Sport

Fanatik Dinamo, marți, 3 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Lucian Bode

Ediția de marți, 3 februarie ora 17:30, a emisiunii FANATIK DINAMO îl va avea ca invitat pe Lucian Bode, fostul ministru de Interne.
FANATIK
03.02.2026 | 09:30
Fanatik Dinamo marti 3 februarie ora 1730 Cristi Coste editie speciala alaturi de Lucian Bode
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik Dinamo revine cu o nouă ediție de colecție marți, 3 februarie 2026. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de top. Cristi Coste îl va avea în platou pe Lucian Bode, politicianul român.

„Fanatik Dinamo” cu Lucian Bode invitat. Fostul ministru de Interne, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat cu totul și cu totul special va fi prezent marți, 3 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea „FANATIK DINAMO”. În a patra ediție din anul 2026, jurnalistul Cristi Coste va sta față în față cu Lucian Bode, fostul ministru de Interne.

ADVERTISEMENT

Legătura acestuia cu Dinamo? Lucian Bode este unul dintre cei care au militat din plin pentru deblocarea situației juridice a arenei din „Ștefan cel Mare”, în perioada în care a ocupat funcția de ministru. De asemenea, el a fost prezent în ziua începerii oficiale a demolării stadionului echipei bucureștene, fiind suporter al „câinilor” din anii ’80, în ciuda originii sale ardelene.

Subiectul principal al discuției va fi construirea noului stadion Dinamo. Lucian Bode va oferi detalii din culise despre cum au fost făcute și cum au fost aprobate documentele pentru noua arenă din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile...
Digi24.ro
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate

„FANATIK Dinamo” continuă să aducă în prim plan oameni care au legătură cu echipa din „Ștefan cel Mare”, indiferent dacă au fost sau încă mai sunt implicați la club, sub orice formă. Ediția trecută, Florin Prunea, fostul portar al „câinilor”, a fost prezent în platoul emisiunii.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 3 februarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „FANATIK DINAMO”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în aceeași zi, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai „alb-roșilor”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK DINAMO”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!

ADVERTISEMENT
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Dat afară de Mirel Rădoi, fostul atacant...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Dat afară de Mirel Rădoi, fostul atacant al Craiovei a ajuns într-un campionat de top
Transferul lui Joao Paulo la FCSB l-a făcut pe Gigi Becali să vrea...
Fanatik
Transferul lui Joao Paulo la FCSB l-a făcut pe Gigi Becali să vrea să schimbe legea: „O să intervin ca parlamentar!”
Haos total! Cristiano Ronaldo refuză în continuare să joace pentru Al-Nassr, antrenorul și...
Fanatik
Haos total! Cristiano Ronaldo refuză în continuare să joace pentru Al-Nassr, antrenorul și președintele sunt gata să demisioneze
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
INCREDIBIL! Cum aranja Gino Iorgulescu meciuri când activa în Liga 1: 'Strategia lui...
iamsport.ro
INCREDIBIL! Cum aranja Gino Iorgulescu meciuri când activa în Liga 1: 'Strategia lui Gigi Becali îmi aduce aminte de a lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!