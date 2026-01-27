Sport

Fanatik Dinamo, marți, 27 ianuarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Florin Prunea, portarul de legendă al „câinilor”

Ediția de marți, 27 ianuarie ora 17:30, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Florin Prunea, portarul de legendă al formației din Ștefan cel Mare.
FANATIK
27.01.2026 | 09:40
Fanatik Dinamo marti 27 ianuarie ora 1730 Cristi Coste editie speciala alaturi de Florin Prunea portarul de legenda al cainilor
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik Dinamo vă propune o ediție de colecție pentru marți, 27 ianuarie. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe Florin Prunea, fostul portar al „câinilor”.

„Fanatik Dinamo” cu Florin Prunea invitat. Fostul portar al „câinilor”, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat special va fi prezent marți, 27 ianuarie, de la ora 17:30, la emisiunea „FANATIK DINAMO”. În a treia ediție din anul 2026, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu carismaticul Florin Prunea, fostul portar al formației din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Așa cum obișnuiește, emisiunea „FANATIK DINAMO” aduce în prim-plan cei mai importanți oameni din angrenajul formației din Ștefan cel Mare. În ediția de marți, 27 ianuarie, Cristi Coste va discuta cu Florin Prunea.

Fostul portar a fost lansat în fotbalul mare de Dinamo, club la care a fost legitimat în trei rânduri și pentru care a activat în peste 200 de partide. Legătura lui Florin Prunea cu formația din Ștefan cel Mare nu s-a slăbit nici după retragere, fotbalistul din Generația de Aur fiind la formația din Ștefan cel Mare atât director de scouting, cât și președinte.

ADVERTISEMENT
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane...
Digi24.ro
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru FOTO

Florin Prunea va rememora, alături de moderatorul Cristi Coste, episoadele frumoase petrecute la formația din Ștefan cel Mare. Totodată, invitatul de la „FANATIK DINAMO” va vorbi și despre cea mai recentă experiență a sa, cea de la Desafio.

ADVERTISEMENT
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul...
Digisport.ro
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 27 ianuarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „FANATIK DINAMO”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK DINAMO”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

ADVERTISEMENT
Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta...
Fanatik
Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de aproape este Universitatea Craiova de titlu
FRF, parteneriat cu federația aflată la aproape 10.000 kilometri distanță. Răzvan Burleanu a...
Fanatik
FRF, parteneriat cu federația aflată la aproape 10.000 kilometri distanță. Răzvan Burleanu a deschis prima zi a întâlnirilor. Foto
Victor Angelescu, reacție sinceră după ce i-a văzut împreună pe teren la Rapid...
Fanatik
Victor Angelescu, reacție sinceră după ce i-a văzut împreună pe teren la Rapid pe Moruțan și Paraschiv: „Sunt convins”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos...
iamsport.ro
SCANDALOS: fostul mare campion al României, presiuni ca Radu Naum să fie scos de pe post! Decizia luată de televiziune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!