Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători cu Ion Ionescu, omul-secol. Dezvăluiri despre regimul lui Ceaușescu și fotbalul românesc în ultimii 100 de ani

FANATIK Exclusiv revine cu o nouă ediție de colecție vineri, 26 decembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici îl are invitat pe Ion Ionescu, omul-secol, iar subiectele abordate sunt de maxim interes.

Ziua de vineri, 26 decembrie, aduce în prim-plan o emisiune eveniment! Horia Ivanovici îl aduce la FANATIK Exclusiv pe Ion Ionescu, omul secol. Fostul economist a împlinit 100 de ani în luna septembrie și va prezenta care e marele secret prin care a ajuns la această vârstă respectabilă.

Ion Ionescu vine cu povești fascinante și va analiza evoluția României din ultima sută de ani. Invitatul lui Horia Ivanovici va face dezvăluiri despre , dar va pune lupa și pe .

„Omul secol” va spune cine era Gigi Becali din fotbalul românesc din perioada interbelică. Totodată, Ion Ionescu va numi fără perdea care a fost cel mai bun fotbalist român din toate timpuri. Rămâneți pe FANATIK.ro pentru a viziona o ediție eveniment.

Cum puteți urmări emisiunea Fanatik Exclusiv

FANATIK Exclusiv revine în prim-plan cu o ediție specială care va putea fi urmărită pe FANATIK.ro. Emisiunea vine vineri, 26 decembrie, în a 2-a zi de Crăciun, de la ora 10:30.

Ediția specială de vineri, 26 decembrie, va avea premiera în aceeași zi, de la ora 10:30, și va fi disponibilă pe canalul de , precum și pe pagina de .

