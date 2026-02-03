Fanatik Dinamo, marți, 3 februarie, ora 17:30. Cristi Coste, ediție specială alături de Lucian Bode

ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de top. Cristi Coste îl va avea în platou pe Lucian Bode, politicianul român.

„Fanatik Dinamo” cu Lucian Bode invitat. Fostul ministru de Interne, în studio alături de Cristi Coste

Un invitat cu totul și cu totul special va fi prezent marți, 3 februarie, de la ora 17:30, la emisiunea „FANATIK DINAMO”. În a patra ediție din anul 2026, jurnalistul Cristi Coste va sta față în față cu Lucian Bode, fostul ministru de Interne.

ADVERTISEMENT

Legătura acestuia cu Dinamo? este unul dintre cei care au militat din plin pentru deblocarea situației juridice a arenei din „Ștefan cel Mare”, în perioada în care a ocupat funcția de ministru. De asemenea, el a fost prezent în fiind suporter al „câinilor” din anii ’80, în ciuda originii sale ardelene.

Subiectul principal al discuției va fi construirea noului stadion Dinamo. Lucian Bode va oferi detalii din culise despre cum au fost făcute și cum au fost aprobate documentele pentru noua arenă din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo” continuă să aducă în prim plan oameni care au legătură cu echipa din „Ștefan cel Mare”, indiferent dacă au fost sau încă mai sunt implicați la club, sub orice formă. Ediția trecută,

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 3 februarie, de la ora 17:30, fanii ”câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea „FANATIK DINAMO”. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în aceeași zi, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai „alb-roșilor”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii „FANATIK DINAMO”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!