Sport

Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali

Ediția de marți, 3 martie, a emisiunii ”FANATIK Dinamo", se anunță extrem de interesantă, iar Cristi Coste îl va avea ca invitat pe Gică Mihali, fostul mare fotbalist român.
FANATIK
02.03.2026 | 20:05
Fanatik Dinamo marti 3 martie ora 1700 Cristi Coste editie speciala alaturi de Gica Mihali
EXCLUSIV FANATIK
Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali
ADVERTISEMENT

FANATIK DINAMO, emisiunea premium marca FANATIK, dedicată în exclusivitate clubului din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de colecție marți, 3 martie, de la ora 17:00. Cristi Coste îl va avea invitat pe fostul fundaș de fier al „câinilor roșii”, Gică Mihali.

Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali

Gică Mihali va fi prezent marți, 3 martie, în studioul FANATIK DINAMO și va vorbi despre poveștile mai puțin cunoscute din vestiarul echipei din Ștefan cel Mare, dar și despre sezonul foarte bun pe care îl traversează „câinii roșii”. Suporterii visează deja la un trofeu și la participarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Câinii roșii” au făcut un sezon regulat foarte bun în Superliga României și sunt în prezent pe loc de podium. Mai mult, echipa lui Zeljko Kopic a rămas încă în luptă și în Cupa României. Bucureștenii sunt în sferturile de finală și visează la marele trofeu.

Gică Mihali este un adevărat simbol al suflării dinamoviste și va vorbi despre cariera sa la echipa din Ștefan cel Mare. Fostul fundaș central a fost extrem de iubit de suporteri și va compara fotbalul din prezent cu cel care se juca pe vremea sa.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Marți, 3 martie, începând cu ora 17:00, suporterii dinamoviști și iubitorii fotbalului pot urmări live, pe FANATIK.RO, o nouă ediție a emisiunii FANATIK Dinamo. Pentru cei care ratează transmisia în direct, ediția dedicată „câinilor” va fi difuzată în premieră joi, de la ora 10:30, pe paginile de Facebook și YouTube ale FANATIK.

ADVERTISEMENT
Nemaivăzut în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, a treia zi după...
Digisport.ro
Nemaivăzut în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, a treia zi după ce a început războiul

Fanii fotbalului, în special cei ai alb-roșilor, vor avea parte de materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK Dinamo. Trăirile, informațiile din culise și dedicarea pentru clubul din Ștefan cel Mare pot fi urmărite doar pe FANATIK.RO, locul unde apar în premieră toate exclusivitățile.

Mărturii tulburătoare din Iran de la un fost fotbalist din SuperLiga: „N-am mâncat...
Fanatik
Mărturii tulburătoare din Iran de la un fost fotbalist din SuperLiga: „N-am mâncat și n-am dormit de 3 zile”. Exclusiv
„Niște tâmpiți”. A reacționat în direct când a fost întrebat dacă a fost...
Fanatik
„Niște tâmpiți”. A reacționat în direct când a fost întrebat dacă a fost blat la Dinamo – FC Argeș. Exclusiv
De la Vocea României, la Arena Națională! Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta...
Fanatik
De la Vocea României, la Arena Națională! Fiica lui Andrei Nicolescu va cânta imnul României la meciul naționalei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Milionarul român anunță că va investi din nou la o echipă de tradiție...
iamsport.ro
Milionarul român anunță că va investi din nou la o echipă de tradiție din SuperLiga: 'Am vorbit cu ei, voi reveni în perioada următoare cel mai probabil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!