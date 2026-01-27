Fanatik Dinamo, marți, 27 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Florin Prunea, portarul de legendă al „câinilor”

ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe Florin Prunea, fostul portar al „câinilor”.

Un invitat special va fi prezent marți, 27 ianuarie, de la ora 17:30, la emisiunea „FANATIK DINAMO”. În a treia ediție din anul 2026, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu carismaticul Florin Prunea, fostul portar al formației din Ștefan cel Mare.

Așa cum obișnuiește, emisiunea „FANATIK DINAMO” aduce în prim-plan cei mai importanți oameni din angrenajul formației din Ștefan cel Mare. În ediția de marți, 27 ianuarie, Cristi Coste va discuta cu Florin Prunea.

Fostul portar a fost lansat în fotbalul mare de Dinamo, club la care a fost legitimat în trei rânduri și pentru care a activat în peste 200 de partide. Legătura lui Florin Prunea cu formația din Ștefan cel Mare nu s-a slăbit nici după retragere, fotbalistul din Generația de Aur fiind la formația din Ștefan cel Mare atât director de scouting, cât și președinte.

Florin Prunea va rememora, alături de moderatorul Cristi Coste, . Totodată, .

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 27 ianuarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea „FANATIK DINAMO”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele și .

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK DINAMO”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!