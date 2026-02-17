Fanatik Dinamo, marți, 17 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Alex Conovaru

ADVERTISEMENT

”FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată fanilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de top. Cristi Coste îl va avea în platou pe Alex Conovaru, unul dintre cei mai înfocați suporteri dinamoviști din lumea artistică.

”Fanatik Dinamo” cu Alex Conovaru invitat. Actorul din ”Tătuțu”, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat cu totul și cu totul special va fi prezent marți, 17 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Jurnalistul Cristi Coste va sta față în față de această dată cu actorul Alex Conovaru, un cunoscut suporter al ”roș-albilor”.

În vârstă de 47 de ani, Alex Conovaru este actor Teatrul de Comedie din București, acolo unde a făcut nenumărate roluri excelente. El este , care se difuzează la Pro TV.

Subiectul principal al discuției va fi sezonul excelent făcut de echipa sa de suflet, Dinamo. Membru marcant al programului DDB, care a ajutat la salvarea clubului de la faliment, Alex Conovaru va analiza după o pauză îndelungată.

”FANATIK Dinamo” continuă să aducă în prim plan oameni care au legătură cu echipa din ”Ștefan cel Mare”, indiferent dacă au fost sau încă mai sunt implicați la club, sub orice formă. .

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 17 februarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele și .

Suporterii, în special cei ai ”alb-roșilor”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!