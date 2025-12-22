Fanatik Dinamo, marți, 23 decembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Constantin ”Tică” Dănilescu

ADVERTISEMENT

”FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, vine la final de an cu o ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe Constantin ”Tică” Dănilescu, unul dintre cei mai mari conducători din fotbalul românesc.

Fanatik Dinamo cu Tică Dănilescu invitat. Fostul conducător, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat cu mare greutate va fi prezent marți, 23 decembrie, de la ora 13:30, la emisiunea FANATIK DINAMO. În ultima ediție din anul 2025, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu fostul conducător Constantin ”Tică” Dănilescu.

ADVERTISEMENT

Ajuns la 77 de ani și retras de mai bine de 10 ani din fotbalul de performanță, Tică Dănilescu rămâne o personalitate marcantă a fotbalului românesc. El și-a început cariera la Steaua Mizil, iar .

După 12 ani petrecuți în Ghencea, Constantin Dănilescu a fost convins de Cornel Dinu, , să vină la Dinamo. În 15 ani petrecuți în Ștefan cel Mare, el a contribuit la câștigarea a 4 titluri, 6 Cupe și 2 Supercupe ale României.

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 23 decembrie, de la ora 13:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în aceeași zi, de la ora 17:00, pe platformele Facebook și .

ADVERTISEMENT

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!