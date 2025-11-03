Fanatik Dinamo, marți, 4 noiembrie, ora 13:30. Cristi Coste, ediție de top alături de Ionel Dănciulescu, legenda din Ștefan cel Mare

ADVERTISEMENT

„FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată suporterilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de colecție. Cristi Coste îl va avea în platou pe unul dintre cei mai mari fotbaliști care au jucat în atacul „câinilor roșii”, Ionel Dănciulescu.

Ionel Dănciulescu este cel mai bun marcator din istoria clubului Dinamo, cu nu mai puțin de 135 de reușite semnate. Mai mult, fostul mare atacant se află pe locul doi în clasamentul celor mai prolifici marcatori din istoria campionatului României, cu un total de 214 goluri.

și-a început cariera în Bănie, la Electroputere Craiova, iar în 1995 ajungea pentru prima dată în Ștefan cel Mare, la Dinamo. A urmat un transfer în Turcia, la Altay, însă a revenit rapid în România, de data aceasta la Steaua București.

A marcat pe bandă rulantă în Ghencea, însă a revenit la marea sa iubire, Dinamo, pentru care a jucat între 2002 și 2009. Ionel Dănciulescu va vorbi, în timpul emisiunii, despre experiența de a evolua pentru marile rivale din Capitală și va povesti întâmplări mai puțin știute din vestiar.

După ce s-a retras din fotbalul profesionist, Ionel Dănciulescu a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului Dinamo. Fostul mare atacant va analiza proiectul lui Zeljko Kopic și va vorbi despre obiectivele echipei din Ștefan cel Mare din acest sezon, doar la „FANATIK Dinamo”.

Unde se vede Fanatik Dinamo, cu Ionel Dănciulescu invitat

Suporterii dinamoviști au parte de conținut premium despre echipa lor favorită, în noua ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Analize, povești, interviuri și momente unice – toate te așteaptă doar pe , locul unde pasiunea pentru fotbal prinde viață! Emisiunea începe marți, 4 noiembrie, de la ora 13:30.