Fanatik Dinamo, marți, 20 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor”

Ediția de marți, 20 ianuarie ora 17:30, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe directorul sportiv al „câinilor”, Cosmin Mihalescu.
Iulian Stoica
20.01.2026 | 09:45
Fanatik Dinamo vă propune o ediție de colecție pentru marți, 20 ianuarie. Sursă foto: colaj Fanatik
„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor”.

„Fanatik Dinamo” cu Cosmin Mihalescu invitat. Directorul sportiv al „câinilor”, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat special va fi prezent marți, 20 ianuarie, de la ora 17:30, la emisiunea FANATIK DINAMO”. În a doua ediție din anul 2026, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu directorul sportiv al „câinilor”, Cosmin Mihalescu.

Așa cum obișnuiește, emisiunea FANATIK DINAMO” aduce în prim-plan cei mai importanți oameni din angrenajul formației din Ștefan cel Mare. În ediția de marți, 20 ianuarie, Cristi Coste va discuta cu directorul sportiv Cosmin Mihalescu.

După ce a ocupat funcția de director de scouting, Cosmin Mihalescu a fost promovat în iarna anului trecut în funcția de director sportiv. Oficialul de la Dinamo a fost în prim-plan în aducerea unor fotbaliști importanți, iar aici îi enumerăm pe Patrick Olsen, Kennedy Boateng sau Cristian Mihai.

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 20 ianuarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „FANATIK DINAMO”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK DINAMO”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
