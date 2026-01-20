Fanatik Dinamo, marți, 20 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor”

ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al „câinilor”.

„Fanatik Dinamo” cu Cosmin Mihalescu invitat. Directorul sportiv al „câinilor”, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat special va fi prezent marți, 20 ianuarie, de la ora 17:30, la emisiunea „FANATIK DINAMO”. În a doua ediție din anul 2026, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu directorul sportiv al „câinilor”, Cosmin Mihalescu.

ADVERTISEMENT

Așa cum obișnuiește, emisiunea „FANATIK DINAMO” aduce în prim-plan cei mai importanți oameni din angrenajul formației din Ștefan cel Mare. În ediția de marți, 20 ianuarie, Cristi Coste va discuta cu directorul sportiv Cosmin Mihalescu.

După ce a ocupat funcția de director de scouting, în iarna anului trecut în funcția de director sportiv. , iar aici îi enumerăm pe Patrick Olsen, Kennedy Boateng sau Cristian Mihai.

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 20 ianuarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea „FANATIK DINAMO”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele și .

ADVERTISEMENT

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK DINAMO”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!