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Universitatea Craiova va juca, joi, 26 noiembrie, pe American Express Stadium, în etapa 4 din faza principală a Conference League, contra lui . Oltenii se află la egalitate de puncte cu trupa din Anglia: 7. Duelul se anunță unul important pentru ambele echipe, care își pot consolida poziția între primele opt clasate ale competiției.

Englezii au aflat de ce să se teamă de Universitatea Craiova

Cu mai puțin de 48 de ore înaintea duelului, britanicii și-au îndreptat atenția asupra echipei Universității Craiova. Pentru a afla mai multe informații despre elevii lui Filipe Coelho, l-au contactat pe Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, care a explicat de ce Brighton ar trebui să se teamă de adversară. Britanicii au titrat, în revista clubului: ”Jurnalistul Fanatik.ro Emanuel Roșu ne oferă perspectiva sa asupra recentei povești de succes a Universității Craiova”.

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FANATIK le-a explicat britanicilor pasiunea suporterilor din Bănie pentru fotbal, dar și importanța titlului câștigat de olteni în stagiunea precedentă. Universitatea Craiova a pus mâna pe trofeul SuperLigii după 35 de ani de așteptare, însă acest lucru a fost anunțat de prestațiile din anii anteriori, când totul se năruia în play-off-ul campionatului.

”(n.r. – A fost un an extraordinar pentru Craiova, nu-i așa?) Universitatea Craiova a câștigat primul său titlu de campioană din 1991 încoace. Da și nu. S-au numărat printre cluburile de top ale României ani de zile, dar mereu a lipsit ceva. Păreau să cedeze din punct de vedere mental atunci când conta cel mai mult. […] nu a fost o surpriză, având în vedere cât de constanți și dominanți au fost pe tot parcursul sezonului.

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Craiova este un oraș înnebunit după fotbal, cu o tradiție uriașă. Ani la rând a fost cel mai mare club din afara Bucureștiului, dând unele dintre cele mai spectaculoase echipe din fotbalul românesc și având un pedigree european. Oamenii iubesc enorm fotbalul acolo”, le-a explicat Emanuel Roșu, jurnaliștilor britanici, pentru programul de meci al lui Brighton.

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Britanicii și-au îndreptat atenția spre jucătorii periculoși ai Universității Craiova. Totuși, aceștia au omis nume importante care ar putea decide soarta partidei de pe American Express Stadium. FANATIK le-a explicat care sunt pericolele ce vor amenința , în etapa 4 din faza principală a Conference League. Între timp

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”(n.r. – I-am prezentat deja pe Tudor Băluță și pe Simon […], dar la cine altcineva ar trebui să fim atenți?) Aș adăuga două nume: internaționalul palestinian Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram, probabil cei mai tehnici jucători din prima ligă a României. Assad are un excelent instinct de marcator și, într-o zi bună, este letal aproape din orice poziție.

Poate șuta, dribla și marca cu capul. Pentru standardele campionatului românesc, este un atacant complet. Baiaram, pe de altă parte, are un control superb al balonului și o capacitate de dribling în stil brazilian. Nu traversează cea mai bună formă în prezent, dar poate oferi în continuare multă magie pe faza ofensivă”.

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Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în optimile Conference League

Elevii lui Filipe Coelho au avut un început de senzație în a treia competiție continentală, obținând șapte puncte din primele trei meciuri disputate. Singurul pas greșit a fost realizat chiar în prima etapă, contra celor de la Getafe, 1-1. Ulterior, Universitatea Craiova a obținut două victorii, contra lui Inter Escaldes (3-1) și Egnatia (2-0).

După partida contra lui Brighton, oltenii vor avea alte două meciuri complicate în Conference League. În partidele decisive pentru calificarea în fazele eliminatorii, vor întâlni pe Kairat Almaty (10 decembrie) și FC Copenhaga (17 decembrie). În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul opt în competiție, poziție ce asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției.