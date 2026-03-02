Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali

FANATIK DINAMO, emisiunea premium marca FANATIK, dedicată în exclusivitate clubului din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de colecție marți, 3 martie, de la ora 17:00. Cristi Coste îl va avea invitat pe fostul fundaș de fier al „câinilor roșii”, Gică Mihali.
Gică Mihali va fi prezent marți, 3 martie, în studioul FANATIK DINAMO și va vorbi despre poveștile mai puțin cunoscute din vestiarul echipei din Ștefan cel Mare, dar și despre sezonul foarte bun pe care îl traversează „câinii roșii”. Suporterii visează deja la un trofeu și la participarea în cupele europene.
„Câinii roșii” au făcut un sezon regulat foarte bun în Superliga României și sunt în prezent pe loc de podium. Mai mult, echipa lui Zeljko Kopic a rămas încă în luptă și în Cupa României. Bucureștenii sunt în sferturile de finală și visează la marele trofeu.
Gică Mihali este un adevărat simbol al suflării dinamoviste și va vorbi despre cariera sa la echipa din Ștefan cel Mare. Fostul fundaș central a fost extrem de iubit de suporteri și va compara fotbalul din prezent cu cel care se juca pe vremea sa.
Marți, 3 martie, începând cu ora 17:00, suporterii dinamoviști și iubitorii fotbalului pot urmări live, pe FANATIK.RO, o nouă ediție a emisiunii FANATIK Dinamo. Pentru cei care ratează transmisia în direct, ediția dedicată „câinilor" va fi difuzată în premieră joi, de la ora 10:30, pe paginile de Facebook și YouTube ale FANATIK.
