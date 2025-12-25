Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători cu Ion Ionescu, omul-secol. Dezvăluiri despre regimul lui Ceaușescu și fotbalul românesc în ultimii 100 de ani

Fanatik Exclusiv revine cu o ediție specială, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu Ion Ionescu, omul-secol, de sărbători.
25.12.2025 | 16:05
Fanatik Exclusiv, ediție specială cu Ion Ionescu pe 26 decembrie.
FANATIK Exclusiv revine cu o nouă ediție de colecție vineri, 26 decembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici îl are invitat pe Ion Ionescu, omul-secol, iar subiectele abordate sunt de maxim interes.

Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu Ion Ionescu

Ziua de vineri, 26 decembrie, aduce în prim-plan o emisiune eveniment! Horia Ivanovici îl aduce la FANATIK Exclusiv pe Ion Ionescu, omul secol. Fostul economist a împlinit 100 de ani în luna septembrie și va prezenta care e marele secret prin care a ajuns la această vârstă respectabilă.

Ion Ionescu vine cu povești fascinante și va analiza evoluția României din ultima sută de ani. Invitatul lui Horia Ivanovici va face dezvăluiri despre regimul Ceaușescu, dar va pune lupa și pe fotbalul românesc din ultimul secol.

„Omul secol” va spune cine era Gigi Becali din fotbalul românesc din perioada interbelică. Totodată, Ion Ionescu va numi fără perdea care a fost cel mai bun fotbalist român din toate timpuri. Rămâneți pe FANATIK.ro pentru a viziona o ediție eveniment.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Exclusiv

FANATIK Exclusiv revine în prim-plan cu o ediție specială care va putea fi urmărită pe FANATIK.ro. Emisiunea vine vineri, 26 decembrie, în a 2-a zi de Crăciun, de la ora 10:30.

Ediția specială de vineri, 26 decembrie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 10:30, și va fi disponibilă pe canalul de YouTube FANATIK.ro, precum și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Emisiunea beneficiază de sprijinul SUPERBET, sponsor principal și susținător al SuperLigii, un partener de elită care se află constant alături de proiect. De asemenea, ediția de FANATIK Exclusiv este susținută și de AQUA CARPATICA, brand premium care completează perfect spectacolul sportiv de după meciuri intense.

