FANATIK DINAMO, emisiunea premium marca FANATIK, dedicată în exclusivitate clubului din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de colecție marți, 3 martie, de la ora 17:00. Cristi Coste îl va avea invitat pe fostul fundaș de fier al „câinilor roșii”, Gică Mihali.

Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali

Gică Mihali va fi prezent marți, 3 martie, în studioul FANATIK DINAMO și va vorbi despre poveștile mai puțin cunoscute din vestiarul echipei din Ștefan cel Mare, dar și despre sezonul foarte bun pe care îl traversează „câinii roșii”. Suporterii visează deja la un trofeu și la participarea în cupele europene.

și sunt în prezent pe loc de podium. Mai mult, echipa lui Zeljko Kopic a rămas încă în luptă și în Cupa României. Bucureștenii sunt în sferturile de finală și visează la marele trofeu.

și va vorbi despre cariera sa la echipa din Ștefan cel Mare. Fostul fundaș central a fost extrem de iubit de suporteri și va compara fotbalul din prezent cu cel care se juca pe vremea sa.

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 3 martie, începând cu ora 17:00, suporterii dinamoviști și iubitorii fotbalului pot urmări live, pe FANATIK.RO, o nouă ediție a emisiunii FANATIK Dinamo. Pentru cei care ratează transmisia în direct, ediția dedicată „câinilor” va fi difuzată în premieră joi, de la ora 10:30, pe paginile de Facebook și YouTube ale FANATIK.

Fanii fotbalului, în special cei ai alb-roșilor, vor avea parte de materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK Dinamo. Trăirile, informațiile din culise și dedicarea pentru clubul din Ștefan cel Mare pot fi urmărite doar pe FANATIK.RO, locul unde apar în premieră toate exclusivitățile.