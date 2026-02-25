Fanatik Dinamo, miercuri, 25 februarie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Eduard Galan, președintele DDB

ADVERTISEMENT

”FANATIK Dinamo”, emisiunea dedicată fanilor echipei din Ștefan cel Mare, revine cu o nouă ediție de top. Cristi Coste îl va avea în platou pe Eduard Galan, președintele DDB, cel care cunoaște toate detaliile despre viața echipei, dar și ce planuri își mai fac suporterii.

Președintele DDB, Eduard Galan, invitatul lui Cristi Coste la FANATIK Dinamo

Ediția de miercuri, 25 februarie, a emisiunii FANATIK Dinamo, va fi una specială pentru suporterii bucureșteni, iar în studio, alături de Cristi Coste, va fi prezent președintele DDB, Eduard Galan. Cel care este de multe ori vocea suporterilor, prin prisma rolului pe care îl are în asociația DDB, urmează să dezvăluie ultimele planuri pe care le are și ce urmează pentru viitorul programului socios. Reamintim faptul că au fost peste 15.000 de membri cotizanți în apogeul programului DDB, însă din câte se pare activi, în acest moment, mai sunt aproximativ 3000 de oameni, care au carduri valabile.

Alături de Eduard Galan o să comentăm și ultimele noutăți cu privire la clubul Dinamo, cum s-a simțit eșecul cu Rapid, venit după o prestație care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor din partea jucătorilor antrenați de Zeljko Kopic. De asemenea, aflăm cum vrea DDB să se implice în sectorul juvenil al formației bucureștene și ce sumă ar putea să vină din partea suporterilor în ajutorul conducătorilor.

Nu neglijăm nici celelalte subiecte de interes din fotbalul românesc, lupta pentru titlu, lupta pentru play-off și lupta pentru evitarea retrogradării, care într-un fel sau altul prezintă interes pentru Dinamo, fie că vorbim de prezent sau de viitorul apropiat.

Eduard Galan a fost ales prin vot ca președinte al DDB și i-a succedat lui Elias Bucurică.

Cum poți vedea live emisiunea ”Fanatik Dinamo”

Miercuri, 25 februarie, de la ora 17:00, , dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe FANATIK.RO emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Premiera show-ului dedicat va fi transmisă joi, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și YouTube.

Suporterii, în special cei ai ”alb-roșilor”, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!