”Fanatik Dinamo” cu Alex Conovaru invitat. Actorul din ”Tătuțu”, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat cu totul și cu totul special va fi prezent marți, 17 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Jurnalistul Cristi Coste va sta față în față de această dată cu actorul Alex Conovaru, un cunoscut suporter al ”roș-albilor”.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 47 de ani, Alex Conovaru este actor Teatrul de Comedie din București, acolo unde a făcut nenumărate roluri excelente. El este mult mai cunoscut din serialul ”Tătuțu”, care se difuzează la Pro TV.

Subiectul principal al discuției va fi sezonul excelent făcut de echipa sa de suflet, Dinamo. Membru marcant al programului DDB, care a ajutat la salvarea clubului de la faliment, Alex Conovaru va analiza șansele ca favoriții să câștige titlul după o pauză îndelungată.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

”FANATIK Dinamo” continuă să aducă în prim plan oameni care au legătură cu echipa din ”Ștefan cel Mare”, indiferent dacă au fost sau încă mai sunt implicați la club, sub orice formă. Ediția trecută, Ionel ”Oneață” Augustin, fostul mare jucător al ”câinilor”, a fost prezent în platoul emisiunii.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație: cui ar urma să-i cedeze Gică Hagi acțiunile de la...
Digisport.ro
Răsturnare de situație: cui ar urma să-i cedeze Gică Hagi acțiunile de la Farul

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 17 februarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai ”alb-roșilor”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

ADVERTISEMENT
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan....
Fanatik
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo
Cristi Chivu i-a strâns pe români în faţa televizoarelor. Câţi au privit victoria...
Fanatik
Cristi Chivu i-a strâns pe români în faţa televizoarelor. Câţi au privit victoria uriașă a lui Inter cu Juventus
Star de națională, împușcat în fața casei sale! Bărbatul se luptă pentru viața...
Fanatik
Star de națională, împușcat în fața casei sale! Bărbatul se luptă pentru viața lui, după ce a căzut sub o ploaie de gloanțe
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!