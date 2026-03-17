Fanatik Dinamo, marți, 17 martie, ora 17:30. Cristi Coste, show alături de Giani Kiriță

FANATIK DINAMO revine cu o ediție specială, ce se anunță a fi una de neratat. Emisiunea va avea loc marți, 17 martie, de la ora 17:30, iar invitatul lui Cristi Coste urmează să fie un om care e dedicat trup și suflet culorilor alb-roșii, nimeni altul decât Giani Kiriță.

Giani Kiriță vine la Fanatik Dinamo să facă spectacol

Retras din activitate de mai mulți ani, Giani Kiriță nu ezită ori de câte ori are ocazia să-și transmită susținerea pentru Dinamo, echipă unde fanii l-au iubit și-l iubesc în continuare. Fostul fotbalist din Ștefan cel Mare ne va încânta cu poveștile sale, de pe vremea când antrenor era Cornel Dinu și printre coechipieri erau nume importante, precum Florentin Petre, Marius Niculae sau regretatul Cătălin Hîldan.

Acesta va analiza și situația actuală a grupării conduse de , care are 4 înfrângeri consecutive în campionat, după eșecul controversat din Giulești, cu Rapid, și va oferi o părere sinceră și pertinentă cu privire la șansele pe care le are trupa alb-roșie în lupta pentru primul loc.

De altfel, Giani Kiriță chiar merge și la meciurile echipei când are ocazia și rămâne unul dintre favoriții galeriei, care nu ezită să-l cheme la celebrul salut. Acesta ne va vorbi și despre cele mai bune momente din cariera sa, una în care a reușit să câștige trofee alături de Dinamo, dar și meciuri sau situații în urma cărora a rămas dezamăgit sau cu un gust amar.

Giani Kiriță a fost campion în România, cu Dinamo, în 2000 și 2002, după care a câștigat campionatul și în Turcia, cu Bursaspor, în 2009.

Fanii dinamoviști vor avea parte de materiale exclusive, analize și discuții despre tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei. Emoția, pasiunea și poveștile din culisele clubului roș-alb pot fi urmărite doar pe FANATIK.ro, locul unde apar cele mai importante exclusivități despre Dinamo.