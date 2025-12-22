Fanatik Dinamo, marți, 23 decembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Constantin ”Tică” Dănilescu

”FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, vine la final de an cu o ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe Constantin ”Tică” Dănilescu, unul dintre cei mai mari conducători din fotbalul românesc.
Un invitat cu mare greutate va fi prezent marți, 23 decembrie, de la ora 13:30, la emisiunea FANATIK DINAMO. În ultima ediție din anul 2025, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu fostul conducător Constantin ”Tică” Dănilescu.
Ajuns la 77 de ani și retras de mai bine de 10 ani din fotbalul de performanță, Tică Dănilescu rămâne o personalitate marcantă a fotbalului românesc. El și-a început cariera la Steaua Mizil, iar în 1987 a fost adus de regretatul Ion Alecsandrescu la Steaua București.
După 12 ani petrecuți în Ghencea, Constantin Dănilescu a fost convins de Cornel Dinu, bunul său prieten și fost coleg de bancă în școala primară, să vină la Dinamo. În 15 ani petrecuți în Ștefan cel Mare, el a contribuit la câștigarea a 4 titluri, 6 Cupe și 2 Supercupe ale României.
Marți, 23 decembrie, de la ora 13:30, fanii "câinilor", dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea FANATIK DINAMO.
