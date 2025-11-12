News

Daniel Băluţă, faţă în faţă cu Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, joi, 13 noiembrie, ora 10:30, într-o ediţie cu multe dezvăluiri

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, deschide seria FANATIK EXCLUSIV printr-un dialog sincer cu Horia Ivanovici despre pasiunea pentru sport, familie, planurile pentru Bucureşti şi provocările campaniei electorale.
Daniel Spătaru
12.11.2025 | 18:00
Daniel Băluţă este primul invitat al lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV Foto: colaj Fanatik
FANATIK începe o nouă serie de emisiuni din ciclul celor care îmbină politica şi sportul. Sub genericul FANATIK EXCLUSIV, joi, 13 noiembrie, de la ora 10.30, Horia Ivanovici se va afla faţă în faţă cu Daniel Băluţă, într-un podcast 1 la 1 în care primarul Sectorului 4 va vorbi despre viaţa personală, ambiţiile politice, pasiunile sportive şi planurile sale pentru Bucureşti.

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, deschide seria emisiunilor FANATIK EXCLUSIV, care vă vor aduce mai aproape în această toamnă personalităţile momentului de pe scena politică. De zece ani primar al Sectorului 4, Băluţă a acceptat invitaţia la un dialog sincer despre activitatea sa în administraţia locală, intenţiile cu care porneşte la drum în campania pentru fotoliul de primar general şi despre hobby-urile şi familia sa.

Daniel Băluţă este un iubitor al sportului, dovadă fiind patinoarul pe care l-a construit în sectorul 4, primul ridicat în Bucureşti în ultimii 70 de ani. Dincolo de afinitatea pentru hochei, marea pasiune a edilului rămâne însă fotbalul, iar Horia Ivanovici îl va provoca să spună care este echipa sa favorită, momentele din fotbal care l-au marcat, dar şi care este sportivul său preferat.

Cum vrea să rezolve Daniel Băluţă problemele Bucureştiului

De asemenea, candidatul PSD la Primăria Capitalei va trebui să răspundă şi la întrebarea cum va face faţă provocărilor pe care le presupune funcţia de primar general, mai ales într-un oraş ca Bucureştiul, în care sunt de rezolvat atâtea probleme. În timpul celor 90 de minute pe care le va petrece în studioul FANATIK EXCLUSIV Daniel Băluţă va vorbi şi despre momentele importante din plan personal şi despre familia sa. Născut şi crescut în Berceni şi devenit primar al sectorului în care se află acest cartier, Daniel Băluţă vrea acum să-şi extindă competenţele la nivelul întregului Bucureşti. „Un obiectiv foarte important pe care îl am este acela de a extinde orașul, fie ca și zonă metropolitană, fie ca și parte integrantă a Bucureștiului”, spune Daniel Băluţă. Cum e posibil acest lucru şi multe altele veţi afla joi, 13 noiembrie, de la ora 10.30, la FANATIK EXCLUSIV cu Horia Ivanovici.

Podcastul 1 la 1 cu Horia Ivanovici al cărui invitat este Daniel Băluţă poate fi urmărit LIVE joi, de la ora 10.30, în exclusivitate pe site-ul FANATIK.RO. De asemenea, emisiunea va fi disponibilă ulterior şi pe canalul de YouTube FANATIK.RO.

Daniel Spătaru
